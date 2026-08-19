ПАЛЛАДИАНСТВО

ПАЛЛАДИАНСТВО - направление в архитектуре классицизма XVII - первой трети XIX веков, также в неоклассицизме первой половины XX века, развивавшее принципы творчества А. Палладио.

В ши­роком рас­про­стра­не­нии идей Пал­ла­дио боль­шую роль сыг­рал его трак­тат «Че­ты­ре кни­ги об ар­хи­тек­ту­ре» (1570 год), а так­же тру­ды его по­сле­до­ва­те­лей, пуб­ли­ко­вав­ших про­ек­ты и ри­сун­ки Пал­ла­дио, и их собственные ра­бо­ты. В твор­че­ст­ве Пал­ла­дио его по­сле­до­ва­те­ли це­ни­ли пре­ж­де все­го яс­ность, ком­пакт­ность и за­вер­шён­ность пла­ни­ров­ки, стро­гую упо­ря­до­чен­ность, сдер­жан­ность, от­каз от из­бы­точ­ной де­ко­ра­ции, ре­ду­ци­ро­ван­ной до эле­мен­тов клас­сических ар­хитектурных ор­де­ров, раз­но­об­ра­зие ре­ше­ний фа­са­дов с фрон­тон­ным пор­ти­ком , по­хо­жим на пор­тик ан­тич­но­го хра­ма, с от­кры­той по­верх­но­стью сте­ны, об­на­жён­ны­ми уг­ла­ми, окон­ны­ми про­ёма­ми без об­рам­ле­ний, а так­же ор­га­нич. связь ар­хи­тек­ту­ры с ок­ру­жаю­щей сре­дой. В по­строй­ках палладианства вос­про­из­во­ди­лись и другие ком­по­зи­ци­он­ные схе­мы Пал­ла­дио: 3-ча­ст­ная ком­по­зи­ция из главного кор­пу­са и крыль­ев, со­еди­нён­ных га­ле­рея­ми, ку­пол на главной оси фа­са­да по­за­ди фрон­тон­но­го пор­ти­ка и др.

В Ита­лии пер­вым по­сле­до­ва­те­лем Пал­ла­дио был ве­не­ци­ан­ский архитектор В. Ска­моц­ци, ко­то­рый по­сле смер­ти мас­те­ра за­кан­чи­вал строи­тель­ст­во не­сколь­ких его зда­ний. Пе­ре­страи­вая зда­ние Но­вых Про­ку­ра­ций на площади Сан-Мар­ко в Ве­не­ции, он ис­поль­зо­вал не­реа­ли­зо­ван­ный про­ект Пал­ла­дио для Двор­ца До­жей ; Вил­ла Рок­ко-Пи­за­на близ Ло­ни­го (1576-1578 годы) - ва­риа­ция на те­му Вил­лы Ро­тон­да Пал­ла­дио. По­сле смер­ти Ска­моц­ци пал­ла­ди­ан­ская тра­ди­ция в Ве­не­то (Ве­не­ция) пре­рва­лась.

В XVIII веке важ­ней­шим цен­тром изу­че­ния на­сле­дия Пал­ла­дио ста­ла Ви­чен­ца, где из­да­ва­лись трак­та­ты о его твор­че­ст­ве (Ф. Мут­то­ни, О. Б. Ска­моц­ци), строи­лись зда­ния в рус­ле его идей: вил­лы Кор­дел­ли­на-Лом­бар­ди в Мон­тек­кьо-Мад­жо­ре (1735-1742 годы, архитектор Мут­то­ни), Кап­ра в Сар­че­до (1764 год), фа­сад церкви Онь­и­сан­ти в Рон­ка­де (1768 год, оба - архитектор Ска­моц­ци) и др.

Ре­шаю­щая роль в ста­нов­ле­нии палладианства при­над­ле­жит Ве­ли­ко­бри­та­нии, где с на­сле­дия А. Пал­ла­дио на­ча­лось зна­ком­ст­во с клас­сической тра­ди­ци­ей ев­ропейского зод­че­ст­ва, хо­тя до начала XVIII века влия­ние его идей бы­ло эпи­зо­ди­че­ским. По­пу­ля­ри­за­тор клас­сической ар­хитектурной тео­рии, английский по­сол в Ве­не­ции (начало XVII века) Г. Уот­тон по­кро­ви­тель­ст­во­вал архитектору И. Джон­су (оба кол­лек­цио­ни­ро­ва­ли ри­сун­ки Пал­ла­дио), реа­ли­зо­вав­ше­му идеи Пал­ла­дио в фа­са­де «Бан­кет­но­го за­ла» в Лон­до­не (1619-1622 годы) и зда­нии Ку­инс-хау­са в Грин­ви­че (1616-1635 годы); Джонс стал пер­вым по­сле­до­ва­те­лем Пал­ла­дио в Ве­ли­ко­бри­та­нии.

