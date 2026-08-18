ПАЛИЙ СЕМЁН ФИЛИППОВИЧ
ПАЛИЙ СЕМЁН ФИЛИППОВИЧ - военный деятель на Правобережной Украине.
Настоящая фамилия Гурко. Возможно, обучался в Киево-Могилянском коллегиуме (конец 1650-х годов - 1-я половина 1660-х годов). В 1670-х годах служил в войске гетмана Правобережной Украины П. Д. Дорошенко, затем ушёл в Запорожскую Сечь к кошевому атаману И. Д. Серко, где и получил прозвище Палий (Поджигатель).
После постановления Сейма Речи Посполитой, разрешившего реестровым казакам переселиться на Правобережную Украину с сохранением всех привилегий, сформировал Фастовский (с 1702 года Белоцерковский) полк, его полковник (1685-1704, 1708-1710 годы). Обустроил подконтрольную полку территорию («Фастивщину») так, что она стала идеалом казацкой вольницы.
К Палийу стекались люди из разных мест, в т. ч. с Левобережной Украины и из Молдавского княжества. В 1688 году он впервые обратился в Москву с просьбой (поддержана гетманом И. С. Мазепой) о военной помощи и принятии в подданство царей Петра I и Ивана V. Однако не получил согласия правительства царевны Софьи Алексеевны, следовавшего условиям «Вечного мира» 1686 года, заключённого с Речью Посполитой. В ноябре 1689 года арестован польскими властями вместе с несколькими старшинами и находился в заточении до апреля 1690 года, освобождён по приказу короля Яна III Собеского.
Неоднократно противодействовал набегам крымских татар на Немиров, Умань, Белую Церковь и Фастов (1688-1695 годы), один из организаторов набегов казаков на Аккерман (1691 год), Очаков (1692 год; август 1694 года, тайно поддержан русским правительством, отправившим Палийу материальную помощь, оружие и награды), Бендеры (1693 год). Участвовал в походах Мазепы на Кизи-Кирмен в 1690, 1693 годах, а также в 1694 году, когда руководил левобережным Лубенским полком.
В 1699 году, отказавшись подчиниться решению Сейма Речи Посполитой о ликвидации казацких полков в Киевском и Брацлавском воеводствах, стал организовывать нападения на владения католической шляхты. В 1700 году нанёс поражение под Фастовом великому гетману коронному С. Я. Яблоновскому. Осенью 1702 года примкнул к восстанию казаков Правобережной Украины, вспыхнувшему в ответ на попытку короля Августа II упразднить их полки. В ноябре 1702 года восставшие заняли Белую Церковь (в декабре - Бар, Немиров и Меджибож), тогда же Палий вместе с наказным гетманом С. И. Самусем и З. Ю. Искрой обратился к Мазепе с просьбой принять охваченную восстанием территорию под царскую юрисдикцию.
Зимой 1702/1703 года массовые волнения (в историографии получили название «палиивщина») охватили Подолье и Брацлавщину, к движению примкнули крестьяне и часть православной шляхты. В 1703 году польный коронный гетман А. М. Синявский очистил б. ч. Брацлавского воеводства от казаков. Палий удержал за собой только Белую Церковь и вновь обратился за помощью в Москву. Однако Пётр I, опасавшийся осложнения отношений со своим союзником Августом II, в апреле 1704 года направил Мазепу на Правобережную Украину - для помощи польскому королю. Гетман, заманив к себе Палия, 1(11) августа арестовал его, оговорил перед царём, обвинив в том, что Палий якобы перешёл на сторону шведов. В марте 1705 года Палий был отправлен из Батурина в Москву, а из Москвы в июле - в ссылку в Томск.
После измены гетмана Мазепы князь Г. Ф. Долгоруков напомнил Петру I о Палийе, указав, что тот пользуется авторитетом среди казаков. По приказу царя от 28.10 (08.11).1708 года Палий был возвращён из ссылки. Участвовал в Полтавской битве 1709 года в составе войск гетмана И. И. Скоропадского.
Похоронен в Межигорском Спасо-Преображенском монастыре близ Киева.
Образ Палийя нашёл отражение в многочисленных исторических песнях. В них восхваляется удальство и военная сноровка Палийя, его преданность царю Петру I, он выступает как антипод коварного и лживого Мазепы.