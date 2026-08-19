ПАЛИЦЫН ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ

Из дворян Лифляндской губернии, православный. Окончил Орловскую Бахтина военную гимназию. 8.8.1868 поступил в 1-е военное Павловское училище. 21.7.1870 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики с зачислением по армейской пехоте и прикомандированием к лейб-гвардии 2-му стрелковому батальону. 12.8.1871 переведен в лейб-гвардии 2-й стрелковый батальон с переименованием в прапорщики. 31.3.1874 произведен в подпоручики. 25.9.1874 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 17.4.1875 произведен в поручики. 26.2.1877 произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 1.3.1877 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в штаб 3-го армейского корпуса. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 7.6.1877 переведен в Генеральный штаб с переименованием в капитаны и назначением обер-офицером для особых поручений при штабе 3-го армейского корпуса. 5.8.1877 назначен старшим адъютантом штаба 1-й гренадерской дивизии. 29.5.1878 назначен старшим адъютантом штаба 22-й пехотной дивизии. 13.8.1878 назначен старшим адъютантом штаба 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. 14.10.1880 назначен обер-офицером для поручений при штабе войск гвардии и Петербургского военного округа. 12.4.1881 произведен в подполковники. 28.10.1882 назначен штаб-офицером для особых поручений при штабе Гвардейского корпуса. 8.4.1884 произведен в полковники. С 2.11.1884 по 2.11.1885 прикомандирован к лейб-гвардии Павловскому полку для цензового командования батальоном. 1.1.1889 назначен начальником штаба 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. 19.11.1891 назначен помощником начальника штаба войск гвардии и Петербургского военного округа. 30.8.1893 произведен в генерал-майоры (со старшинством с 30.8.1894). 19.4.1895 назначен начальником штаба Гвардейского корпуса. 31.5.1895 назначен начальником штаба генерал-инспектора кавалерии. 1.1.1901 произведен в генерал-лейтенанты (со старшинством с 6.12.1900). 21.6.1905 назначен начальником Генерального штаба. 6.5.1907 произведен в генерал от инфантерии. 13.11.1908 назначен членом Государственного совета. Участник Первой мировой войны. В начале ноября 1914 г. назначен в распоряжение главнокомандующего армия Северо-Западного фронта. В декабре 1915 г. назначен в распоряжение наместника его императорского величества на Кавказе. В конце сентября 1916 г. назначен представителем русского командования при Французской главной квартире и в Военном совете союзных армий в Версале. В начале ноября 1916 г. прибыл в Париж. 11.10.1917 заочно уволен со службы по прошению с мундиром и пенсией. В 1918–1920 гг. председатель Военно-исторического и статистического комитета при Русском политическом совещании в Париже. В 1920 г. председатель Общества взаимопомощи офицеров в Париже. В 1921 г. переехал в Берлин. Член Общества взаимопомощи офицеров бывших Российских армии и флота в Германии. Председатель берлинского отдела Общества офицеров Генерального штаба. Погребен на православном кладбище Тегель в Берлине.

Жена (1-я, с 1875): дочь действительного статского советника и камергера Мария Антоновна (урожденная Скалон) (1.10.1849–1915). Жена (2-я, с 24.4.1916): вдова финляндского дворянина Анна Михайловна (урожденная Скалон, в 1-м браке Блезе). Дети (от 1-го брака): Федор (1876–1877), Антон (1881–1883), Федор (14.1.1879–5.6.1909, Санкт-Петербург), Сергей (23.2.1883–19.12.1905 Ницца).