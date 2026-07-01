ПАЛИКИР

ПАЛИКИР - сто­ли­ца го­су­дар­ст­ва Фе­де­ра­тив­ные Шта­ты Мик­ро­не­зии.

Население свыше 7,7 тысяч человек (2013 год; вто­рой по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле города Ко­ло­ниа). Рас­по­ло­жен в северо-западной час­ти острова По­нпеи (в му­ни­ци­па­ли­те­те Со­кес), в од­но­именной до­ли­не, ок­ру­жён­ной го­ра­ми. Ав­то­до­ро­гой свя­зан с Ко­ло­ниа и др. на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми ост­ро­ва. При­мер­но в 10 км к се­ве­ро-вос­то­ку от Паликира, в Ко­ло­ниа, - ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт По­нпеи и морской порт.

По­се­ле­ние на мес­те Паликира су­ще­ст­во­ва­ло с конца I-го тысячелетия. Городское строи­тель­ст­во в Паликире на­ча­лось по­сле 1980 года. С 1989 года сто­ли­ца.

На се­ве­ре го­ро­да - ком­плекс пра­ви­тельственных зда­ний, в центральной час­ти - жи­лой сек­тор (ча­ст­ная за­строй­ка), в южной час­ти - Национальный кам­пус Кол­лед­жа Мик­ро­не­зии и Спор­тив­ный центр ки­тай­ско-мик­ро­не­зий­ской друж­бы. Б. ч. ра­бо­таю­щих за­ня­та в сек­то­ре государственного управ­ле­ния, об­ра­зо­ва­нии, тор­гов­ле.

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