ПАЛЬМА РИКАРДО

ПАЛЬМА РИКАРДО - пе­ру­анский пи­са­тель, об­ще­ственный дея­тель; ака­де­мик Пе­ру­анской ака­де­мии язы­ка (с 1887 года).

Ро­дил­ся в се­мье ху­дож­ни­ков (мать – ме­ти­ска). Учил­ся в ие­зу­ит­ской шко­ле, по­се­щал за­ня­тия в Университете Сан-Мар­кос. В 1850-х годах слу­жил офи­це­ром во фло­те Пе­ру. В 1860 году при­ни­мал уча­стие в за­го­во­ре про­тив Р. Кас­ти­льи; был вы­ну­ж­ден скры­вать­ся в Чи­ли, в 1863 году вер­нул­ся из эмиг­ра­ции. В 1864-1865 годах слу­жил кон­су­лом в Бра­зи­лии. Се­на­тор (1868-1872); ди­рек­тор Нац. библиотеки Пе­ру (1883-1919).

Ран­ние про­из­ве­де­ния Пальме в ду­хе ро­ман­тиз­ма: дра­мы «Се­ст­ра па­ла­ча» («La hermana del verdugo», 1851), «Смерть или сво­бо­да» («La muerte o la libertad», 1851), по­этические сборники «Гар­мо­нии» («Ar­mo­ní as», 1865), «Стра­сто­цве­ты» («Pasio­na­rias», 1870) и др. Позд­нее твор­че­ст­во Пальме – од­но из са­мых зна­чительных дос­ти­же­ний латино- американского кос­тум­бриз­ма. Ши­ро­кую из­вест­ность снис­кал главный труд Пальме – мно­го­том­ный ис­то­ри­ко-эпический цикл «Пе­ру­ан­ские пре­да­ния» («Tradiciones peruanas», vol. 1–12, 1872-1915 годы), вклю­чаю­щий в се­бя мно­го­численные ле­ген­ды, анек­до­ты, рас­ска­зы (час­то са­ти­рического тол­ка) о жиз­ни пе­ру­анского об­ще­ст­ва эпо­хи испанского коло­ниа­лиз­ма. Ав­тор фи­ло­ло­гических и ис­то­рических тру­дов [в т. ч. книа «Ис­то­рия ин­кви­зи­ции в Ли­ме» («Anales de la inquisición de Lima», 1863)], об­шир­ной пе­ре­пис­ки, вос­по­ми­на­ний и др.

Сочинения :

Ви­це-ко­роль ере­тик и хит­рый зво­нарь // Ла­тин­ская Аме­ри­ка. Л., 1927;

На­ка­за­ние из­мен­ни­ка // Лю­бовь Бен­то­са Саг­ре­ры. Юж­но- аме­ри­кан­ские рас­ска­зы. М.; Л., 1930;

Ob­ra poética. Lima, 2000;

Tra­diciones peruanas: an­to­logia. [Lima], 2005;

Epistolario general. Li­ma, 2005–2006. Vol. 1–3.