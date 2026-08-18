Палла́вы

Палла́вы — династия Южн. Индии (начало IV — конец IX в.), ядро владений которой приходилось на Сев. Тамилнад. После падения государства Сатаваханов П. постепенно установили свое верховенство на Дальнем Юге. Они правили в трех центрах: Ватапи на западе (к юго-востоку от Колхапура), Венги на востоке и Кондживераме на юге. П. в Кондживераме были наиболее сильными и властвовали в течение 450 лет. Ранняя история П. недостаточно достоверна. Расцвет династии приходится на конец VI — начало VIII в., когда П. одержали победу над Чаулукьями, Чолами и совершили удачное вторжение на Цейлон. Самым выдающимися представителями П. были Нарасимхаварман I, Парамешвараварман I (VII в.) и Нарасимхаварман II (конец VII — начало VIII в.). К концу IX в. П. потерпели поражение от Чолов, которые подчинили всю территорию П.

П. были щедрыми покровителями культуры и науки. Паллавская школа в архитектуре и скульптуре является одной из наиболее интересных школ индийского искусства. Архитектуру П. часто называют родоначальницей дравидийского стиля. Самыми яркими ее примерами являются город Махаваллипурам (Мамаллапурам), основанный Нарасимхаварманом I на отлогом морском берегу, а также знаменитый храм Кайласа в Канчи.

В Паллавский период развивались шиваизм и вишнуизм. Литература тамилов, связанная с культами Вишну и Шивы, отражает религиозную мысль периода П. Вклад династии в индийскую культуру нашел свое выражение также в развитии культа бхакти.

Лит. : Луния Б. Н. История индийской культуры с древних веков до наших дней. М., 1960; Бонгард-­Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Индия в древности. М., 1985 ; Nilakanta Sastri K. A., Champakalakshmi R. A History of South India: From Prehistoric Times to the Fall of Vijayanagar. Oxford, 1997. Е. В. Смирнова.