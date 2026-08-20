ПАЛЛАДИЙ РОГОВСКИЙ
ПАЛЛАДИЙ РОГОВСКИЙ - русский религиозный деятель, игумен, учёный-богослов, проповедник.
Родился в вотчинах калязинского Троице-Макарьева монастыря. Принял монашеский постриг в Савво-Вишерском монастыре близ Новгорода. В начале 1680-х годов в Москве познакомился с епископом Тамбовским Леонтием, который рукоположил его в иеродиаконы. Служа диаконом в московском Богоявленском монастыре, в 1687-1688 годах учился у И. и С. Лихудов в Славяно-греко-латинской академии.
Для получения дальнейшего образования уехал за границу. Прошёл курс свободных наук в иезуитской школе в Вильно, затем в Нейссе (Силезия, ныне Ныса, Польша) и Ольмюце (ныне Оломоуц, Чехия). Принял унию (смотрите Униатство). В 1692-1698 годах изучал философию и богословие в униатской Коллегии святого Афанасия (Рим). Первый русский доктор богословия. Во время обучения в Риме рукоположен в иеромонахи.
Решив вернуться в Россию, Палладий Роговский добился направления в униатские монастыри в Малороссии. По пути в Малороссию встретил в Венеции стольника князя П. А. Голицына (смотрите Голицыны), который способствовал его возвращению в Москву. В начале 1699 года в Москве Палладий Роговский подал патриарху Адриану челобитную с раскаянием за переход в унию. По требованию патриарха в апреле 1699 года составил «Исповедание веры», в котором описал своё странствование и отступничество, изложил заблуждения Римско-католической церкви и торжественно проклял их «пред всем собором и народом».
Наложенную епитимию Палладий Роговский отбывал в Новоспасском монастыре; 02(12).06.1699 года был вызван для публичного устного покаяния, после чего патриарх принял его в церковное общение. Униатское рукоположение Палладия Роговского было признано действительным. В 1700 году он назначен игуменом Заиконоспасского монастыря и учителем, а затем ректором Славяно-греко-латинской академии.
Кроме «Исповедания веры», Палладию Роговскому принадлежит «Похвала» царю Петру I (1700 год; не издана), 10 проповедей на церковные праздники (1701-1702 годы; не изданы), перевод «Церковной истории» византийского писателя Никифора Каллиста Ксанфопула.
По предположению архиепископа Филарета (Гумилевского), Палладий Роговский является также автором сочинения «Описание Рима». Палладий Роговский владел большой по меркам того времени библиотекой (свыше 500 томов), которая после его смерти частично попала в собрание митрополита Стефана Яворского.
Исторические источники:
Государственный архив Тверской области. Ф. 103. Оп. 1. Д. 2982.
Сочинения:
Челобитная к патриарху Адриану, описание жития и учения, и исповедание веры игумена Заиконоспасского училищного монастыря Палладия Роговского // Древняя российская вивлиофика. 2-е изд. М., 1791. Ч. 18
Описание Рима, составленное русским путешественником в конце XVII в. // Сын Отечества. 1838. Т. 1
Смирнов С. Десять поучений первого русского доктора богословия игумена Палладия Роговского // Прибавления к Творениям святых отцов в русском переводе. 1883. Ч. 32.