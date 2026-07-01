ПАМФИЛИЯ (др.-греч. Παμφυλία; лат. Pamphylia)

Прибрежная область в Малой Азии.

Памфилия гра­ни­чи­ла на вос­то­ке – с Ки­ли­ки­ей , на се­ве­ре – с Пи­си­ди­ей , на за­па­де с Ли­ки­ей, с юга омы­ва­лась Памфилийским морем (в наст. время залив Анталья). Автохтонное население принадлежало к хетто-лувийской языковой семье. Греки появляются в Памфилии около 1200 г. до н.э. Традиция сообщает о заселении этой области группами греков под руководством Амфилоха, Калханта и Мопса. Языковые данные подтверждают раннее проникновение греков, но археологически оно фиксируется только после 800 г. до н.э. Главными городами Памфилии были Атталия, Магид (местонахождение неизвестно), Перга, Аспенд и Сиде. В VI в. до н.э. область была подчинена лидийским царем Крезом, затем – персами. После греко-персидских войн Памфилия оказывается в орбите афинского влияния: Аспенд, Перга и Силлий появляются в афинском списке тех, кто платит форос в 425 г. В 330-е гг. Памфилия захвачена Александром Великим, а после его смерти за регион развернулась борьба между его военачальниками-диадохами. В III в. до н.э. за контроль над Памфилией боролись Птолемеи и Селевкиды, во II в. до н.э. – Атталиды и писидийцы. В 133 г. до н.э. по завещанию Аттала III Памфилия перешла к Риму и стала частью провинция Азия. Около 80 г. до н.э. область была передана провинции Киликия, в 40 г. до н.э. вернулась в состав Азии, в 25 г. до н.э. стала частью провинции Галатия ; в императорский период она также несколько раз переходила из одной провинции в другую. В первые века новой эры большую роль в общественной жизни провинции играют переселенцы из Италии. Некоторые аристократы из Памфилии становятся первыми римскими сенаторами восточного происхождения. Горы защитили этот регион от набегов готов и персов в III в. и позволили Памфилии сохранить высокий уровень жизни.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев