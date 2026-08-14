Палимпсéст

Палимпсéст (от греч. παλίν, ψάω — «снова, стирать») — рукопись, написанная на использованном и затем стертом пергамене. Для повторного применения дорогого писчего материала старый текст соскабливали ножом или пемзой или смывали, но позднее чернила могли проступить сквозь новый текст. Выявлены «двой­ные» П. и многократно использованный «гиперпалимпсест» — Новгородский кодекс (по А. А. Зализняку). Известные П.: Ефремов кодекс (V и XII вв.), Вольфенбюттельский П. (V–VI вв. и VIII в.), П. Архимеда (X и XIII вв.), П. из Саны (VII–VIII вв.). Применение реактивов для прочтения П. приводило к повреждению или уничтожению рукописей, сейчас используют рентгеновское, УФ- и ИК-излучения и другие щадящие методы. П. условно называют также случаи нанесения текстов или рисунков поверх существующих, в том числе для наскальной живописи, росписи храмов.

Лит. : Genette G . Palimpsestes: la littérature au second degré. Paris, 1992; El palimpsesto grecolatino como fenómeno librario y textual. Zaragoza, 2006; Palimpsestes épiques. Récritures et interférences génériques. Paris, 2006; Libri palinsesti greci: conservazione, restauro digitale, studio. Roma, 2008; Palimpsestes et éditions de textes, les textes littéraires. Louvain–Paris, 2009; Hilali A. The Sanaa Palimpsest: The Transmission of the Qur’an in the First Centuries AH. Oxford, 2017. Е. Н. Кириллова .