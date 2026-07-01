ПАЛМЕР ВАНС
ПАЛМЕР ВАНС - австралийский писатель.
Родился в семье школьного учителя. В 1905 году уехал в Лондон; побывал в России, Японии, США, Мексике. В 1918-1919 годах служил в австралийских вооруженных силах в Европе.
Первые книги - сборник рассказов и очерков «Мир людей» («The world of men») и поэтический cборник «Предвестники» («The forerunners», обе 1915 год). В 1922 году в Мельбурне стал одним из основателей литературно-театрального объединения «Актёры-пионеры» («The pioneer players»; просуществовало до 1926 года), выступавшего за развитие австралийской драмы.
Пьесы Палмера, заложившие основу национального театра, отразили австралийские социально-культурные реалии и нравы: «Счастливое семейство» («A happy family», поставлена в 1915 году), «Арестант» («The prisoner», поставлена в 1919 году, опубликована в 1924 году), «Ловушка» («The trap», поставлена в 1922 году), «Путешественники» («Travellers», поставлена в 1923 году, опубликована в 1924 году), «Тёмная лошадка» («The dark horse», поставлена в 1923 году, опубликована в 1924 году), «Привет тебе, завтра» («Hail tomorrow», поставлена в 1943 году, опубликована в 1947 году) и др.
Первые романы Палмера - «Дочь трактирщика» («The shant ykeeper’s daughter», 1920 год), «Хозяин Киллары» («The boss of Killara», 1922 год), «Зачарованный остров» («The enchanted island», 1923 год), «Кронулла» («Cronulla», 1924 год) и др., написанные в жанре вестерна, ярко и точно воссоздают быт провинциальной Австралии.
Широкую известность Палмеру принёс социально-бытовой роман «Человек по имени Гамильтон» («The man Hamilton», 1928 год) - драматическая история любви хозяина скотоводческой фермы к гувернантке. В социально-психологическом романе «Простые смертные» («Men are human», 1930 год) развивается тема послевоенного «потерянного поколения». Большой успех имел социально-психологический роман «Переправа» («The passage», 1930 год), преломивший идеи Ж. Ж. Руссо о губительном влиянии на человека буржуазной цивилизации.
Вершина творчества Палмера - трилогия политич. романов с элементами семейной хроники: «Голконда» («Golconda», 1948 год), «Время сева» («Seedtime», 1957 год) и «Важная персона» («The big fellow», 1959 год).
Среди др. произведений: роман «Легенда о Сандерсоне» («Legend for Sanderson», 1937 год) о развращающей силе денег; сборник биографий австралийских политических, общественных, религиозных и культурных деятелей «Национальные портреты: 25 австралийцев» («National portraits: 25 Australian lives», 1940 год); книга о первых австралийских драматургах «Луи Эссон и австралийский театр» («Louis Esson and the Australian theatre», 1948 год); сборники рассказов.
Сочинения:
Let the birds fly. Sydney, 1955;
Семья Суэйн. М., 1971.