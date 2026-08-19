ПАЛЛАДИАНСТВО
ПАЛЛАДИАНСТВО - направление в архитектуре классицизма XVII - первой трети XIX веков, также в неоклассицизме первой половины XX века, развивавшее принципы творчества А. Палладио.
В широком распространении идей Палладио большую роль сыграл его трактат «Четыре книги об архитектуре» (1570 год), а также труды его последователей, публиковавших проекты и рисунки Палладио, и их собственные работы. В творчестве Палладио его последователи ценили прежде всего ясность, компактность и завершённость планировки, строгую упорядоченность, сдержанность, отказ от избыточной декорации, редуцированной до элементов классических архитектурных ордеров, разнообразие решений фасадов с фронтонным портиком, похожим на портик античного храма, с открытой поверхностью стены, обнажёнными углами, оконными проёмами без обрамлений, а также органич. связь архитектуры с окружающей средой. В постройках палладианства воспроизводились и другие композиционные схемы Палладио: 3-частная композиция из главного корпуса и крыльев, соединённых галереями, купол на главной оси фасада позади фронтонного портика и др.
В Италии первым последователем Палладио был венецианский архитектор В. Скамоцци, который после смерти мастера заканчивал строительство нескольких его зданий. Перестраивая здание Новых Прокураций на площади Сан-Марко в Венеции, он использовал нереализованный проект Палладио для Дворца Дожей; Вилла Рокко-Пизана близ Лониго (1576-1578 годы) - вариация на тему Виллы Ротонда Палладио. После смерти Скамоцци палладианская традиция в Венето (Венеция) прервалась.
В XVIII веке важнейшим центром изучения наследия Палладио стала Виченца, где издавались трактаты о его творчестве (Ф. Муттони, О. Б. Скамоцци), строились здания в русле его идей: виллы Корделлина-Ломбарди в Монтеккьо-Маджоре (1735-1742 годы, архитектор Муттони), Капра в Сарчедо (1764 год), фасад церкви Оньисанти в Ронкаде (1768 год, оба - архитектор Скамоцци) и др.
Решающая роль в становлении палладианства принадлежит Великобритании, где с наследия А. Палладио началось знакомство с классической традицией европейского зодчества, хотя до начала XVIII века влияние его идей было эпизодическим. Популяризатор классической архитектурной теории, английский посол в Венеции (начало XVII века) Г. Уоттон покровительствовал архитектору И. Джонсу (оба коллекционировали рисунки Палладио), реализовавшему идеи Палладио в фасаде «Банкетного зала» в Лондоне (1619-1622 годы) и здании Куинс-хауса в Гринвиче (1616-1635 годы); Джонс стал первым последователем Палладио в Великобритании.
Строгое палладианство сформировалось в английской архитектуре около 1715 года; оно резко противопоставило себя господствовавшему в то время барокко. Палладианство прежде всего проявилось в строительстве загородных дворцов и вилл аристократов, в т. ч. в столице и пригородах. Для Р. Бойла (лорда Берлингтона), знатока архитектуры, высоко ценившего наследие Палладио, работали архитекторы К. Кэмпбелл, У. Кент, Г. Флиткрофт; для Г. Герберта (графа Пемброка) работал Р. Моррис. Среди др. представителей П.: А. Уэйр, Дж. Варди, Р. Тейлор, провинциальные архитекторы Дж. Вуд Старший (работал в Бате), Дж. Пейн (в Йоркшире). В 1715-1720 годах труд Палладио опубликован в английском переводе итальянским архитектором Дж. Леони; в 1738 году более точный перевод издал А. Эйр. У Палладио заимствовались не только отдельные мотивы, но и целые фасадные схемы, планировки: например, Мируэрт-Касл (Кент; проект 1723 года) - точная копия Виллы Ротонда. В английской архитектуре до конца XVIII века по-прежнему преобладали палладианские мотивы, дополненные, однако, более свободным декором интерьера (Р. Адам) и мотивами не-палладианской архитектуры Возрождения и барокко (Дж. Уайатт).
