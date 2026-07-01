ПАЛМЕР НАТАНИЭЛЬ - ТЮЛЕНЕБОЙ

Ранние годы

Натаниэль Браун родился 8 августа 1799 г. г. в Стонингтоне в семье кораблестроителя. Уже в раннем возрасте П. познакомился с корабельным делом. Первое его плавание состоялось в двенадцать лет.

В годы Англо-Американской войны ходил на кораблях по маршруту Нью-Йорк – Новая Англия. В этих поездках он находился вплоть до 1818 г., после чего перешел на «Galenу» на должность капитана.

Новые земли и промысел

С 1819 г. – второй помощник капитана корабля «Hersilia», который следовал из Стонингтона в южную Атлантику. Судно искало новые тюленьи угодья. На Фолклендских островах П. узнал об открытии Южных Шетландских о-вов. В январе 1820 г. корабль оказался у открытых островов, организовал промысел, а уже в конце мая 1820 г. возвратился в Стонингтон.

На вырученные от поездки средства П. вместе с другими приобрел «Express» и «Hero», на которых совершал промысловые вылазки. 15 ноября 1820 г., оставив промысловую флотилию, П. на «Hero» отправился к новым землям в поисках мест для охоты на тюленей. Ему принадлежит открытие о-ва Десепшен. После прохода пролива Брансфилд П. оказался у берегов Антарктического п-ова. Здесь он изучил пролив Макфарлан, открыл две бухты, после чего присоединился к кораблям, в составе которых он изначально вышел на промысел.

С 1821 г. – капитан шлюпа «James Monroe», входил в промысловую флотилию. В 1821 – 1822 гг. П. побывал на о-ве Десепшен, у припайного льда Антарктического п-ова и 4 декабря 1821 г. вышел к о-ву Мордвинова. Здесь П. повстречал английского промысловика Дж. Пауэлла. Взяв курс на восток, корабли 6 декабря 1821 г. оказались у неизвестных земель – Южных Оркнейских о-вов. После непродолжительной стоянки П. отплыл на Южные Шетландские острова.

Бизнесмен

В 1822 – 1826 гг. П. совершал торговые операции в Южной Америке. Сторонник движения за независимость южноамериканских стран от Испании. Поставлял военные грузы для С. Боливара.

Сферой интересов П. было и судопроектирование. Умер П. 21 июня 1877 г. в Сан-Франциско, возвращаясь из плавания на восток.