ПАЛЬМЕ Пальме Улоф
ПАЛЬМЕ Пальме Улоф - шведский государственный и политический деятель.
Из зажиточной семьи, придерживавшейся консервативных взглядов. После окончания престижной Сигтунской гимназии (1944) продолжил образование на юридическом факультете Стокгольмского университета (окончил в 1951 году). В 1947-1948 учился в Кенион-колледже (штат Огайо, США). Активно участвовал в шведском молодёжном и студенческом движении, в 1952-1953 годах возглавлял Шведский национальный союз студентов. В 1953 году совершил поездку по странам Южной и Юго-Восточной Азии, которая оказала большое влияние на формирование его политических взглядов. В 1953 гду работал в военно-политическое отделе Штаба обороны Швеции, в том же году вступил в Социал-демократическую рабочую партию Швеции (СДРПШ), стал секретарём Т. Эрландера. В 1955-1961 годах член руководства Социал-демократического союза молодёжи, принимал участие в дискуссии по проблеме ядерного оружия. В 1958 году избран в риксдаг (самый молодой его депутат). В 1959-1962 годах возглавлял комиссию риксдага по проблемам образования и зарубежной помощи, в 1961-1963 годах глава канцелярии правительства. В 1963 году вошёл в состав правительства, занимал посты министра без портфеля (1963-1965), министр транспорта (1965-1967; осуществил перевод Швеции на правостороннее движение), министр образования и культов (1967-1969; в мае 1968 года вёл переговоры со студентами, занявшими Стокгольмский унивверситет). Пальме резко критиковал агрессию США во Вьетнаме (см. «Вьетнамская война»), в феврале 1968 года принял участие в массовой демонстрации, организованной Шведским кандидатом в поддержку Вьетнама. С октября 1969 года представитель СДРПШ и премьер-министр Швеции (самый молодой глава правительства в Европе на тот момент). Правительство ПАЛЬМЕ продолжило социально-экономические и политические реформы правительства Эрландера: расширило права профсоюзов на предприятиях, улучшило меры социальной защиты и условия труда, провело реформу риксдага (1969-1971; переход с двух- на однопалатный парламент). В 1975 году Пальме инициировал принятие новой конституции, упразднившей Тайный совет и сократившей церемониальные права монарха. Активно выступал за обеспечение полного равноправия полов. На посту премьер-министра продолжал критиковать политику США во Вьетнаме, выступал в поддержку курса на разоружение и разрядку международной напряжённости, в 1975 году от имени Швеции подписал хельсинкский Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Одновременно подвергал критике социалистические страны за ущемление демократических свобод. После неудачи СДРПШ на парламентских выборах 1976 года глава оппозиции. С 1976 года вице-президент Социалистического интернационала, активно сотрудничал с В. Брандтом и Б. Крайским при разработке общей программы европейской социал-демократии, требовал ликвидации системы апартхейда, один из авторов «Программы действий» Социнтерна по Югу Африки. В 1980 году инициировал создание Независимой комиссии по разоружению и безопасности («Комиссия Пальме») с целью поиска путей ускорения процесса разоружения. В подготовленном комиссией докладе («Common security», 1982) отвергалась идея гарантирования международной стабильности с помощью ядерного устрашения и выдвигалась концепция «безопасности для всех». В октябре 1980 года вновь возглавил правительство Швеции. В 1983 добился принятия Закона о создании инвестиционных фондов трудящихся, которые рассматривал как форму соучастия рабочих в управлении предприятиями. В ноябре 1980 - марте 1982 годов в качестве посредника ООН провёл серию переговоров о прекращении ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Поддержал идеи У. К. Кекконена о закреплении безъядерного статуса Северной Европы. В 1984 году совместно с премьер-министрами Индии и Греции, президентами Мексики, Танзании и Аргентины (т. н. делийская шестёрка) выступил с декларацией, призывавшей к укреплению международной стабильности и прекращению гонки вооружений. Погиб в результате покушения (исполнитель и мотивы остались невыясненными). В 1987 году в Швеции учреждён фонд Пальме, присуждающий премию его имени за правозащитную деятельность.
Сочинения:
Sveriges utrikespolitik: Anföranden. Stockh., 1984;
Politik är att vilja. 3 uppl. Stockh., 1986;
En levande vilja. Stockh., 1987;
Solidaritet utan gränser: tal och texter i urval. Stockh., 2006.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.