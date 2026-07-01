ПАЛИСКА КЛОД

ПАЛИСКА КЛОД - американский музыковед .

С 1930 года в США. В 1948 году окон­чил Гар­вард­ский университет (изу­чал ис­то­рию му­зы­ки у О. Кин­кел­ди, ком­по­зи­цию у У. Пис­то­на и др.). В 1954 году там же за­щи­тил док­тор­скую диссертацию «На­ча­ло ба­роч­ной му­зы­ки: её кор­ни в тео­рии и по­ле­ми­ке XVI века».

Пре­по­да­вал в Ил­ли­нойс­ском университете (1953-1959 годы), в Йель­ском университете (1959-1992 годы; с 1964 года профессор, в 1969-1975 годах, 1992 году де­кан факультета му­зы­ко­ве­де­ния). В 1970-1972 годах пре­зи­дент Американского му­зы­ко­ведческого общества, в 1972-1977 годах ди­рек­тор американского от­де­ления Ме­ж­ду­на­род­но­го му­зы­ко­вед­че­ско­го об­ще­ст­ва .

Мо­но­гра­фии Палиска «Гу­ма­низм в му­зы­каль­ной мыс­ли италь­ян­ско­го Ре­нес­сан­са» и «Му­зы­ка ба­рок­ко» - клас­сические об­раз­цы ис­торического ме­то­да изу­че­ния му­зы­ки в современном западном му­зы­коз­на­нии. Пе­ре­вёл на английский язык (совместно с Г. Мар­ко) 3-ю кни­гу трак­та­та «Ос­но­вы гар­мо­ни­ки» Дж. Цар­ли­но, «Диа­лог о ста­рин­ной и со­вре­мен­ной му­зы­ке» В. Га­ли­леи , важ­ней­шие до­ку­мен­ты по ис­то­рии Фло­рен­тий­ской ка­ме­ра­ты.

Ос­но­ва­тель и ре­дак­тор се­рии «Му­зы­каль­ная тео­рия в пе­ре­во­дах» («Music the­ory tran­slation»), со­ста­ви­тель и ре­дак­тор по­пу­ляр­ной нот­ной хре­сто­ма­тии «Нор­то­нов­ская ан­то­ло­гия за­пад­ной му­зы­ки», ав­тор многих ста­тей.

Сочинения:

Humanism in Italian Renaissance musical thought. New Haven, 1985

The Florentine Camerata: documentary studies and translations. New Haven, 1989

Baroque music. 3rd ed. Englewood Cliffs, 1991

Studies in the history of Italian music and music theory. Oxf., 1994

Music and ideas in the sixteenth and se­venteenth centuries. Urbana, 2006.

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