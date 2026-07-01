ПАЛИСКА КЛОД
ПАЛИСКА КЛОД - американский музыковед.
С 1930 года в США. В 1948 году окончил Гарвардский университет (изучал историю музыки у О. Кинкелди, композицию у У. Пистона и др.). В 1954 году там же защитил докторскую диссертацию «Начало барочной музыки: её корни в теории и полемике XVI века».
Преподавал в Иллинойсском университете (1953-1959 годы), в Йельском университете (1959-1992 годы; с 1964 года профессор, в 1969-1975 годах, 1992 году декан факультета музыковедения). В 1970-1972 годах президент Американского музыковедческого общества, в 1972-1977 годах директор американского отделения Международного музыковедческого общества.
Монографии Палиска «Гуманизм в музыкальной мысли итальянского Ренессанса» и «Музыка барокко» - классические образцы исторического метода изучения музыки в современном западном музыкознании. Перевёл на английский язык (совместно с Г. Марко) 3-ю книгу трактата «Основы гармоники» Дж. Царлино, «Диалог о старинной и современной музыке» В. Галилеи, важнейшие документы по истории Флорентийской камераты.
Основатель и редактор серии «Музыкальная теория в переводах» («Music theory translation»), составитель и редактор популярной нотной хрестоматии «Нортоновская антология западной музыки», автор многих статей.
Сочинения:
Humanism in Italian Renaissance musical thought. New Haven, 1985
The Florentine Camerata: documentary studies and translations. New Haven, 1989
Baroque music. 3rd ed. Englewood Cliffs, 1991
Studies in the history of Italian music and music theory. Oxf., 1994
Music and ideas in the sixteenth and seventeenth centuries. Urbana, 2006.