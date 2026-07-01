ПАЛОМНИЧЕСТВО
ПАЛОМНИЧЕСТВО - путешествие верующих к географическим местам и реликвиям, имеющим сакральное значение.
Происхождение слова «паломничество» связано с обычаем христианских паломников (пилигримов) приносить из Иерусалима пальмовые ветви. В той или иной форме паломничество присуще фактически любой религии. Традиционно его важным элементом является преодоление трудностей пути.
Паломничество известно уже в религиозных традициях Древнего мира (Египет, Индия, Греция, Рим). В ветхозаветной религии до разрушения Иерусалимского храма (70 год н. э.) существовали праздники (Пасха, Пятидесятница, праздник Кущей), во время которых каждый взрослый иудей должен был совершить паломничество в Иерусалим и принести жертву в Храме.
В раннем христианстве главные центры паломничества - Иерусалим и др. города в Палестине, где проходила земная жизнь Иисуса Христа. Обычай совершать паломничество в Иерусалим стал общезначимой практикой в IV веке под влиянием примера равноапостольной императрицы Елены Святой, матери императора Константина Великого, разыскавшей в Иерусалиме главные христианские святыни, в частности Голгофу, Крест Господень, Гроб Господень.
В дальнейшем центрами христианского паломничества становились монастыри (например, Мар-Саба, Афон, Синайский монастырь Святой Екатерины), храмы с особо чтимыми иконами и мощами святых. В Римско-католической церкви различаются великое паломничество (латинский peregrinatio) - путешествия в Палестину, Рим, Сантьяго-де-Компостела (путь Святого Иакова), Лорето, и малое паломничество - к местночтимым святыням. Своего рода паломничеством (с точки зрения их участников и вдохновителей) были крестовые походы.
В России паломничество в Константинополь, Херсонес известны с момента Крещения Руси, в Святую землю - с XI века. Составлявшиеся паломниками путеводители (итинерарии) и «хождения» становились ценными историч. источниками. Позднее важными центрами паломничества в России стали Киев, Киево-Печерская лавра, Троице-Сергиева лавра, Оптина пустынь, Соловецкий монастырь и др. монастыри.
Паломничество играет значительную роль в индуизме, его важной составляющей считается омовение в водах священных рек (смотрите Кумбха Мела). Самые известные места паломничества индуистов - город Варанаси, гора Кайлас и места переправ через некоторые реки (тиртхи).
В буддизме паломничество (накхор) считается благочестивым обычаем; основными центрами паломничества являются места, связанные с жизнью и деятельностью Будды, - Бодх-Гая близ города Гая и города Сарнатх; у буддистов Тибета - город Лхаса.
В исламе паломничество (хадж) в Мекку и Медину является одним из 5 «столпов веры»; обязательность паломничества в исламе акцентируется больше, чем в др. религиях.
В современном иудаизме паломничество в Иерусалим отличается от ветхозаветного отсутствием необходимости приношения храмовой жертвы (за неимением Храма), целью его являются молитвы у Стены Плача и др. святынь. Хасиды (смотрите Хасидизм), помимо паломничества в Иерусалим, совершают паломничество к местам жизни и смерти почитаемых ими цадиков.