ПАЛЬМ Август Теодор
ПАЛЬМ Август Теодор - деятель шведского рабочего движения.
Известен как Мастер Пальм (M ̈aster Palm). Из семьи школьного учителя. В 10 лет остался сиротой, работал портным. С 1874 года жил в Германии, где познакомился с социалистическими идеями и марксизмом. В 1877 году выслан из Германии за социалистическую пропаганду. Переехал в Данию, в 1881 году возвратился в Швецию. На собрании в отеле «Стокгольм» (г. Мальмё) 6 ноября 1881 выступил с речью «Чего хотят социалисты?», в которой призвал создать социал-демократическую партию и ввести в Швеции всеобщее избирательное право. В 1882 году основал в Мальмё первую в Швеции социал-демократическую газету «Folkviljan» («Воля народа»; её редактор до 1885 года), в ноябре опубликовал в ней первую политическую программу шведских социал-демократов (подготовлена на основе Готской программы 1875 германской социал-демократии). В 1885 году переехал в Стокгольм, где основал газету «Social-Demokraten». До ноября 1886 года оставался её редактором, покинул пост из-за конфликта с К. Я. Брантингом по вопросу о сотрудничестве с либералами в борьбе за введение всеобщего избирательного права. В 1887-1888 годах дважды осуждён по обвинению в клевете на риксдаг [находился в заключении в 1888-1889 (с перерывом) 6,5 мес]. В 1889 году выступил одним из инициаторов созыва учредительного съезда Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ). Занял позиции на её левом фланге, оппонировал Брантингу. В 1912 году основал газету «Appell», ведшую борьбу против милитаризма. Продолжавшийся конфликт с Брантингом и другими руководителями СДРПШ постепенно привёл к изоляции Пальме в партии и его отходу от активной политической деятельности.
Сочинения:
Ur en agitators liv. Lund, 1970;
Hvad vilja socialdemokraterna? August Palm i Malmö 6 november 1881 & i Stockholm 26 december 1881. Stockh., 2006.