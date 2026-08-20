ПАЛМАРИС РЕСПУБЛИКА
ПАЛМАРИС РЕСПУБЛИКА - принятое в историографии обозначение совокупности поселений беглых рабов, сформировавшейся в XVII веке в колониальной Бразилии.
Находилась в пальмовых лесах (palmares) капитании Пернамбуку (ныне штат Алагоас) и представляла собой своеобразное раннеполитическое образование, соединявшее в себе черты племенной организации и государства.
Первые поселения беглых рабов начали складываться в сев.- вост. капитаниях Баия и Пернамбуку с 1580-х годов, когда бегство негров-рабов с плантаций сахарного тростника в пальмовые леса на склонах хребта Серра-да- Баррига стало принимать массовые масштабы. С 1630 года число беглецов резко увеличилось вследствие ослабления контроля португальцев над африканскими невольниками, вызванного нидерландской агрессией на северо-востоке Бразилии (1624-1654 годы).
Начав с примитивных форм хозяйствования (охота, рыболовство, собирательство), беглые рабы вскоре наладили сельскохозяйственное и ремесленное производство (изготовление ткани и одежды, выплавка металла, ремонт и изготовление холодного и огнестрельного оружия и пр.). Синкретическая религия обитателей представляла собой смесь африканских верований с католицизмом.
Вся власть в республике находилась в руках избираемого вождя, который издавал приказы для всех поселений (киломбус), организовывал их защиту от внешних угроз и назначал управителей. Прерогативы его власти признавали de facto и португальцы, и голландцы, пытавшиеся во взаимной борьбе привлечь на свою сторону воинов Палмарис республики.
В 1670-х годах поселение бывших невольников возглавил молодой негр, принявший в детстве крещение, но в Палмарис республике носивший африканское имя Зумби. В начале 1690-х годов португальцы начали наступление на Палмарис республику. В феврале 1694 году центральное укреплённое киломбу - резиденция Зумби - было взято штурмом отрядом бандейрас, использовавшим артиллерию.
Почти все защитники «Чёрной Трои» (так назвали крепость-киломбу впоследствии) были убиты. Раненый Зумби бежал и пытался заново организовать военное сопротивление карателям, но 20.11.1695 года погиб. Несмотря на уничтожение Палмарис республики, бегство негров-рабов в тропические леса и создание ими небольших лесных поселений продолжались ещё несколько десятилетий. В память о Палмарис республике назван один из главных городов штата Алагоас - Униан-дус-Палмарис, где 20 ноября - в день смерти Зумби, отмечается праздник Негритянского самосознания.