ПАЛЛАДА (АСТЕРОИД)

ПАЛЛАДА - rруп­ней­ший ас­те­ро­ид Глав­но­го поя­са ас­те­рои­дов.

От­крыт Г. Оль­бер­сом в 1802 году и на­зван в честь древнегреческой бо­ги­ни Афи­ны Пал­ла­ды (смотрите в статье Древняя Греция ). До 2006 года счи­тал­ся вто­рым по мас­се (по­сле Це­ре­ры) ас­те­рои­дом (в 2006 году Ме­ж­ду­народный ас­тро­но­мический со­юз клас­си­фи­ци­ро­вал Це­ре­ру как кар­ли­ко­вую пла­не­ту).

На­кло­не­ние ор­би­ты Паллада 34,84°, экс­цен­три­си­тет 0,23, боль­шая по­лу­ось ор­би­ты 2,77 а. е., пе­ри­од об­ра­ще­ния 4,62 го­да. Раз­ме­ры - 580×550×500 км, мас­са 2·1020 кг (0,3% от мас­сы Лу­ны), плот­ность 2800 кг/м3. Пе­ри­од вра­ще­ния 7,81 ч. По со­ста­ву Паллада близ­ка к уг­ли­стым хон­д­ри­там (смотрите в статье Ка­мен­ные ме­тео­ри­ты).

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