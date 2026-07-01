ПАЛМЕР ВАНС

ПАЛМЕР ВАНС - австралийский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье школь­но­го учи­те­ля. В 1905 году уе­хал в Лон­дон; по­бы­вал в Рос­сии, Япо­нии, США, Мек­си­ке. В 1918-1919 годах слу­жил в ав­ст­ралийских воо­руженных си­лах в Ев­ро­пе.

Пер­вые кни­ги - сборник рас­ска­зов и очер­ков «Мир лю­дей» («The world of men») и по­этический cборник «Пред­вест­ни­ки» («The forerunners», обе 1915 год). В 1922 году в Мель­бур­не стал од­ним из ос­но­ва­те­лей ли­те­ра­тур­но-те­ат­раль­но­го объ­еди­не­ния «Ак­тё­ры-пио­не­ры» («The pio­neer players»; про­су­ще­ст­во­ва­ло до 1926 года), вы­сту­пав­ше­го за раз­ви­тие ав­ст­ралийской дра­мы.

Пье­сы Палмера, за­ло­жив­шие ос­но­ву национального те­ат­ра, от­ра­зи­ли ав­ст­ралийские со­ци­аль­но-куль­тур­ные реа­лии и нра­вы: «Сча­ст­ли­вое се­мей­ст­во» («A happy family», поставлена в 1915 году), «Аре­стант» («The prisoner», поставлена в 1919 году, опубликована в 1924 году), «Ло­вуш­ка» («The trap», поставлена в 1922 году), «Пу­те­ше­ст­вен­ни­ки» («Tra­vel­lers», поставлена в 1923 году, опубликована в 1924 году), «Тём­ная ло­шад­ка» («The dark horse», поставлена в 1923 году, опубликована в 1924 году), «При­вет те­бе, зав­тра» («Hail tomorrow», поставлена в 1943 году, опубликована в 1947 году) и др.

Пер­вые ро­ма­ны Палмера - «Дочь трак­тир­щи­ка» («The shant ykeeper’s daughter», 1920 год), «Хо­зя­ин Кил­ла­ры» («The boss of Killara», 1922 год), «За­ча­ро­ван­ный ост­ров» («The en­chan­ted island», 1923 год), «Кро­нул­ла» («Cro­nulla», 1924 год) и др., на­пи­сан­ные в жан­ре вес­тер­на, яр­ко и точ­но вос­соз­да­ют быт про­винциальной Ав­ст­ра­лии.

Ши­ро­кую из­вест­ность Палмеру при­нёс со­ци­аль­но-бы­то­вой ро­ман «Че­ло­век по име­ни Га­миль­тон» («The man Hamilton», 1928 год) - дра­ма­тическая ис­то­рия люб­ви хо­зяи­на ско­то­водческой фер­мы к гу­вер­нант­ке. В со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гическом ро­ма­не «Про­стые смерт­ные» («Men are human», 1930 год) развивается те­ма по­сле­во­ен­но­го «по­те­рян­но­го по­ко­ле­ния». Боль­шой ус­пех имел со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гический ро­ман «Пе­ре­пра­ва» («The passa­ge», 1930 год), пре­ло­мив­ший идеи Ж. Ж. Рус­со о гу­би­тель­ном влия­нии на че­ло­ве­ка бур­жу­аз­ной ци­ви­ли­за­ции.

Вер­ши­на твор­чест­ва Палмера - три­ло­гия по­ли­тич. ро­ма­нов с эле­мен­та­ми се­мей­ной хро­ни­ки: «Гол­кон­да» («Golconda», 1948 год), «Вре­мя се­ва» («Seed­time», 1957 год) и «Важ­ная пер­со­на» («The big fellow», 1959 год).

Сре­ди др. про­из­ве­дений: ро­ман «Ле­ген­да о Сан­дер­со­не» («Legend for Sanderson», 1937 год) о раз­вра­щаю­щей си­ле де­нег; сборник био­гра­фий ав­ст­ралийских по­ли­тических, об­щественных, ре­ли­ги­оз­ных и куль­тур­ных дея­те­лей «На­цио­наль­ные порт­ре­ты: 25 ав­ст­ра­лий­цев» («National portraits: 25 Australian lives», 1940 год); кни­га о пер­вых ав­ст­ралийских дра­ма­тур­гах «Луи Эс­сон и ав­ст­ра­лий­ский те­атр» («Louis Esson and the Australian the­atre», 1948 год); сборники рас­ска­зов.

Сочинения:

Let the birds fly. Sydney, 1955;

Се­мья Су­эйн. М., 1971.

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