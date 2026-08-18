ПАЛОМИНО АНТОНИО

Художник эпохи барокко , автор знаменитого сочинения о жизни испанских живописцев «Музей живописи и оптическая школа».

Ранние годы

Родился в семье Бернабе Паломино и Каталины де Кастро. Вероятно, в доме Паломино царила творческая атмосфера - на это косвенно указывает тот факт, что трое из детей пары выбрали творческую профессию. Старший отпрыск Матиас стал ювелиром, средний Антонио – художником, дочь Франциска также посвятила себя живописи. Около 1662 г. семья переехала в Кордобу. Примерно тогда же Антонио стал посещать доминиканскую школу Сан Пабло. Там он обучался грамматике, философии, теологии и юриспруденции. К этому же периоду относится его увлечение живописью. В свободное от программных занятий время Паломино самостоятельно изучал основы рисунка, копируя разнообразные гравюры. Вполне вероятно, что Антонио мог вдохновляться работами художников, проживавших и работавших в районе Сан Пабло. Однако творческая манера живописца формировалась вне какой-либо мастерской. Известно, что в 1672 г. Паломино обучался у Хуана де Вальдес Леаль. Плодотворный период ученичества у знаменитого андалузского художника, однако, был краткосрочен, что не позволяет рассматривать его как ключевую веху в формировании своеобразного живописного языка Паломино.

В 1676 г. Паломино получил признанный городским советом статус мастера. Во второй половине 1670-х важную роль в его творческом становлении сыграл Хуан де Альфаро и Гамез. Этот именитый художник, работавший в Мадриде в традициях школы Веласкеса , вернулся в Кордобу в 1675 г. Ему удалось убедить Паломино перебраться в столицу и составить ему необходимую для этого шага протекцию. В 1678 г. Антонио переехал в Мадрид.

Мадридский период

В первые годы в испанской столице Паломино работал над заказами своего патрона, Хуана де Альфаро и Гамез. После его смерти в 1680 г. Антонио завершил некоторые работы своего учителя и покровителя, среди которых «Портрет аббата дона Хосе Инигеса де Абарка» и «Погребение Христа» для церкви Нашей Сеньоры Фуэнтесанта де Кордоба. Параллельно Паломино продолжал свое обучение в научной сфере, в частности, он активно изучал математику. Также в этот период он подрабатывал оценкой произведений искусства частных коллекций. В личной жизни художника в начале 1680-х также произошли важные изменения: в 1680 г. он сочетался браком с Каталиной Барбарой Перез де Сиерра, племянницей Франсиско Переза де Сиерры, известного натюрмориста. У пары было пятеро детей.

В первой половине 1680-х Антонио постепенно становится частью художественного мира испанской столицы. Знакомство с различными видными живописцами принесло, однако, свои плоды лишь в 1686 г., когда благодаря содействию художника Клаудио Коэльо Паломино получил ключевой заказ – ему была поручена фресковая роспись в Эль Эскориале . Эта работа открыла новые горизонты для творческой карьеры художника – отныне его заказчиком была правящая династия.

Успешно выполненная фресковая роспись покоев королевы позволила Паломино в 1688 г. получить статус придворного художника. В 1692 г. городской совет Мадрида поручил ему роспись Зала собраний Каса де ла Вилла. Ныне утраченная работа по описанию самого Паломино была выполнена в технике квадратуры с использованием принципов линейной перспективы. Заимствованный из античности прием, создающий иллюзию продолжения архитектурного пространства, был почерпнут Антонио у итальянских мастеров и продолжавших их традиции представителей мадридской школы живописи (Хосе Романи, Дионисио Мантуано, Франсиско Ризи, Хуан Кареньо Миранда).

Важной вехой в творчестве Антонио стал приезд в Мадрид в 1692 г. Луки Джордано. Паломино, обладая репутацией знатока философии, науки и религии, а также будучи придворным художником, был допущен к наблюдению и последовавшему близкому знакомству и работе с Джордано над росписями Эль Эскориала. Исследователи предполагают, что замысел некоторых произведений, выполненных итальянским мастером, принадлежит именно Паломино. Есть все основания полагать, что между двумя живописцами сложилась крепкая дружба.

В 1692-1694 гг. Паломино выполнил фресковые росписи для ряда зданий в Мадриде (Госпиталь Реаль дель Буэн Сукесо; кафедральный собор Сан Исидро). В 1696 г. он создал аллегорическое произведение с мифологическими сюжетами для королевской оружейной палаты. Во второй половине 1690-х работал над разнообразными настенными росписями на различные сюжеты для религиозных институций. Для произведений этого периода характерны типические черты мадридского барокко, проявившиеся в творчестве Паломино в динамичной диагональной или спиралевидной композиции, соединении мягкой свето-воздушной среды и контрастных светотеневых приемов, мягкого колорита и плотности цвета. В целом, художнику было свойственно следовать творческой манере местной школы живописи, базировавшейся на наследии Веласкеса и испытывавшей серьезнейшее влияние итальянской художественной школы.

Дальнейшее творчество

В 1697 г. переехал в Валенсию, где до 1702 г. выполнил три грандиозных заказа на фресковые росписи для свода Церкви де лос Сантос Хуанес, плафонов Базилики де лос Десампарадос и Церкви св. Николая и Сан Педро Мартир. Между 1705 и 1715 гг. проживал в Гранаде, Саламанке и Кордобе, где также выполнил ряд росписей плафонов для местных храмов. Последним крупным заказом стали росписи для монастыря Эль Паулар в Мадриде (1723).

Литературное наследие

В 1715-1724 гг. Паломино издал три тома важнейшего сочинения в истории испанского искусства – «Музей живописи и оптическая школа». Это произведение является ключевым источником по изучению испанского барокко. Два первых тома посвящены теории живописи и практическому руководству по рисунку. Третий том, «Испанский Парнас», является важнейшим источником по изучению биографий испанских художников Золотого века. По аналогии с великим итальянцем, которого называют первым искусствоведом, Паломино получил прозвище «испанский Вазари».