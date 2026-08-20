ПАЛЬМ Август Теодор

ПАЛЬМ Август Теодор - дея­тель шведского ра­бо­че­го дви­же­ния.

Из­вес­тен как Мас­тер Пальм (M ̈as­ter Palm). Из се­мьи школь­но­го учи­те­ля. В 10 лет ос­тал­ся си­ро­той, ра­бо­тал порт­ным. С 1874 года жил в Гер­ма­нии, где по­зна­ко­мил­ся с со­циа­ли­стическими идея­ми и мар­к­сиз­мом. В 1877 году вы­слан из Гер­ма­нии за со­циа­ли­стическую про­па­ган­ду. Пе­ре­ехал в Да­нию, в 1881 году воз­вра­тил­ся в Шве­цию. На со­б­ра­нии в оте­ле «Сток­гольм» (г. Маль­мё) 6 ноября 1881 вы­сту­пил с ре­чью «Че­го хо­тят со­циа­ли­сты?», в ко­то­рой при­звал соз­дать со­ци­ал-де­мо­кра­тическую пар­тию и вве­сти в Шве­ции все­об­щее из­би­рательное пра­во. В 1882 году ос­но­вал в Маль­мё пер­вую в Шве­ции со­ци­ал-де­мо­кра­тическую газету «Folk­viljan» («Во­ля на­ро­да»; её ре­дак­тор до 1885 года), в но­яб­ре опуб­ли­ко­вал в ней пер­вую по­ли­тическую про­грам­му шведских со­ци­ал-де­мо­кра­тов (под­го­тов­ле­на на ос­но­ве Гот­ской про­грам­мы 1875 германской со­ци­ал-де­мо­кра­тии). В 1885 году пе­ре­ехал в Сток­гольм, где ос­но­вал газету «Social-De­mokraten». До но­ября 1886 года ос­та­вал­ся её ре­дак­то­ром, по­ки­нул пост из-за кон­флик­та с К. Я. Бран­тин­гом по во­про­су о со­труд­ни­че­ст­ве с ли­бе­ра­ла­ми в борь­бе за вве­де­ние все­об­ще­го из­би­рательного пра­ва. В 1887-1888 годах два­ж­ды осу­ж­дён по об­ви­не­нию в кле­ве­те на рик­сдаг [на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии в 1888-1889 (с пе­ре­ры­вом) 6,5 мес]. В 1889 году вы­сту­пил од­ним из ини­циа­то­ров со­зы­ва уч­ре­дительного съез­да Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской ра­бо­чей пар­тии Шве­ции (СДРПШ). За­нял по­зи­ции на её ле­вом флан­ге, оп­по­ни­ро­вал Бран­тин­гу. В 1912 году ос­но­вал газету «Appell», вед­шую борь­бу про­тив ми­ли­та­риз­ма. Про­дол­жав­ший­ся кон­фликт с Бран­тин­гом и другими ру­ко­во­дите­ля­ми СДРПШ по­сте­пен­но при­вёл к изо­ля­ции Пальме в пар­тии и его от­хо­ду от ак­тив­ной по­ли­тической дея­тель­но­сти.

Сочинения :

Ur en agitators liv. Lund, 1970;

Hvad vilja socialdemokraterna? August Palm i Malmö 6 november 1881 & i Stockholm 26 december 1881. Stockh., 2006.