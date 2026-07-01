«ПАЛЛАДА» ФРЕГАТ

Строительство фрегата

Фрегат заложен 2 ноября 1831 г. в Санкт-Петербурге по личному указанию императора Николая I. Он строился по чертежам одного из лучших в мире на тот период для океанских плаваний английского корабля, являвшегося точной копией американского фрегата. При этом в проект были внесены изменения для обустройства более прочной и легкой кормы. Фрегат назван в честь древнегреческой богини, дочери Зевса, покровительницы мудрости, искусств и войны.

Спущен на воду 1 сентября 1832 г. Водоизмещение 2090 т, длина 52,73 м, ширина 13,31 м, осадка 7,01 м. Вооружение – 52 орудия калибром 24- и 32-фунта. Экипаж – 426 человек (управление могли обеспечивать до 30 человек). Первоначально предназначался для зарубежных визитов членов правящей династии. Первым капитаном стал будущий герой Крымской войны капитан-лейтенант П.С. Нахимов, который лично участвовал в усовершенствовании проекта. В 1833 г. подводные части корпуса корабля были обшиты красной медью для предохранения от повреждений.

Служба

Летом 1833 г. фрегат вступил в строй, совершал плавания по Финскому заливу, позднее доставлял в Великобританию груз золота. В 1846 г. «Паллада» прошла капитальный ремонт и была перевооружена. В 1847 г. участвовала в плавании в Северное море и Ла-Манш. В 1849-1850 гг. совершила плавание в Атлантический океан и Средиземное море. В 1852-1855 гг. «Паллада» совершила плавание на Дальний Восток в рамках экспедиции в Японию вице-адмирала Е.В. Путятина для заключения торгового договора. После начала Крымской войны фрегат не удалось ввести в устье Амура из-за осадки, чтобы укрыть от возможного нападения британской эскадры. «Паллада» была отведена в Константиновскую бухту Императорской гавани на зимовку под охраной 14 матросов и офицера. После зимовки фрегат требовал серьезного ремонта и даже не подлежал буксировке. Через тайгу на собаках к месту стоянки корабля был направлен мичман Г.Д. Разградский с приказом контр-адмирала В.С. Завойко снять охрану с фрегата и затопить «Палладу». Затоплен в январе 1856 г. на западном берегу Татарского пролива. Позднее спуск водолазов на борт затопленной «Паллады» стал традицией отечественных моряков. С фрегата были подняты многие предметы. В 1965 г. на берегу напротив места затопления фрегата установлен памятник с надписью «В знак памяти и глубокого уважения к экипажу фрегата “Паллада”».

На борту «Паллады» совершил путешествие на Дальний Восток писатель И.А. Гончаров, издавший по возвращении свои путевые заметки.