Стро­гое палладианство сфор­ми­ро­ва­лось в английской ар­хи­тек­ту­ре около 1715 года; оно рез­ко про­ти­во­пос­та­ви­ло се­бя гос­под­ство­вав­ше­му в то вре­мя ба­рок­ко . Палладианство пре­ж­де все­го про­яви­лось в строи­тель­ст­ве за­го­род­ных двор­цов и вилл ари­сто­кра­тов, в т. ч. в сто­ли­це и при­го­ро­дах. Для Р. Бой­ла (лор­да Бер­линг­то­на), зна­то­ка ар­хи­тек­ту­ры, вы­со­ко це­нив­ше­го на­сле­дие Пал­ла­дио, ра­бо­та­ли ар­хи­тек­то­ры К. Кэм­пбелл, У. Кент, Г. Флит­крофт; для Г. Гер­бер­та (гра­фа Пем­брока) ра­бо­тал Р. Мор­рис. Сре­ди др. пред­ста­ви­те­лей П.: А. Уэйр, Дж. Вар­ди, Р. Тей­лор, про­вин­ци­аль­ные ар­хи­тек­то­ры Дж. Вуд Стар­ший (ра­бо­тал в Ба­те), Дж. Пейн (в Йорк­шире). В 1715-1720 годах труд Пал­ла­дио опуб­ли­ко­ван в английском пе­ре­во­де итальянским архитектором Дж. Ле­о­ни; в 1738 году бо­лее точ­ный пе­ре­вод из­дал А. Эйр. У Пал­ла­дио за­им­ст­во­ва­лись не толь­ко отдельные мо­ти­вы, но и це­лые фа­сад­ные схе­мы, пла­ни­ров­ки: например, Ми­ру­эрт-Касл (Кент; про­ект 1723 года) - точ­ная ко­пия Вил­лы Ро­тон­да. В английской ар­хи­тек­ту­ре до конца XVIII века по-преж­не­му пре­об­ла­да­ли пал­ла­ди­ан­ские мо­ти­вы, до­пол­нен­ные, од­на­ко, бо­лее сво­бод­ным де­ко­ром ин­терь­е­ра (Р. Адам) и мо­ти­ва­ми не-пал­лади­ан­ской ар­хи­тек­ту­ры Воз­ро­ж­де­ния и ба­рок­ко (Дж. Уай­атт).

В кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пе наи­бо­лее ран­ние при­ме­ры палладианства об­на­ру­жи­ва­ют­ся в Гол­лан­дии (Мау­риц­хёйс в Гаа­ге, 1633-1635 годы, архитектор Я. ван Кам­пен), Шве­ции (т. н. Ры­цар­ский дом в Сток­голь­ме, 1641-1674 годы, ар­хи­тек­то­ры С. и Ж. де ла Вал­ле, Ю. Винг­бонс; про­ек­ты вилл Н. Тес­си­на Стар­ше­го). Клас­си­цизм XVIII века во мно­гих ев­ропейских стра­нах сфор­ми­ро­вал­ся под влия­ни­ем английского палладианства. Да­же ар­хи­тек­то­ры, да­лё­кие от палладианства, ино­гда строи­ли в «анг­лий­ском вку­се»: например зда­ние Опер­но­го те­ат­ра в Бер­ли­не (1740-1743 годы, архитектор Г. В. фон Кно­бельс­дорф, пе­ре­строе­но), Ма­лый Триа­нон в Вер­са­ле (1762-1764 годы, архитектор Ж. А. Габ­ри­ель).

