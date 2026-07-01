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ПАЛЛАДА (АСТЕРОИД)
ПАЛЛАДА - rрупнейший астероид Главного пояса астероидов.
Открыт Г. Ольберсом в 1802 году и назван в честь древнегреческой богини Афины Паллады (смотрите в статье Древняя Греция). До 2006 года считался вторым по массе (после Цереры) астероидом (в 2006 году Международный астрономический союз классифицировал Цереру как карликовую планету).
Наклонение орбиты Паллада 34,84°, эксцентриситет 0,23, большая полуось орбиты 2,77 а. е., период обращения 4,62 года. Размеры - 580×550×500 км, масса 2·1020 кг (0,3% от массы Луны), плотность 2800 кг/м3. Период вращения 7,81 ч. По составу Паллада близка к углистым хондритам (смотрите в статье Каменные метеориты).
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