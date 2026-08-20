ПАЛМАРИС РЕСПУБЛИКА

ПАЛМАРИС РЕСПУБЛИКА - при­ня­тое в ис­то­рио­гра­фии обо­зна­че­ние со­во­куп­но­сти по­се­ле­ний бег­лых ра­бов, сфор­ми­ро­вав­шей­ся в XVII веке в ко­ло­ни­аль­ной Бра­зи­лии.

На­ходи­лась в паль­мо­вых ле­сах (palmares) ка­пи­та­нии Пер­нам­бу­ку (ны­не штат Ала­го­ас) и пред­став­ля­ла со­бой свое­об­раз­ное ран­не­по­ли­тическое об­ра­зо­ва­ние, со­еди­няв­шее в се­бе чер­ты пле­мен­ной ор­га­ни­за­ции и го­су­дар­ст­ва.

Пер­вые по­се­ле­ния бег­лых ра­бов на­ча­ли скла­ды­вать­ся в сев.- вост. ка­пи­та­ни­ях Ба­ия и Пер­нам­бу­ку с 1580-х годов, ко­гда бег­ст­во нег­ров-ра­бов с план­та­ций са­хар­но­го тро­ст­ни­ка в паль­мо­вые ле­са на скло­нах хреб­та Сер­ра-да- Бар­ри­га ста­ло при­ни­мать мас­со­вые мас­шта­бы. С 1630 года чис­ло бег­ле­цов рез­ко уве­ли­чи­лось вслед­ст­вие ос­лаб­ле­ния кон­тро­ля пор­ту­галь­цев над африканскими не­воль­ни­ка­ми, вы­зван­но­го ни­дерландской аг­рес­си­ей на се­ве­ро-вос­то­ке Бра­зи­лии (1624-1654 годы).

На­чав с при­ми­тив­ных форм хо­зяй­ст­во­ва­ния (охо­та, ры­бо­лов­ст­во, со­би­ра­тель­ст­во), бег­лые ра­бы вско­ре на­ла­ди­ли сельскохозяйственное и ре­мес­лен­ное про­изводство (из­го­тов­ле­ние тка­ни и оде­ж­ды, вы­плав­ка ме­тал­ла, ре­монт и из­го­тов­ле­ние хо­лод­но­го и ог­не­стрель­но­го ору­жия и пр.). Син­кре­ти­ческая ре­ли­гия оби­та­те­лей пред­став­ля­ла со­бой смесь африканских ве­ро­ва­ний с ка­то­ли­циз­мом.

Вся власть в рес­пуб­ли­ке на­хо­ди­лась в ру­ках из­би­рае­мо­го во­ж­дя, ко­то­рый из­да­вал при­ка­зы для всех по­се­ле­ний (ки­лом­бус), ор­га­ни­зо­вы­вал их за­щи­ту от внеш­них уг­роз и на­зна­чал упра­ви­те­лей. Пре­ро­га­ти­вы его вла­сти при­зна­ва­ли de facto и пор­ту­галь­цы, и гол­ланд­цы, пы­тав­шие­ся во вза­им­ной борь­бе при­влечь на свою сто­ро­ну вои­нов Палмарис республики.

В 1670-х годах по­се­ле­ние бывших не­воль­ни­ков воз­гла­вил мо­ло­дой негр, при­няв­ший в дет­ст­ве кре­ще­ние , но в Палмарис республике но­сив­ший африканское имя Зум­би. В начале 1690-х годов пор­ту­галь­цы на­ча­ли на­сту­п­ле­ние на Палмарис республику. В феврале 1694 году центральное ук­ре­п­лён­ное ки­лом­бу - ре­зи­ден­ция Зум­би - бы­ло взя­то штур­мом от­ря­дом бан­дей­рас, ис­поль­зо­вав­шим ар­тил­ле­рию.

Поч­ти все за­щит­ни­ки «Чёр­ной Трои» (так на­зва­ли кре­пость-ки­лом­бу впо­след­ст­вии) бы­ли уби­ты. Ра­не­ный Зу­м­би бе­жал и пы­тал­ся за­но­во ор­га­ни­зо­вать во­енное со­про­тив­ле­ние ка­ра­те­лям, но 20.11.1695 года по­гиб. Не­смот­ря на унич­то­же­ние Палмарис республики, бег­ст­во нег­ров-ра­бов в тро­пические ле­са и соз­да­ние ими не­боль­ших лес­ных по­се­ле­ний про­дол­жа­лись ещё несколько де­ся­ти­ле­тий. В па­мять о Палмарис республике на­зван один из главных го­ро­дов шта­та Ала­го­ас - Уни­ан-дус-Пал­ма­рис, где 20 но­ября - в день смер­ти Зум­би, от­ме­ча­ет­ся празд­ник Нег­ри­тян­ско­го са­мо­соз­на­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)