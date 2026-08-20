ПАЛЛАДИО АНДРЕА
ПАЛЛАДИО АНДРЕА - итальянский архитектор.
Крупнейший мастер Позднего Возрождения; его творчество завершает историю ренессансной архитектуры. Работал в Виченце, Венецианской области и Венеции. Учился в Падуе в мастерской каменщика Б. Кавацца, с 1524 года в Виченце в архитектурно-скульптурной мастерской Дж. да Порлеццы и скульптора Дж. Питтони. В 1535-1537 годах участвовал в расширении виллы в Криколи, принадлежавшей вичентинскому гуманисту Дж.Дж. Триссино, который приблизил к себе будущего архитектора, придумал для него псевдоним Палладио (по имени вестника Афины Паллады в эпической поэме «Италия, освобождённая от готов» Триссино, законченной в 1547 году), дал ему гуманистическое образование, привил вкус к классической античности.
Совместно с Триссино в 1541 году Палладио совершил путешествие в Рим, куда возвращался в 1545, 1546-1547, 1549, 1554 годах. Изучение и аналитические зарисовки античных построек и руин сыграли ключевую роль в формировании творческого метода Палладио, наряду с влиянием римских архитекторов Д. Браманте, Рафаэля, Джулио Романо, А. да Сангалло Младшего.
Наиболее многочисленны в творчестве Палладио загородные виллы. Проектируя образ идеальной виллы, Палладио ориентировался на культовую архитектуру античности, полагая, что храм (дом богов) построен по образцу человеческого жилища и даёт возможность реконструировать облик древнеримского жилого дома. Это сказалось в планировочных решениях: регулярный план, вокруг его центральной оси группируются помещения разных геометрических форм, размеры которых подчиняются единой системе пропорций.
Палладио сделал неотъемлемой частью архитектуры загородного дома такие элементы, как высокие сводчатые залы, лоджия, портик, купол, фронтон, окно-серлиана, ордерные аркады, наружные лестницы, ступенчатые постаменты, а также статуи; особое внимание уделено организации взаимосвязи между виллой и её природным окружением.
Палладио использовал 2 типа композиционных решений таких вилл. В первом случае компактный объём главного здания не связан с хозяйственными постройками - виллы Годи- Малинверни в Луго-ди-Виченца (1539-1557 годы, проект 1537 года), Вальмарана в Вигардоло (1541-1543 годы), Пизани в Баньоло (1542 год), Корнаро в Пьомбино-Дезе (1551-1553 годы), Пизани-Плакко в Монтаньяне (1552-1555 годы), Фоскари (Ла-Мальконтента) в Мире (начало строительства - около 1558 года) и др.
Для композиции второго типа характерно соединение главного блока и хозяйственных пристроек галереями: виллы Сарачено в Агульяро (1543 год), Пояна в Пояна- Маджоре (1549-1563 годы), Барбаро в Мазере (1554-1558 годы), Бадоэр во Фратта-Полезине (около 1556 года), Эмо в Фандзоло-ди-Веделаго (начало строительства - около 1559 года), Серего (1552-1569 годы) близ Вероны и др. Идеальным воплощением идей Палладио стала Вилла Ротонда (Альмерико-Капра) в Виченце (строилась с 1565-1566 года, завершена В. Скамоцци в 1580-1591 годах). Палладио создал особый камерный тип виллы, существенно отличающейся от репрезентативных и роскошных рим. вилл.
Желая придать антикизирующий характер городским дворцам Виченцы, Палладио стремился реконструировать описанный Витрувием тип жилого дома с перистилем и атриумом, а также использовать в архитектуре приёмы, почерпнутые из древнеримских зданий. Для дворцов Палладио характерны регулярный план с центр. осью симметрии, внутренний двор, на фасадах - применение колоссального ордера, сочетание большого и малого ордеров, широкое использование статуй, декоративной скульптуры и стукковой лепнины, с помощью которых выделяется парадный этаж.
Классицизирующие палаццо Палладио - Тьене, украшенное рустом (строилось с 1542 года по проекту Джулио Романо, влияние которого ощутимо и в окончательном решении, осуществлённом Палладио), да Порто-Феста (Изеппо да Порто, 1546-1552 годы), Керикати (1551-1557 годы, проект 1550 года, завершено в конце XVII века), Вальмарана (ныне Брага, 1566-1580 годы, проект 1565 года), Барбаран-да-Порто (1570-1575 годы) - изменили облик Виченцы, застройка которой до середины XVI века состояла из кирпичных зданий с белокаменным декором в традиции венецианской готики.
В подражание общественным зданиям Древнего Рима - базиликам - Палладио придал величественный классицизирующий облик возведённому в XV веке зданию Палаццо делла-Раджоне в Виченце (т. н. Базилика), которое он окружил в 1548 году 2-ярусными мраморными аркадами, состоящими из арок-серлиан, формирующих ритмизованную 3-мерную оболочку старого здания. Напротив Базилики в начале 1570-х годов Палладио возвёл контрастирующую с её строгой простотой отмеченную обилием декора и композитными колоннами колоссального ордера Лоджию дель-Капитаниато.
Главный труд Палладио по теории архитектуры - трактат «Четыре книги об архитектуре» («I quattro libri dell’architettura», 1570 год), иллюстрированный ксилографиями, представляющими планы, фасады, разрезы, ордерные зарисовки как античных зданий, так и построек самого Палладио, и предназначенный для практикующих зодчих. Им также были написаны труды «Древности Рима» («Le antichitа̀ di Roma») и «Описание церквей Рима» («Descritione delle chiese di Roma», оба 1554 год). Палладио участвовал также в предпринятом венецианским гуманистом Д. Барбаро переводе и комментировании трактата Витрувия (опубликован в 1556 году).
Учеником Палладио был В. Скамоцци, завершивший многие оставшиеся неоконченными постройки Палладио. Созданный Палладио антикизирующий стиль, его рациональный метод проектирования, обширное теоретическое наследие обеспечили широчайшее распространение идей Палладио в Европе в последующие столетия (смотрите Палладианство). 26 построек Палладио в Виченце и её окрестностях включены в список Всемирного наследия.
Сочинения:
Четыре книги об архитектуре. М., 1936.
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