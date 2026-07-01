ПАЛЬМЕ Пальме Улоф

ПАЛЬМЕ Пальме Улоф - шведский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из за­жи­точ­ной се­мьи, при­дер­жи­вав­шей­ся кон­сер­ва­тив­ных взгля­дов. По­сле окон­ча­ния пре­стиж­ной Сиг­тун­ской гим­на­зии (1944) про­дол­жил об­ра­зо­ва­ние на юри­дическом факультете Сток­гольм­ско­го университета (окон­чил в 1951 году). В 1947-1948 учил­ся в Ке­ни­он-кол­лед­же (штат Огайо, США). Ак­тив­но уча­ст­во­вал в шведском мо­ло­дёж­ном и сту­денческом дви­же­нии, в 1952-1953 годах воз­глав­лял Шведский национальный со­юз сту­ден­тов. В 1953 году со­вер­шил по­езд­ку по стра­нам Южной и Юго-Восточной Азии, ко­то­рая ока­за­ла боль­шое влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние его по­ли­тических взгля­дов. В 1953 гду ра­бо­тал в во­енно-политическое от­де­ле Шта­ба обо­ро­ны Шве­ции, в том же го­ду всту­пил в Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­скую ра­бо­чую пар­тию Шве­ции (СДРПШ), стал сек­ре­та­рём Т. Эр­лан­де­ра. В 1955-1961 годах член ру­ко­во­д­ства Со­ци­ал-де­мо­кра­тического сою­за мо­ло­дё­жи, при­ни­мал уча­стие в дис­кус­сии по про­бле­ме ядер­но­го ору­жия. В 1958 году из­бран в рик­сдаг (самый мо­ло­дой его де­пу­тат). В 1959-1962 годах воз­глав­лял ко­мис­сию рик­сда­га по про­бле­мам об­ра­зо­ва­ния и за­ру­беж­ной по­мо­щи, в 1961-1963 годах гла­ва кан­це­ля­рии пра­ви­тель­ст­ва. В 1963 году во­шёл в со­став пра­ви­тель­ст­ва, за­ни­мал по­сты министра без порт­фе­ля (1963-1965), министр транс­пор­та (1965-1967; осу­ще­ст­вил пе­ре­вод Шве­ции на пра­во­сто­рон­нее дви­же­ние), министр об­ра­зо­ва­ния и куль­тов (1967-1969; в мае 1968 года вёл пе­ре­го­во­ры со сту­ден­та­ми, за­няв­ши­ми Сток­гольм­ский унивверситет). Пальме рез­ко кри­ти­ко­вал аг­рес­сию США во Вьет­на­ме (см. «Вьет­нам­ская вой­на»), в феврале 1968 года при­нял уча­стие в мас­со­вой де­мон­ст­ра­ции, ор­га­ни­зо­ван­ной Шведским кандидатом в под­держ­ку Вьет­на­ма. С октября 1969 года представитель СДРПШ и пре­мьер-министр Шве­ции (са­мый мо­ло­дой гла­ва пра­ви­тель­ст­ва в Ев­ро­пе на тот мо­мент). Пра­ви­тель­ст­во ПАЛЬМЕ про­дол­жи­ло со­ци­аль­но-эко­но­мические и по­ли­тические ре­фор­мы пра­ви­тель­ст­ва Эр­лан­де­ра: рас­ши­ри­ло пра­ва проф­сою­зов на пред­при­яти­ях, улуч­ши­ло ме­ры со­циаль­ной за­щи­ты и ус­ло­вия тру­да, про­ве­ло ре­фор­му рик­с­да­га (1969-1971; пе­ре­ход с двух- на од­но­па­лат­ный пар­ла­мент). В 1975 году Пальме ини­ции­ро­вал при­ня­тие но­вой кон­сти­ту­ции, уп­разд­нив­шей Тай­ный со­вет и со­кра­тив­шей це­ре­мо­ни­аль­ные