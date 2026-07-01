ПАЛОМНИЧЕСТВО

ПАЛОМНИЧЕСТВО - пу­те­ше­ст­вие ве­рую­щих к географическим мес­там и ре­ли­к­ви­ям, имею­щим са­краль­ное зна­че­ние.

Про­ис­хо­ж­де­ние сло­ва «паломничество» свя­за­но с обы­ча­ем хри­сти­ан­ских па­лом­ни­ков (пи­лиг­ри­мов) при­но­сить из Ие­ру­са­ли­ма паль­мо­вые вет­ви. В той или иной фор­ме паломничество при­су­ще фак­ти­че­ски лю­бой ре­ли­гии. Тра­ди­ци­он­но его важ­ным эле­мен­том яв­ля­ет­ся пре­одо­ле­ние труд­но­стей пу­ти.

Паломничество из­вест­но уже в ре­лигиозных тра­ди­ци­ях Древ­не­го ми­ра (Еги­пет, Ин­дия, Гре­ция, Рим). В вет­хо­за­вет­ной ре­ли­гии до раз­ру­ше­ния Ие­ру­са­лим­ско­го хра­ма (70 год н. э.) су­ще­ст­во­ва­ли празд­ни­ки (Пас­ха, Пя­ти­де­сят­ни­ца, празд­ник Ку­щей), во вре­мя ко­то­рых ка­ж­дый взрос­лый иу­дей дол­жен был со­вер­шить паломничество в Ие­ру­са­лим и при­нес­ти жерт­ву в Хра­ме.

В ран­нем хри­сти­ан­ст­ве главные цен­тры паломничества - Ие­ру­са­лим и др. го­ро­да в Па­ле­сти­не, где про­хо­ди­ла зем­ная жизнь Ии­су­са Хри­ста . Обы­чай со­вер­шать паломничество в Ие­ру­са­лим стал об­ще­зна­чи­мой прак­ти­кой в IV веке под влия­ни­ем при­ме­ра рав­ноапостольной императрицы Еле­ны Свя­той, ма­те­ри императора Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го , ра­зы­скав­шей в Ие­ру­са­ли­ме главные хри­сти­ан­ские свя­ты­ни, в ча­ст­но­сти Гол­го­фу, Крест Гос­по­день, Гроб Гос­по­день.

В даль­ней­шем цен­тра­ми хри­сти­ан­ско­го паломничества ста­но­ви­лись мо­на­сты­ри (например, Мар-Са­ба, Афон, Си­най­ский мо­на­стырь Святой Ека­те­ри­ны), хра­мы с осо­бо чти­мы­ми ико­на­ми и мо­ща­ми свя­тых. В Рим­ско-ка­то­лической церк­ви раз­ли­ча­ют­ся ве­ли­кое паломничество (латинский peregrinatio) - пу­те­ше­ст­вия в Па­ле­сти­ну, Рим, Сан­ть­я­го-де-Ком­по­сте­ла (путь Святого Иако­ва), Ло­ре­то, и ма­лое паломничество - к ме­ст­ноч­ти­мым свя­ты­ням. Сво­его ро­да паломничеством (с точ­ки зре­ния их уча­ст­ни­ков и вдох­но­ви­те­лей) бы­ли кре­сто­вые по­хо­ды.

В Рос­сии паломничество в Кон­стан­ти­но­поль, Хер­со­нес из­вест­ны с мо­мен­та Кре­ще­ния Ру­си , в Свя­тую зем­лю - с XI века. Со­став­ляв­шие­ся па­лом­ни­ка­ми пу­те­во­ди­те­ли (ити­не­ра­рии) и «хож­де­ния» ста­но­ви­лись цен­ны­ми ис­то­рич. ис­точ­ни­ка­ми. Позд­нее важ­ны­ми цен­тра­ми паломничества в Рос­сии ста­ли Ки­ев, Кие­во-Пе­чер­ская лав­ра, Трои­це-Сер­гие­ва лав­ра, Оп­ти­на пус­тынь, Со­ло­вец­кий монастырь и др. мо­на­сты­ри.

Паломничество иг­ра­ет зна­чи­тель­ную роль в ин­ду­из­ме, его важ­ной со­став­ляю­щей счи­та­ет­ся омо­ве­ние в во­дах свя­щен­ных рек (смотрите Кумб­ха Ме­ла ). Са­мые из­вест­ные мес­та паломничества ин­дуи­стов - город Ва­ра­на­си, го­ра Кай­лас и мес­та пе­ре­прав че­рез не­ко­то­рые ре­ки (тирт­хи).

В буд­диз­ме паломничество (на­кхор) счи­та­ет­ся бла­го­чес­ти­вым обы­ча­ем; основными цен­тра­ми паломничества яв­ля­ют­ся мес­та, свя­зан­ные с жиз­нью и дея­тель­но­стью Буд­ды, - Бодх-Гая близ города Гая и города Сар­натх; у буд­ди­стов Ти­бе­та - город Лха­са.

В ис­ла­ме паломничество (хадж) в Мек­ку и Ме­ди­ну яв­ля­ет­ся од­ним из 5 «стол­пов ве­ры»; обя­за­тель­ность паломничества в ис­ла­ме ак­цен­ти­ру­ет­ся боль­ше, чем в др. ре­ли­ги­ях.

В современном иу­да­из­ме паломничество в Ие­ру­са­лим от­ли­ча­ет­ся от вет­хо­за­вет­но­го от­сут­ст­ви­ем не­об­хо­ди­мо­сти при­но­ше­ния хра­мо­вой жерт­вы (за не­име­ни­ем Хра­ма), це­лью его яв­ля­ют­ся мо­лит­вы у Сте­ны Пла­ча и др. свя­тынь. Ха­си­ды (смотрите Ха­си­дизм), по­ми­мо паломничества в Ие­ру­са­лим, со­вер­ша­ют паломничество к мес­там жиз­ни и смер­ти по­чи­тае­мых ими ца­ди­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)