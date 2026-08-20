ПАЛЬМИРА (греч. Παλμύρα, лат. Palmyra)

Дословно «город пальм», находившийся в одном из оазисов Сирийской пустыни c источником Эфка, между Антиливаном и Евфратом.

Согласно легенде, Палмира была основана иудейским царем Соломоном под именем Тадмор (Thadmor) как перевалочный пункт для караванной тороговли. Об истории Пальмиры до ее завоевания Римом практически нет сведений, известно лишь, что между 312 и 64 гг. до н.э. она находилась под владычеством Селевкидов, а в 41 г. до н.э. ее безуспешно пытался захватить Марк Антоний. Освободившись от зависимости от Селевкидов, Пальмира была провозглашена римлянами полунезависимым городом и, благодаря посреднической торговле между Римом и Парфией, достигла наивысшего экономического расцвета во II-III вв. до н.э.

Царю Пальмиры Оденату за успешную войну (260 г. н.э.) против персов во главе с царем Шапуром I, императором Галлиеном был дарован титул августа. К этому времени под властью Одената находились азиатские легионы и весь римский Ближний Восток. В 267 г. н.э. Оденат был убит, а власть перешла к его второй жене Зенобии (на монетах она изображалась под римским именем Септимия), как регентши при несовершеннолетнем сыне Вабаллате, провозгласишей в том же году независимость Пальмирского царства. Стараниями Зенобии Пальмире подчинились Египет и вся Передняя Азия, а в 271 г. н.э. Зенобия приняла титул августы.

Однако с началом правления императора Аврелиана ситуация переменилась: пальмирское войско было разбито в нескольких сражениях, сама Зенобия была взята в плен, после чего была сдана и Пальмира (273 г.), город был разграблен и разрушен. При императоре Диоклетиане Пальмира была заново укреплена, а при Юстиниане восстановлена как важная пограничная крепость. В 634 г. она была завоевана арабами. Несомненный интерес представляет самобытное пальмирское искусство, сформировавшееся под воздействием культур Востока и Запада: на древневосточную основу накладывалось эллинистическое (в эпоху Селевкидов), а затем римское влияние. Помимо большого количества сохранившихся памятников (театра, колоннад, портиков, храмов, по большей части построенных в период правления Одената и Зенобии), Пальмира знаменита богатой скульптурой и надгробиями, украшавшими усыпальницы и комплексы подземных склепов-гипогеев.

В 2012 году из-за продолжающихся военных действий в Сирии, началась эвакуация памятников архитектуры и искусства Пальмиры. С 20 мая 2015 года она оказалась под контролем террористической организации ИГИЛ, в связи с чем, возникла серьезная угроза уничтожения ряда уникальных архитектурных памятников на территории Пальмиры. 23 августа 2015 года официальные лица Сирии заявили о разрушении боевиками Исламского государства храма Баал-Шамина (131 г. н.э.), одного из наиболее крупных и хорошо сохранившихся в Пальмире.

Автор статьи: Е.Н. Дмитриева