пра­ва мо­нар­ха. Ак­тив­но вы­сту­пал за обес­пе­че­ние пол­но­го рав­но­пра­вия по­лов. На по­сту пре­мьер-ми­ни­ст­ра про­дол­жал кри­ти­ко­вать по­ли­ти­ку США во Вьет­на­ме, вы­сту­пал в под­держ­ку кур­са на ра­зо­ру­же­ние и раз­ряд­ку ме­ж­ду­народной на­пря­жён­но­сти, в 1975 году от име­ни Шве­ции под­пи­сал хель­синк­ский За­клю­чи­тель­ный акт Со­ве­ща­ния по безо­пас­но­сти и со­труд­ни­че­ст­ву в Ев­ро­пе. Од­но­вре­мен­но под­вер­гал кри­ти­ке со­циа­ли­стические стра­ны за ущем­ле­ние де­мо­кра­тических сво­бод. По­сле не­уда­чи СДРПШ на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1976 года гла­ва оп­по­зи­ции. С 1976 года ви­це-пре­зи­дент Со­циа­ли­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла, ак­тив­но со­труд­ни­чал с В. Бранд­том и Б. Край­ским при раз­ра­бот­ке общей про­грам­мы ев­ропейской со­ци­ал-де­мо­кра­тии, тре­бо­вал ли­к­ви­да­ции сис­те­мы апарт­хей­да, один из ав­то­ров «Про­грам­мы дей­ст­вий» Со­цин­тер­на по Югу Аф­рики. В 1980 году ини­ции­ро­вал соз­да­ние Не­за­ви­си­мой ко­мис­сии по ра­зо­ру­же­нию и безо­пас­но­сти («Ко­мис­сия Паль­ме») с це­лью по­ис­ка пу­тей ус­ко­ре­ния про­цес­са ра­зо­ру­же­ния. В под­го­тов­лен­ном ко­мис­си­ей док­ла­де («Common security», 1982) от­вер­га­лась идея га­ран­ти­ро­ва­ния ме­ж­ду­народной ста­биль­но­сти с по­мо­щью ядер­но­го уст­ра­ше­ния и вы­дви­га­лась кон­цеп­ция «безо­пас­но­сти для всех». В октябре 1980 года вновь воз­гла­вил пра­ви­тель­ст­во Шве­ции. В 1983 до­бил­ся при­ня­тия За­ко­на о соз­да­нии ин­ве­сти­ци­он­ных фон­дов тру­дя­щих­ся, ко­то­рые рас­смат­ри­вал как фор­му со­уча­стия ра­бо­чих в управ­ле­нии пред­при­ятия­ми. В но­ябре 1980 - мар­те 1982 годов в ка­че­ст­ве по­сред­ни­ка ООН про­вёл се­рию пе­ре­го­во­ров о пре­кра­ще­нии ира­но-ирак­ской вой­ны 1980-1988 годов. Под­дер­жал идеи У. К. Кек­ко­не­на о за­кре­п­ле­нии безъ­я­дер­но­го ста­ту­са Северной Ев­ро­пы. В 1984 году совместно с пре­мьер-ми­ни­ст­ра­ми Ин­дии и Гре­ции, пре­зи­ден­та­ми Мек­си­ки, Тан­за­нии и Ар­ген­ти­ны (т. н. де­лий­ская шес­тёр­ка) вы­сту­пил с дек­ла­ра­цией, при­зы­вав­шей к ук­ре­п­ле­нию ме­ж­ду­народной ста­биль­но­сти и пре­кра­ще­нию гон­ки во­ору­же­ний. По­гиб в ре­зуль­та­те по­ку­ше­ния (ис­пол­ни­тель и мо­ти­вы ос­та­лись не­вы­яс­нен­ны­ми). В 1987 году в Шве­ции уч­ре­ж­дён фонд Пальме, при­су­ж­даю­щий пре­мию его име­ни за пра­во­за­щит­ную дея­тель­ность.

Сочинения:

Sveriges utrikespolitik: Anföranden. Stockh., 1984;

Politik är att vilja. 3 uppl. Stockh., 1986;

En levande vilja. Stockh., 1987;

Solidaritet utan gränser: tal och texter i urval. Stockh., 2006.

Иллюстрация:

Архив БРЭ.