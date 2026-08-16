ПАЛЛАД (др.-греч. Παλλαδᾶς)

Древнегреческий поэт, автор эпиграмм «Палатинской антологии».

Основным источником о жизни Паллада являются его эпиграммы; в «Палатинской антологии», как считается, содержится 151 подлинная эпиграмма Паллада и еще 23 приписываются ему. Нам известно, что он школьным учителем-язычником, который практически смирился с торжеством христианства. Он был женат, хотя и недолюбливал женщин.

Паллад высмеивал человеческие слабости и пороки, он выражает крайний пессимизм по отношению ко всему происходящему. Он говорит о бедах, которые последуют за отказом от отеческой религии и всеобщим признании христианства, но при этом не пытается бороться с наступлением религии Христа, ограничиваясь высмеиванием отдельных типажей, например, египетских монахов. Паллад упоминает разрушение античных статуй и алтарей в 389 г. во время епископства Феофиле Александрийского и спорит с учением о воскресении из мертвых. Иногда он реагирует на современные политические события, как, например, на падение Бейрута. Одна из эпиграмм Паллада – панегирик знаменитой александрийской философу и ученому Гипатии, дочери Теона; это позволяет датировать ее 415 г.

Большая часть эпиграмм Паллада написана элегическим дистихом или ямбическим триметром, но иногда появляется гекзаметр.

Сочинения :

Греческая эпиграмма / Под ред. Ф. Петровского. М., 1960;

Греческая эпиграмма / Сост. Н. А. Чистякова. М., 1993; Эпиграммы «Греческой антологии» / Под ред. и с коммент. М. Гаспарова и Ю. Шульца. М., 1999.