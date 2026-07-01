ПАЛИАШВИЛИ
ПАЛИАШВИЛИ - семья грузинских музыкантов.
Захарий Петрович [04(16).08.1871 года, Кутаис - 06.10.1933 года, Тифлис], композитор, дирижёр, фольклорист, педагог, народный артист Грузинской ССР (1925 год). Из семьи церковного певчего. С 1887 года жил в Тифлисе, пел в хоре Л. Агниашвили, в 1895-1899 годах учился в музыкальном училище по классу теории музыки Н. С. Кленовского и классу валторны.
В 1900-1903 годах изучал музыкально-теоретические предметы у С. И. Танеева в Московской консерватории. С 1903 года в Тифлисе: преподавал, участвовал в организации Грузинского филармонического общества (1905 год), при котором основал хор и оркестр, был директором музыкальной школы при обществе (1908-1917 годы), работал в правлении Товарищества постановок опер на грузинском языке, выступал как дирижёр и органист.
Записывал и изучал народные грузинские песни, опубликовал «Сборник грузинских народных песен, записанных с помощью фонографа в народной гармонизации» (1910 год, под псевдонимом З. Палиев). С 1919 года профессор, в 1919, 1923, 1929-1932 годах директор Тифлисской консерватории.
Один из крупнейших представителей грузинской музыки, наряду с Д. И. Аракишвили и М. А. Баланчивадзе создатель новой профессиональной музыкальной школы, содействовал развитию музыкальной культуры в Грузии. В музыкальном творчестве объединил традиции грузинской и русской музыки.
Основное место в композиторском наследии занимают оперы: эпическая «Абесалом и Этери» по мотивам эпоса «Этериани» (1919 год, Тифлис; в 1939 году поставлена в московском Большом театре), лирическая «Даиси» («Сумерки», по пьесе В. Л. Гуниа, 1923 год, Тифлис) - одни из лучших грузинских опер, а также «Латавра» (по пьесе С. И. Шаншиашвили, 1928 год, Тифлис).
Его братья: Иван Петрович П. (Палиев) [01(13).10.1868 года, Кутаис - 07.03.1934 года, Тифлис], дирижёр, педагог, народный артист Грузинской ССР (1924 год). Учился в Санкт-Петербурге у Н. А. Римского-Корсакова и В. И. Сука (1888-1889 годы), с 1889 года работал дирижёром оперных трупп в Перми, Риге, Киеве, Харькове, Санкт-Петербурге, Одессе и др. В 1922-1934 годах главный дирижёр Грузинского театра оперы и балета;
Леван Петрович [25.01(06.02).1895 года, Тифлис - 10.06.1976 года, Тбилиси], композитор, музыковед, педагог, народный артист Грузинской ССР (1967 год). В 1922 году окончил Тифлисскую консерваторию по классу композиции К. Н. Шведова, был также учеником Н. Н. Черепнина (смотрите Черепнины). Преподавал в музыкальных училищах Грузии, в 1933-1975 годах - в Тифлисской (Тбилисской) консерватории (с 1941 года доцент). Автор опер, сочинений для симфонического оркестра, для фортепиано, хоров, романсов, песен, а также трудов об оперном творчестве своего брата З. П. Палиашвили, учебников по элементарной теории музыки и гармонии.
Сын последнего Вахтанг Леванович (02.07.1919 года, Тифлис - 07.12.1980 года, Тбилиси), дирижёр, народный артист Грузинской ССР (1965 год). В 1943 году окончил Тбилисскую консерваторию по классу А. В. Гаука. С 1944 года дирижёр, в 1968-1973 годах главный дирижёр Грузинского театра оперы и балета. В репертуаре - все оперы З. П. Палиашвили, все балеты П. И. Чайковского и др. С 1944 года преподавал в Тбилисской консерватории (профессор с 1964 года). Государственная премия Грузинской ССР (1971 год).