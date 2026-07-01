ПАЛИКИР
ПАЛИКИР - столица государства Федеративные Штаты Микронезии.
Население свыше 7,7 тысяч человек (2013 год; второй по числу жителей город страны после города Колониа). Расположен в северо-западной части острова Понпеи (в муниципалитете Сокес), в одноименной долине, окружённой горами. Автодорогой связан с Колониа и др. населёнными пунктами острова. Примерно в 10 км к северо-востоку от Паликира, в Колониа, - международный аэропорт Понпеи и морской порт.
Поселение на месте Паликира существовало с конца I-го тысячелетия. Городское строительство в Паликире началось после 1980 года. С 1989 года столица.
На севере города - комплекс правительственных зданий, в центральной части - жилой сектор (частная застройка), в южной части - Национальный кампус Колледжа Микронезии и Спортивный центр китайско-микронезийской дружбы. Б. ч. работающих занята в секторе государственного управления, образовании, торговле.