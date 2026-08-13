ПАЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА На чтение: 1 минута

ПАЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - ли­те­ра­ту­ра на язы­ке па­ли.

Раз­ви­ва­лась с I века до н. э. в Ин­дии, на острове Шри-Лан­ка, позд­нее - в стра­нах Юго-Восточной Азии, где по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние буд­дий­ская шко­ла тхе­ра­ва­да: Мьян­ме, Лао­се, Кам­бод­же, Таи­лан­де. Древ­ней­шие про­из­ве­де­ния об­ра­зу­ют Ти­пи­та­ку (I век до н. э., окон­чательная вер­сия V век н. э.), ка­нон шко­лы тхе­ра­ва­ди­нов.

Сре­ди пер­вых не­ка­но­нических тек­стов палийской литературы - при­пи­сы­вае­мые уче­ни­ку Буд­ды Шакь­я­му­ни Кач­чая­не трак­та­ты «Нет­ти­па­ка­ра­на» и «Пе­та­ко­па­де­са» (пред­по­ло­жи­тель­но I век до н. э.). В па­лий­ском пе­ре­во­де до­шёл зна­ме­ни­тый трак­тат «Ми­лин­да­пан­ха» («Во­про­сы Ми­лин­ды»; пред­став­ля­ет со­бой пе­ре­вод не­со­хра­нив­ше­го­ся североиндийского па­мят­ни­ка, соз­дан­но­го не ра­нее конца II века н. э. на буд­дий­ском сан­ск­ри­те или од­ном из прак­ри­тов), по­стро­ен­ный в фор­ме бе­сед греческого ца­ря Ме­нан­д­ра (на па­ли - Ми­лин­да) и буд­дий­ско­го мо­на­ха На­га­се­ны.

Ран­няя по­стка­но­ни­че­ская палийская литература свя­за­на с ут­вер­жде­ни­ем тхе­ра­ва­ды в ка­че­ст­ве государственной ре­ли­гии Шри-Лан­ки. Фор­ми­ро­ва­ние идео­ло­гии буд­дий­ской мо­нар­хии на­шло от­ра­же­ние в жан­ре сти­хотворных хро­ник. Древ­ней­шие из них - « Ди­па­вам­са » (IV век) и «Ма­ха­вам­са» (V век) - по­ве­ст­ву­ют о ле­ген­дар­ных по­се­ще­ни­ях ост­ро­ва Буд­дой, ран­ней ис­то­рии буд­диз­ма в Ин­дии, по­яв­ле­нии буд­дий­ской об­щи­ны на Шри-Лан­ке и прав­ле­нии лан­кий­ских ца­рей. Позд­ней­шие хро­ни­ки вос­про­из­во­ди­ли схо­жую струк­ту­ру.

Ши­ро­кую по­пу­ляр­ность сни­ска­ли ком­мен­та­рии ка­но­на с сис­те­ма­тическим из­ложе­ни­ем буд­дий­ской док­три­ны, в т. ч. трак­тат Будд­хаг­хо­ши «Ви­судд­хи­маг­га» («Путь очи­ще­ния», V век). На средневековую палийскую литературу за­мет­ное влия­ние ока­за­ла сан­с­крит­ская ли­те­ра­ту­ра. С X века соз­да­ва­лись мно­го­численные по­эмы, вос­хва­ляв­шие Буд­ду и об­щи­ну и по­эти­зи­ро­вав­шие различные ас­пек­ты буд­дий­ско­го уче­ния.

Об­шир­ная на­учная литература по грам­ма­ти­ке, по­эти­ке и про­со­дии строи­лась по об­раз­цу санскритских трак­та­тов. Тра­ди­ция джа­так на­шла про­дол­же­ние в сбор­ни­ках на­зи­да­тель­ных ис­то­рий. По­пу­ляр­ный сборник «Ра­са­ва­хи­ни» (вторая половина II-го тысячелетия), на­ря­ду с тра­диционными рас­ска­за­ми, дей­ст­вие ко­то­рых про­ис­хо­дит в Ин­дии, вклю­ча­ет так­же сю­же­ты, раз­во­ра­чи­ваю­щие­ся на Шри-Лан­ке.

Палийская литература ока­за­ла за­мет­ное влия­ние на син­галь­скую литературную тра­ди­цию (смотрите в статье Шри- Лан­ка). На па­ли про­дол­жа­ют соз­да­вать­ся ре­лигиозные тру­ды, пре­имущественно ком­мен­та­рии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)