ПАЛЛАВЫ На чтение: 1 минута

ПАЛЛАВЫ - династия, правившая в южной Индии к северу от реки Кавери (ны­не штат Та­мил­над) в III (по другим дан­ным, начало IV века) в III-IX веках.

Све­де­ния о Паллавах про­ти­во­ре­чи­вы. Со­глас­но ис­точ­ни­кам, Паллавы пер­во­на­чаль­но бы­ли вас­са­ла­ми южноиндийской ди­на­стии Са­та­ва­ха­нов, за­тем миг­ри­ро­ва­ли в рай­он города Кан­чи­пу­рам, ко­то­рый вско­ре стал сто­ли­цей соз­дан­но­го ими цар­ст­ва Анан­да­де­ша.

Ис­по­ве­до­ва­ли пре­имущественно ши­ва­изм. Наи­выс­ше­го мо­гу­ще­ст­ва дос­тиг­ли в конце VI-VII веках. Ус­пеш­но вое­ва­ли с Ча­лукь­я­ми, за­хва­ти­ли их сто­ли­цу город Ва­та­пи (ны­не Ба­да­ми), под­чи­ни­ли сво­ему кон­тро­лю часть зе­мель Чо­лов, втор­га­лись на остров Шри-Лан­ка.

При Паллавах ве­лось мас­штаб­ное хра­мо­вое строи­тель­ст­во в Ма­мал­ла­пу­ра­ме (ны­не объ­ект Все­мир­но­го на­сле­дия) и Кан­чи­пу­ра­ме, ко­то­рые ста­ли важ­ны­ми ре­лигиозными и куль­тур­ны­ми цен­тра­ми Южной Ин­дии. Го­су­дар­ст­во Паллавов ока­зы­ва­ло зна­чительное куль­тур­ное влия­ние на Юго-Восточную Азию. В конце IX века оно бы­ло под­чи­не­но Чо­ла­ми; пра­ви­те­ли из ро­да Паллавов до XII века ос­та­ва­лись их вас­са­ла­ми.

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