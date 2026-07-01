ПАЛЛОТИНО МАССИМО

ПАЛЛОТИНО МАССИМО - итальянский ар­хео­лог, лин­гвист, эт­ру­ско­лог.

Уче­ник ар­хео­ло­га Дж. К. Джиль­о­ли. В 1933-1940 годах со­труд­ник Национального эт­рус­ско­го му­зея Вил­ла Джу­лия, с 1937 года чи­тал ча­ст­ные лек­ции, в 1940-1945 годах ра­бо­тал в университете в Каль­я­ри, в 1946-1980 годах воз­глав­лял ка­фед­ру эт­ру­ско­ло­гии университета «Са­пи­ен­ца» в Ри­ме; профессор с 1946 года.

Ав­тор тру­дов по ар­хео­ло­гии и ис­кус­ст­ву Ита­лии позд­него брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков (пре­ж­де все­го - эт­ру­сков), ис­сле­до­ва­ний по эт­рус­ско­му язы­ку, в т. ч. пуб­ли­ка­ций ис­точ­ни­ков. Один из ос­но­ва­те­лей современной эт­ру­ско­ло­гии. Его кни­га «Etruscologia» (1942 год) не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­ва­лась (7-е издание, 1984 год) и пе­ре­ве­де­на на несколько язы­ков.

Из мно­го­численных рас­ко­пок Паллотино [на по­се­ле­нии Ка­пе­на ( куль­ту­ры Вил­ла­но­ва, эт­ру­сков, римского вре­ме­ни), в Чер­ве­те­ри, Вей­ях и др.] наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чи­ли ис­сле­до­ва­ния в Пир­ги, где в 1964 году най­де­ны таб­лич­ки с па­рал­лель­ны­ми тек­ста­ми на эт­рус­ском и фи­ни­кий­ском язы­ках.

Ос­но­вал на­учный центр ар­хео­ло­гии эт­ру­сков (современное название C. N.R. per l’Archeologia etrusco-italica), один из ос­но­ва­те­лей (с 1972 года пре­зи­дент) Национального института по изу­че­нию эт­ру­сков и ита­лий­цев (Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Ita­lici) и его журнала «Studi Etruschi». Ини­циа­тор ря­да на­учных кон­фе­рен­ций и вы­ста­вок, по­свя­щён­ных эт­ру­скам.

В основном на дан­ных ар­хео­ло­гии ба­зи­ру­ет­ся кон­цеп­ция Паллотино о фор­ми­ро­ва­нии эт­ру­сков на ос­но­ве син­те­за пред­ше­ст­вую­щих ме­ст­ных куль­тур (в про­ти­во­вес кон­цеп­ци­ям ми­гра­ции, вос­хо­дя­щим к ан­тич­ным ав­то­рам). Сре­ди уче­ни­ков Паллотино - Дж. Ко­лон­на, др. эт­ру­ско­ло­ги, ар­хео­ло­ги, лин­гвис­ты.

Сочинения:

La peinture étrusque. Gen., 1952;

Testi­monia linguae etruscae. 2 ed. Firenze, 1968;

Die Nekropole von Cerveteri. 4. Aufl. Roma, 1975;

La langue étrusque: Problèmes et perspectives. P., 1978;

Saggi di antichità. Roma, 1979. Vol. 1–3;

Civiltà artistica etrusco-ita­li­ca. 2 ed. Firenze, 1985;

Italien vor der Römerzeit. Münch., 1987;

A history of earliest Italy. Ann Arbor, 1991;

Origini e storia primitiva di Ro­ma. Mil., 1993.

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