В континентальной Европе наиболее ранние примеры палладианства обнаруживаются в Голландии (Маурицхёйс в Гааге, 1633-1635 годы, архитектор Я. ван Кампен), Швеции (т. н. Рыцарский дом в Стокгольме, 1641-1674 годы, архитекторы С. и Ж. де ла Валле, Ю. Вингбонс; проекты вилл Н. Тессина Старшего). Классицизм XVIII века во многих европейских странах сформировался под влиянием английского палладианства. Даже архитекторы, далёкие от палладианства, иногда строили в «английском вкусе»: например здание Оперного театра в Берлине (1740-1743 годы, архитектор Г. В. фон Кнобельсдорф, перестроено), Малый Трианон в Версале (1762-1764 годы, архитектор Ж. А. Габриель).
Английское палладианство оказало решающее влияние на архитектуру Ирландии и британских колоний. В Ирландии крупнейшие представители палладианства - Э. Л. Пирс, автор дворцов Каслтаун (1722 год) и Белламонт (между 1725 и 1730 годами), Р. Касселс, построивший загородный дворец Рассборо-хаус (1742-1755 годы), Картон-хаус (1739 год) и Ленстер-хаус в Дублине (1745 год). В британских колониях в Северной Америке палладианство стало важнейшей составляющей местного колониального стиля. К этой линии относится и творчество крупнейшего архитектора США Т. Джефферсона. В XVIII - первой трети XIX веков распространилось в др. странах Европы - например в Польше (дворцы и шляхетские усадьбы, построенные С. Завадзским, Я. Кубицким) и Дании (К. Ф. Хансен).
В России архитектура зрелого классицизма определена влиянием Дж. Кваренги и Ч. Камерона, которые, хотя и не были последовательными палладианцами и часто обращались напрямую к античному наследию, принесли в Россию английские и итальянские традиции палладианства. Так, благодаря Кваренги тип загородного дворца с 3-частной композицией и купольным залом на центральной оси получил в России широкое распространение. Дворец в Павловске (1782-1786) - самая масштабная постройка Камерона - до перестройки его В. Бренной представлял собой хрестоматийную палладианскую виллу. Его же Софийский собор в Царском Селе (1782-1788 годы) имеет сходство с центрическими купольными виллами А. Палладио, В. Скамоцци и лорда Берлингтона.
Самым последовательным представителем палладианства в России был Н. А. Львов; он издал в своём переводе (1798 год) 1-й том труда Палладио; влияние итальянского мастера прослеживается во многих его усадебных и культовых проектах. И. Е. Старов возвёл в русле П. Таврический дворец в Санкт-Петербурге (1783-1789 годы), недостроенный дворец Екатерины II в Пелле (1785-1796 годы, сохранился фрагментарно). Расцвет русского палладианства совпал с расцветом русских усадеб: в течение всей первой трети XIX века их строили в традициях Кваренги и Львова, поэтому палладианский фасад стал почти обязательным признаком дворянского загородного дома и символом усадебной культуры.
Палладианство в российской архитектуре XX века связано с именем И. В. Жолтовского, сыгравшего ключевую роль при повороте отечественной архитектуры от авангарда к неоклассицизму. Он издал свой полный перевод «Четырёх книг об архитектуре» (1936 год), цитировал Палладио во многих своих постройках (жилой дом на Моховой улице, 1932-1934 годы, и др.). В Сочи благодаря влиянию Жолтовского (возвёл там административное здание, 1936 год, ныне Художественный музей) санатории середины XX века приобрели узнаваемый облик палладианского дворца (самый ранний и масштабный пример - санаторий имени С. Орджоникидзе, 1935-1937 годы, архитектор И. С. Кузнецов), хотя архитектура советского неоклассицизма не является палладианской по сути.