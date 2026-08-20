ПАЛЛАДИЙ РОГОВСКИЙ

ПАЛЛАДИЙ РОГОВСКИЙ - русский религиозный деятель, игумен, учёный-богослов, проповедник.

Ро­дил­ся в вот­чи­нах ка­ля­зин­ско­го Тро­и­це-Ма­карь­е­ва монастыря. При­нял мо­на­ше­ский по­стриг в Сав­во-Ви­шер­ском монастыре близ Нов­го­ро­да. В начале 1680-х годов в Мо­ск­ве по­зна­ко­мил­ся с епископом Там­бов­ским Ле­он­ти­ем, ко­то­рый ру­ко­по­ло­жил его в ие­ро­диа­ко­ны. Слу­жа диа­ко­ном в московском Бо­го­яв­лен­ском монастыре, в 1687-1688 годах учил­ся у И. и С. Ли­ху­дов в Сла­вя­но-гре­ко-ла­тин­ской ака­де­мии.

Для по­лу­че­ния даль­ней­ше­го об­ра­зо­ва­ния уе­хал за гра­ни­цу. Про­шёл курс сво­бод­ных на­ук в ие­зу­ит­ской шко­ле в Виль­но, за­тем в Нейс­се (Си­ле­зия, ны­не Ны­са, Поль­ша) и Оль­мю­це (ны­не Оло­мо­уц, Че­хия). При­нял унию (смотрите Уни­ат­ст­во). В 1692-1698 годах изу­чал фи­ло­со­фию и бо­го­сло­вие в уни­ат­ской Кол­ле­гии святого Афа­на­сия (Рим). Пер­вый русский док­тор бо­го­сло­вия. Во вре­мя обу­че­ния в Ри­ме ру­ко­по­ло­жен в ие­ро­мо­на­хи.

Ре­шив вер­нуть­ся в Рос­сию, Палладий Роговский до­бил­ся на­прав­ле­ния в уни­ат­ские мо­на­сты­ри в Ма­ло­рос­сии. По пу­ти в Ма­ло­рос­сию встре­тил в Ве­не­ции столь­ни­ка князя П. А. Го­ли­цы­на (смотрите Го­ли­цы­ны ), ко­то­рый спо­соб­ст­во­вал его воз­вра­ще­нию в Мо­ск­ву. В начале 1699 года в Мо­ск­ве Палладий Роговский по­дал пат­ри­ар­ху Ад­риа­ну че­ло­бит­ную с рас­кая­ни­ем за пе­ре­ход в унию. По тре­бо­ва­нию пат­ри­ар­ха в апреле 1699 года со­ста­вил «Ис­по­ве­да­ние ве­ры», в ко­то­ром опи­сал своё стран­ст­во­ва­ние и от­ступ­ни­че­ст­во, из­ло­жил за­блу­ж­де­ния Рим­ско-ка­то­лической церк­ви и тор­же­ст­вен­но про­клял их «пред всем со­бо­ром и на­ро­дом».

На­ло­жен­ную епи­ти­мию Палладий Роговский от­бы­вал в Но­во­спас­ском мо­на­сты­ре; 02(12).06.1699 года был вы­зван для пуб­лич­но­го уст­но­го по­кая­ния, по­сле че­го пат­ри­арх при­нял его в цер­ков­ное об­ще­ние. Уни­ат­ское ру­ко­по­ло­же­ние Палладия Роговского бы­ло при­зна­но дей­ст­ви­тель­ным. В 1700 году он на­зна­чен игу­ме­ном Заи­ко­но­спас­ско­го мо­на­сты­ря и учи­те­лем, а за­тем рек­то­ром Сла­вя­но-гре­ко-ла­тин­ской ака­де­мии.

Кро­ме «Ис­по­ве­да­ния ве­ры», Палладию Роговскому при­над­ле­жит «По­хва­ла» ца­рю Пет­ру I (1700 год; не издана), 10 про­по­ве­дей на цер­ков­ные празд­ни­ки (1701-1702 годы; не изданы), пе­ре­вод «Цер­ков­ной ис­то­рии» ви­зантийского пи­са­те­ля Ни­ки­фо­ра Кал­ли­ста Ксан­фо­пу­ла.

По пред­по­ло­же­нию ар­хи­епископа Фи­ла­ре­та (Гу­ми­лев­ско­го), Палладий Роговский яв­ля­ет­ся так­же ав­то­ром сочинения «Опи­са­ние Ри­ма». Палладий Роговский вла­дел боль­шой по мер­кам то­го вре­ме­ни библиотекой (свыше 500 то­мов), ко­то­рая по­сле его смер­ти час­тич­но по­па­ла в со­б­ра­ние митрополита Сте­фа­на Явор­ско­го.

Ис­торические источники:

Го­су­дар­ст­вен­ный ар­хив Твер­ской об­лас­ти. Ф. 103. Оп. 1. Д. 2982.

Сочинения:

Че­ло­бит­ная к пат­ри­ар­ху Ад­риа­ну, опи­са­ние жи­тия и уче­ния, и ис­по­ве­да­ние ве­ры игу­ме­на Заи­ко­нос­пас­ско­го учи­лищ­но­го мо­на­сты­ря Пал­ла­дия Ро­гов­ско­го // Древ­няя рос­сий­ская вив­лио­фи­ка. 2-е изд. М., 1791. Ч. 18

Опи­са­ние Ри­ма, со­став­лен­ное рус­ским пу­те­ше­ст­вен­ни­ком в кон­це XVII в. // Сын Оте­че­ст­ва. 1838. Т. 1

Смир­нов С. Де­сять по­уче­ний пер­во­го рус­ско­го док­то­ра бо­го­сло­вия игу­ме­на Пал­ла­дия Ро­гов­ско­го // При­бав­ле­ния к Тво­ре­ни­ям свя­тых от­цов в рус­ском пе­ре­во­де. 1883. Ч. 32.

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