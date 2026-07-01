ПАЛЬМА РИКАРДО
ПАЛЬМА РИКАРДО - перуанский писатель, общественный деятель; академик Перуанской академии языка (с 1887 года).
Родился в семье художников (мать – метиска). Учился в иезуитской школе, посещал занятия в Университете Сан-Маркос. В 1850-х годах служил офицером во флоте Перу. В 1860 году принимал участие в заговоре против Р. Кастильи; был вынужден скрываться в Чили, в 1863 году вернулся из эмиграции. В 1864-1865 годах служил консулом в Бразилии. Сенатор (1868-1872); директор Нац. библиотеки Перу (1883-1919).
Ранние произведения Пальме в духе романтизма: драмы «Сестра палача» («La hermana del verdugo», 1851), «Смерть или свобода» («La muerte o la libertad», 1851), поэтические сборники «Гармонии» («Armoní as», 1865), «Страстоцветы» («Pasionarias», 1870) и др. Позднее творчество Пальме – одно из самых значительных достижений латино- американского костумбризма. Широкую известность снискал главный труд Пальме – многотомный историко-эпический цикл «Перуанские предания» («Tradiciones peruanas», vol. 1–12, 1872-1915 годы), включающий в себя многочисленные легенды, анекдоты, рассказы (часто сатирического толка) о жизни перуанского общества эпохи испанского колониализма. Автор филологических и исторических трудов [в т. ч. книа «История инквизиции в Лиме» («Anales de la inquisición de Lima», 1863)], обширной переписки, воспоминаний и др.
Сочинения:
Вице-король еретик и хитрый звонарь // Латинская Америка. Л., 1927;
Наказание изменника // Любовь Бентоса Сагреры. Южно- американские рассказы. М.; Л., 1930;
Obra poética. Lima, 2000;
Tradiciones peruanas: antologia. [Lima], 2005;
Epistolario general. Lima, 2005–2006. Vol. 1–3.