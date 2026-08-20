ПАЛЛАДИО АНДРЕА

ПАЛЛАДИО АНДРЕА - итальянский архитектор.

Круп­ней­ший мас­тер Позд­не­го Воз­ро­ж­де­ния ; его твор­че­ст­во за­вер­ша­ет ис­то­рию ре­нес­санс­ной ар­хи­тек­ту­ры. Ра­бо­тал в Ви­чен­це, Ве­не­ци­ан­ской области и Ве­не­ции. Учил­ся в Па­дуе в мас­тер­ской ка­мен­щи­ка Б. Ка­вац­ца, с 1524 года в Ви­чен­це в ар­хи­тек­тур­но-скульп­тур­ной мас­тер­ской Дж. да Пор­лец­цы и скульп­то­ра Дж. Пит­то­ни. В 1535-1537 годах уча­ст­во­вал в рас­ши­ре­нии вил­лы в Кри­ко­ли, при­над­ле­жав­шей ви­чен­тин­ско­му гу­ма­ни­сту Дж.Дж. Трис­си­но, ко­то­рый при­бли­зил к се­бе бу­ду­ще­го ар­хи­тек­то­ра, при­ду­мал для не­го псевдоним Пал­ла­дио (по име­ни вест­ни­ка Афи­ны Пал­ла­ды в эпической по­эме «Ита­лия, ос­во­бо­ж­дён­ная от го­тов» Трис­си­но, за­кон­чен­ной в 1547 году), дал ему гу­ма­ни­стическое об­ра­зо­ва­ние, при­вил вкус к клас­сической ан­тич­но­сти.

Совместно с Трис­сино в 1541 году Палладио со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Рим, ку­да воз­вра­щал­ся в 1545, 1546-1547, 1549, 1554 годах. Изу­че­ние и ана­ли­тические за­ри­сов­ки ан­тич­ных по­стро­ек и ру­ин сыг­ра­ли клю­че­вую роль в фор­ми­ро­ва­нии творческого ме­то­да Палладио, на­ря­ду с влия­ни­ем римских ар­хи­тек­то­ров Д. Бра­ман­те, Ра­фа­эля, Джу­лио Ро­ма­но, А. да Сан­гал­ло Млад­ше­го.

Наи­бо­лее мно­го­чис­лен­ны в твор­че­ст­ве Палладио за­го­род­ные вил­лы. Про­ек­ти­руя об­раз иде­аль­ной вил­лы, Палладио ори­ен­ти­ро­вал­ся на куль­то­вую ар­хи­тек­ту­ру ан­тич­но­сти, по­ла­гая, что храм (дом бо­гов) по­стро­ен по об­раз­цу че­ло­ве­че­ско­го жи­ли­ща и да­ёт воз­мож­ность ре­кон­ст­руи­ро­вать об­лик древнеримского жи­ло­го до­ма. Это ска­за­лось в пла­ни­ро­воч­ных ре­ше­ни­ях: ре­гу­ляр­ный план, во­круг его центральной оси груп­пи­ру­ют­ся по­ме­ще­ния раз­ных гео­мет­рических форм, раз­ме­ры ко­то­рых под­чи­ня­ют­ся еди­ной сис­те­ме про­пор­ций.

Палладио сде­лал не­отъ­ем­ле­мой ча­стью ар­хи­тек­ту­ры за­го­род­но­го до­ма та­кие эле­мен­ты, как вы­со­кие свод­ча­тые за­лы, лод­жия, пор­тик, ку­пол, фрон­тон, ок­но-сер­лиа­на, ор­дер­ные ар­ка­ды, на­руж­ные ле­ст­ни­цы, сту­пен­ча­тые по­ста­мен­ты, а так­же ста­туи; осо­бое вни­ма­ние уде­ле­но ор­га­ни­за­ции взаи­мо­свя­зи ме­ж­ду вил­лой и её при­род­ным ок­ру­же­ни­ем.

Палладио ис­поль­зо­вал 2 ти­па ком­по­зиционных ре­ше­ний та­ких вилл. В пер­вом слу­чае ком­пакт­ный объ­ём главного зда­ния не свя­зан с хо­зяйственными по­строй­ка­ми - вил­лы Го­ди- Ма­лин­вер­ни в Лу­го-ди-Ви­чен­ца (1539-1557 годы, проект 1537 года), Валь­ма­ра­на в Ви­гар­до­ло (1541-1543 годы), Пи­за­ни в Бань­о­ло (1542 год), Кор­на­ро в Пьом­би­но-Де­зе (1551-1553 годы), Пи­за­ни-Плак­ко в Мон­тань­я­не (1552-1555 годы), Фос­ка­ри (Ла-Маль­кон­тен­та) в Ми­ре (на­ча­ло стро­и­тель­ст­ва - около 1558 года) и др.

Для ком­по­зи­ции вто­ро­го ти­па ха­рак­тер­но со­еди­не­ние главного бло­ка и хо­зяйственных при­стро­ек га­ле­рея­ми: вил­лы Са­ра­че­но в Агуль­я­ро (1543 год), Поя­на в Поя­на- Мад­жо­ре (1549-1563 годы), Бар­ба­ро в Ма­зе­ре (1554-1558 годы), Ба­до­эр во Фрат­та-По­ле­зи­не (около 1556 года), Эмо в Фанд­зо­ло-ди-Ве­де­ла­го (на­ча­ло стро­и­тель­ст­ва - около 1559 года), Се­ре­го (1552-1569 годы) близ Ве­ро­ны и др. Иде­аль­ным во­пло­ще­ни­ем идей Палладио ста­ла Вил­ла Ро­тон­да (Аль­ме­ри­ко-Кап­ра) в Ви­чен­це (строи­лась с 1565-1566 года, за­вер­ше­на В. Ска­моц­ци в 1580-1591 годах). Палладио соз­дал осо­бый ка­мер­ный тип вил­лы, су­ще­ст­вен­но от­ли­чаю­щей­ся от ре­пре­зен­та­тив­ных и рос­кош­ных рим. вилл.