Английское палладианство ока­за­ло ре­шаю­щее вли­я­ние на ар­хи­тек­ту­ру Ир­лан­дии и британских ко­ло­ний. В Ир­лан­дии круп­ней­шие пред­ста­ви­те­ли палладианства - Э. Л. Пирс, ав­тор двор­цов Касл­таун (1722 год) и Бел­ла­монт (ме­ж­ду 1725 и 1730 годами), Р. Кас­селс, по­стро­ив­ший за­го­род­ный дво­рец Рас­сбо­ро-ха­ус (1742-1755 годы), Кар­тон-ха­ус (1739 год) и Лен­стер-ха­ус в Дуб­ли­не (1745 год). В британских ко­ло­ни­ях в Северной Аме­ри­ке палладианство ста­ло важ­ней­шей со­став­ляю­щей ме­ст­но­го ко­ло­ни­аль­но­го сти­ля. К этой ли­нии от­но­сит­ся и твор­че­ст­во круп­ней­ше­го ар­хи­тек­то­ра США Т. Джеф­фер­со­на. В XVIII - первой трети XIX веков рас­про­стра­ни­лось в др. стра­нах Ев­ро­пы - например в Поль­ше (двор­цы и шля­хет­ские усадь­бы, по­стро­ен­ные С. За­вадз­ским, Я. Ку­биц­ким) и Да­нии (К. Ф. Хан­сен).

В Рос­сии ар­хи­тек­ту­ра зре­ло­го клас­си­циз­ма оп­ре­де­ле­на влия­ни­ем Дж. Ква­рен­ги и Ч. Ка­ме­ро­на , ко­то­рые, хо­тя и не бы­ли по­сле­до­вательными пал­ла­ди­ан­ца­ми и час­то об­ра­ща­лись на­пря­мую к ан­тич­но­му на­сле­дию, при­нес­ли в Рос­сию английские и итальянские тра­ди­ции палладианства. Так, бла­го­да­ря Ква­рен­ги тип за­го­род­но­го двор­ца с 3-ча­стной ком­по­зи­ци­ей и ку­поль­ным за­лом на центральной оси по­лу­чил в Рос­сии ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние. Дво­рец в Пав­лов­ске (1782-1786) - са­мая мас­штаб­ная по­строй­ка Ка­ме­ро­на - до пе­рестрой­ки его В. Брен­ной пред­став­лял со­бой хре­сто­ма­тий­ную пал­ла­ди­ан­скую вил­лу. Его же Со­фий­ский со­бор в Цар­ском Се­ле (1782-1788 годы) име­ет сход­ст­во с цен­трическими ку­поль­ны­ми вил­ла­ми А. Пал­ла­дио, В. Ска­моц­ци и лор­да Бер­линг­то­на.

Са­мым по­сле­до­вательным пред­ста­ви­те­лем палладианства в Рос­сии был Н. А. Львов; он из­дал в сво­ём пе­ре­во­де (1798 год) 1-й том тру­да Пал­ла­дио; влия­ние итальянского мас­те­ра про­сле­жи­ва­ет­ся во мно­гих его уса­деб­ных и куль­то­вых про­ек­тах. И. Е. Ста­ров воз­вёл в рус­ле П. Тав­ри­че­ский дво­рец в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1783-1789 годы), не­до­стро­ен­ный дво­рец Ека­те­ри­ны II в Пел­ле (1785-1796 годы, сохранился фраг­мен­тар­но). Рас­цвет русского палладианства сов­пал с рас­цве­том русских уса­деб: в те­че­ние всей первой тре­ти XIX века их строи­ли в тра­ди­ци­ях Ква­рен­ги и Льво­ва, по­этому пал­ла­ди­ан­ский фа­сад стал поч­ти обя­за­тель­ным при­зна­ком дво­рян­ско­го за­го­род­но­го до­ма и сим­во­лом уса­деб­ной куль­ту­ры.

Палладианство в российской ар­хи­тек­ту­ре XX века свя­за­но с име­нем И. В. Жол­тов­ско­го, сыг­рав­ше­го клю­че­вую роль при по­во­ро­те отечественной ар­хи­тек­ту­ры от аван­гар­да к не­оклас­си­циз­му. Он из­дал свой пол­ный пере­вод «Че­ты­рёх книг об ар­хи­тек­ту­ре» (1936 год), ци­ти­ро­вал Пал­ла­дио во мно­гих сво­их по­строй­ках (жи­лой дом на Мо­хо­вой ули­це, 1932-1934 годы, и др.). В Со­чи бла­го­да­ря влия­нию Жол­тов­ско­го (воз­вёл там административное зда­ние, 1936 год, ны­не Ху­дожественный му­зей) са­на­то­рии середины XX века при­об­ре­ли уз­на­вае­мый об­лик пал­ла­ди­ан­ско­го двор­ца (са­мый ран­ний и мас­штаб­ный при­мер - са­на­торий имени С. Орд­жо­ни­кид­зе, 1935-1937 годы, архитектор И. С. Куз­не­цов), хо­тя ар­хи­тек­ту­ра советского не­оклас­си­циз­ма не яв­ля­ет­ся пал­ла­ди­ан­ской по су­ти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)