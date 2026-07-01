ПАЛЛАДИЙ ЕЛЕНОПОЛЬСКИЙ

ПАЛЛАДИЙ ЕЛЕНОПОЛЬСКИЙ - епи­скоп, ран­не­ви­зан­тий­ский цер­ков­ный пи­са­тель, хри­сти­ан­ский свя­той.

Мо­на­ше­ст­во­вал в мо­на­сты­рях Егип­та и Па­ле­сти­ны, в 400 году ру­ко­по­ло­жен в сан епи­ско­па города Еле­но­поль. Под­дер­жи­вал ар­хи­епископа Кон­стан­ти­но­поль­ско­го святителя Ио­ан­на Зла­то­ус­та во вре­мя го­не­ний на не­го; по­сле ссыл­ки Ио­ан­на Зла­то­ус­та в Ку­куз (404 год) аре­сто­ван и со­слан в Сие­ну (Еги­пет). По воз­вра­ще­нии из из­гна­ния (412 год) воз­ве­дён на епи­скоп­скую ка­фед­ру города Ас­пу­на.

Важ­ней­шие со­чи­не­ния: «Диа­лог с Фео­до­ром, рим­ским диа­ко­ном, по­ве­ст­вую­щий о жи­тии бла­жен­но­го Ио­ан­на, епи­ско­па Кон­стан­ти­но­поль­ско­го, Зла­то­ус­та» («Διάλογος ἱστοριϰ&varia;ος Παλλαδίου, ἐπισϰόπου ‘Ελε- νουπόλεως, γενόμενος πρ&varia;ος Θεόδωρον, διάϰονον ‘Ρώμης , περὶ βίου ϰαὶ πολιτείας τοῦ μαϰαρίου ’Ιωάννου, ἐπισϰόπου Κω- νσταντινουπόλεως, τοῦ Χρυσοστόμου», русский перевод 2002 года) - про­из­ве­де­ние по­ле­мического и апо­ло­ге­тического ха­рак­те­ра, со­дер­жа­щее в то же вре­мя цен­ные био­гра­фические и ис­то­рические све­де­ния; сбор­ник по­ве­ст­во­ва­ний о жиз­ни под­виж­ни­ков бла­го­чес­тия «Лав­са­ик» («Λαυσαϊϰ&varia;η &dacia;ιστορία», русский перевод 1850 год) - об­ра­зец ран­не­ви­зан­тий­ско­го па­те­ри­ка , по­лу­чив­ший на­зва­ние по име­ни ку­ви­ку­ла­рия (по­стель­ни­че­го) Лав­са, ко­то­ро­му был по­свя­щён.

Сочинения:

Παλλαδίου Λαυσαϊϰ&varia;η ἱστορία. Μέρος Α′-Β′. ’Αθῆναι, 1970;

Dialogue sur la vie de Jean Chrysostome / Introduction, texte critique, traduction et notes par A. M. Malingrey. P., 1988. Vol. 1–2.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)