Же­лая при­дать ан­ти­ки­зи­рую­щий ха­рак­тер городским двор­цам Ви­чен­цы, Палладио стре­мил­ся ре­кон­ст­руи­ро­вать опи­сан­ный Вит­ру­ви­ем тип жи­ло­го до­ма с пе­ри­сти­лем и ат­риу­мом, а так­же ис­поль­зо­вать в ар­хи­тек­ту­ре приё­мы, по­черп­ну­тые из древнеримских зда­ний. Для двор­цов Палладио ха­рак­тер­ны ре­гу­ляр­ный план с центр. осью сим­метрии, внутренний двор, на фа­са­дах - при­ме­не­ние ко­лос­саль­но­го ор­де­ра , со­че­та­ние боль­шо­го и ма­ло­го ор­де­ров, ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние ста­туй, де­ко­ра­тив­ной скульп­ту­ры и стук­ко­вой леп­ни­ны, с по­мо­щью ко­то­рых вы­де­ля­ет­ся па­рад­ный этаж.

Клас­си­ци­зи­рую­щие па­лац­цо Палладио - Тье­не, ук­ра­шен­ное рус­том (строилось с 1542 года по про­ек­ту Джу­лио Ро­ма­но, влия­ние ко­то­ро­го ощу­ти­мо и в окон­чательном ре­ше­нии, осу­ще­ст­в­лён­ном Палладио), да Пор­то-Фес­та (Изеп­по да Пор­то, 1546-1552 годы), Ке­ри­ка­ти (1551-1557 годы, проект 1550 года, за­вер­ше­но в конце XVII века), Валь­ма­ра­на (ны­не Бра­га, 1566-1580 годы, проект 1565 года), Бар­ба­ран-да-Пор­то (1570-1575 годы) - из­ме­ни­ли об­лик Ви­чен­цы, за­строй­ка ко­то­рой до середины XVI века со­стоя­ла из кир­пичных зда­ний с бе­ло­ка­мен­ным де­ко­ром в тра­ди­ции ве­не­ци­ан­ской го­ти­ки.

В под­ра­жа­ние об­щественным зда­ни­ям Древ­не­го Ри­ма - ба­зи­ли­кам - Палладио при­дал ве­ли­чественный клас­си­ци­зи­рую­щий об­лик воз­ве­дён­но­му в XV веке зда­нию Па­лац­цо дел­ла-Рад­жо­не в Ви­чен­це (т. н. Ба­зи­ли­ка), ко­то­рое он ок­ру­жил в 1548 году 2-ярус­ны­ми мра­мор­ны­ми ар­ка­да­ми, со­стоя­щи­ми из арок-сер­ли­ан, фор­ми­рую­щих рит­ми­зо­ван­ную 3-мер­ную обо­лоч­ку ста­ро­го зда­ния. На­про­тив Ба­зи­ли­ки в начале 1570-х годов Палладио воз­вёл кон­тра­сти­рую­щую с её стро­гой про­сто­той отме­чен­ную оби­ли­ем де­ко­ра и ком­по­зит­ны­ми ко­лон­на­ми ко­лос­саль­но­го ор­де­ра Лод­жию дель-Ка­пи­та­ниа­то.

Главный труд Палладио по тео­рии ар­хи­тек­ту­ры - трак­тат «Че­ты­ре кни­ги об ар­хи­тек­ту­ре» («I quattro libri dell’architettura», 1570 год), ил­лю­ст­ри­ро­ван­ный кси­ло­гра­фия­ми, пред­став­ляю­щи­ми пла­ны, фа­са­ды, раз­ре­зы, ор­дер­ные за­ри­сов­ки как ан­тич­ных зда­ний, так и по­стро­ек са­мо­го Палладио, и пред­на­зна­чен­ный для прак­ти­кую­щих зод­чих. Им так­же бы­ли на­пи­са­ны тру­ды «Древ­но­сти Ри­ма» («Le antichitа̀ di Roma») и «Опи­са­ние церк­вей Ри­ма» («Descriti­one delle chiese di Roma», оба 1554 год). Палладио уча­ст­во­вал так­же в пред­при­ня­том ве­не­ци­ан­ским гу­ма­ни­стом Д. Бар­ба­ро пе­ре­во­де и ком­мен­ти­ро­ва­нии трак­та­та Вит­ру­вия (опубликован в 1556 году).

Уче­ни­ком Палладио был В. Ска­моц­ци, за­вер­шив­ший многие ос­тав­шие­ся не­окон­чен­ны­ми по­строй­ки Палладио. Соз­дан­ный Палладио ан­ти­ки­зи­рую­щий стиль, его ра­цио­наль­ный ме­тод про­ек­ти­ро­ва­ния, об­шир­ное тео­ре­тическое на­сле­дие обес­пе­чи­ли ши­ро­чай­шее рас­про­стра­не­ние идей Палладио в Ев­ро­пе в по­сле­дую­щие сто­ле­тия (смотрите Пал­ла­ди­ан­ст­во ). 26 по­стро­ек Палладио в Ви­чен­це и её ок­ре­ст­но­стях вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Сочинения:

Че­ты­ре кни­ги об ар­хи­тек­ту­ре. М., 1936.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)