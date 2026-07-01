ПАЛЛАДИЙ ЕЛЕНОПОЛЬСКИЙ
ПАЛЛАДИЙ ЕЛЕНОПОЛЬСКИЙ - епископ, ранневизантийский церковный писатель, христианский святой.
Монашествовал в монастырях Египта и Палестины, в 400 году рукоположен в сан епископа города Еленополь. Поддерживал архиепископа Константинопольского святителя Иоанна Златоуста во время гонений на него; после ссылки Иоанна Златоуста в Кукуз (404 год) арестован и сослан в Сиену (Египет). По возвращении из изгнания (412 год) возведён на епископскую кафедру города Аспуна.
Важнейшие сочинения: «Диалог с Феодором, римским диаконом, повествующий о житии блаженного Иоанна, епископа Константинопольского, Златоуста» («Διάλογος ἱστοριϰ&varia;ος Παλλαδίου, ἐπισϰόπου ‘Ελε- νουπόλεως, γενόμενος πρ&varia;ος Θεόδωρον, διάϰονον ‘Ρώμης , περὶ βίου ϰαὶ πολιτείας τοῦ μαϰαρίου ’Ιωάννου, ἐπισϰόπου Κω- νσταντινουπόλεως, τοῦ Χρυσοστόμου», русский перевод 2002 года) - произведение полемического и апологетического характера, содержащее в то же время ценные биографические и исторические сведения; сборник повествований о жизни подвижников благочестия «Лавсаик» («Λαυσαϊϰ&varia;η &dacia;ιστορία», русский перевод 1850 год) - образец ранневизантийского патерика, получивший название по имени кувикулария (постельничего) Лавса, которому был посвящён.
Сочинения:
Παλλαδίου Λαυσαϊϰ&varia;η ἱστορία. Μέρος Α′-Β′. ’Αθῆναι, 1970;
Dialogue sur la vie de Jean Chrysostome / Introduction, texte critique, traduction et notes par A. M. Malingrey. P., 1988. Vol. 1–2.