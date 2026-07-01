ПАЛЛОТИНО МАССИМО
ПАЛЛОТИНО МАССИМО - итальянский археолог, лингвист, этрусколог.
Ученик археолога Дж. К. Джильоли. В 1933-1940 годах сотрудник Национального этрусского музея Вилла Джулия, с 1937 года читал частные лекции, в 1940-1945 годах работал в университете в Кальяри, в 1946-1980 годах возглавлял кафедру этрускологии университета «Сапиенца» в Риме; профессор с 1946 года.
Автор трудов по археологии и искусству Италии позднего бронзового и раннего железного веков (прежде всего - этрусков), исследований по этрусскому языку, в т. ч. публикаций источников. Один из основателей современной этрускологии. Его книга «Etruscologia» (1942 год) неоднократно переиздавалась (7-е издание, 1984 год) и переведена на несколько языков.
Из многочисленных раскопок Паллотино [на поселении Капена (культуры Вилланова, этрусков, римского времени), в Черветери, Вейях и др.] наибольшую известность получили исследования в Пирги, где в 1964 году найдены таблички с параллельными текстами на этрусском и финикийском языках.
Основал научный центр археологии этрусков (современное название C. N.R. per l’Archeologia etrusco-italica), один из основателей (с 1972 года президент) Национального института по изучению этрусков и италийцев (Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici) и его журнала «Studi Etruschi». Инициатор ряда научных конференций и выставок, посвящённых этрускам.
В основном на данных археологии базируется концепция Паллотино о формировании этрусков на основе синтеза предшествующих местных культур (в противовес концепциям миграции, восходящим к античным авторам). Среди учеников Паллотино - Дж. Колонна, др. этрускологи, археологи, лингвисты.
Сочинения:
La peinture étrusque. Gen., 1952;
Testimonia linguae etruscae. 2 ed. Firenze, 1968;
Die Nekropole von Cerveteri. 4. Aufl. Roma, 1975;
La langue étrusque: Problèmes et perspectives. P., 1978;
Saggi di antichità. Roma, 1979. Vol. 1–3;
Civiltà artistica etrusco-italica. 2 ed. Firenze, 1985;
Italien vor der Römerzeit. Münch., 1987;
A history of earliest Italy. Ann Arbor, 1991;
Origini e storia primitiva di Roma. Mil., 1993.