ПАЛИАШВИЛИ

ПАЛИАШВИЛИ - се­мья грузинских му­зы­кан­тов.

За­ха­рий Пет­ро­вич [04(16).08.1871 года, Ку­та­ис - 06.10.1933 года, Тиф­лис], ком­по­зи­тор , ди­ри­жёр, фольк­ло­рист, пе­да­гог, народный артист Грузинской ССР (1925 год). Из се­мьи цер­ков­но­го пев­че­го. С 1887 года жил в Тиф­ли­се, пел в хо­ре Л. Аг­ниа­шви­ли, в 1895-1899 годах учил­ся в музыкальном училище по клас­су тео­рии му­зы­ки Н. С. Кле­нов­ско­го и клас­су вал­тор­ны.

В 1900-1903 годах изу­чал музыкально-тео­ре­тические пред­ме­ты у С. И. Та­нее­ва в Московской консерватории. С 1903 года в Тиф­ли­се: пре­по­да­вал, уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции Грузинского фи­лар­мо­нического общества (1905 год), при ко­то­ром ос­но­вал хор и ор­кестр, был ди­рек­то­ром музыкальной шко­лы при обществе (1908-1917 годы), ра­бо­тал в прав­ле­нии Товарищества по­ста­но­вок опер на грузинском языке, вы­сту­пал как ди­ри­жёр и ор­га­нист.

За­пи­сы­вал и изу­чал народные грузинские пес­ни, опубликовал «Сбор­ник гру­зин­ских на­род­ных пе­сен, за­пи­сан­ных с по­мо­щью фо­но­гра­фа в на­род­ной гар­мо­ни­за­ции» (1910 год, под псевдонимом З. Па­ли­ев). С 1919 года профессор, в 1919, 1923, 1929-1932 годах ди­рек­тор Тиф­лис­ской консерватории.

Один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей грузинской му­зы­ки, на­ря­ду с Д. И. Ара­ки­шви­ли и М. А. Ба­лан­чи­вад­зе соз­да­тель но­вой профессиональной музыкальной шко­лы, со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию музыкальной куль­ту­ры в Гру­зии. В музыкальном твор­че­ст­ве объ­е­ди­нил тра­ди­ции грузинской и русской му­зы­ки.

Основное ме­сто в ком­по­зи­тор­ском на­сле­дии за­ни­ма­ют опе­ры: эпическая «Абе­са­лом и Эте­ри» по мо­ти­вам эпо­са «Эте­риа­ни» (1919 год, Тиф­лис; в 1939 году по­став­ле­на в московском Боль­шом те­ат­ре), ли­рическая «Даи­си» («Су­мер­ки», по пье­се В. Л. Гу­ниа, 1923 год, Тиф­лис) - од­ни из луч­ших грузинских опер, а так­же «Ла­тав­ра» (по пье­се С. И. Шан­шиа­шви­ли, 1928 год, Тиф­лис).

Его бра­тья: Иван Пет­ро­вич П. (Па­ли­ев) [01(13).10.1868 года, Ку­та­ис - 07.03.1934 года, Тиф­лис], ди­ри­жёр, пе­да­гог, народный артист Грузинской ССР (1924 год). Учил­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге у Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва и В. И. Су­ка (1888-1889 годы), с 1889 года ра­бо­тал ди­ри­жё­ром опер­ных трупп в Пер­ми, Ри­ге, Кие­ве, Харь­ко­ве, Санкт-Пе­тер­бур­ге, Одес­се и др. В 1922-1934 годах главный ди­ри­жёр Грузинского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та;

Ле­ван Пет­ро­вич [25.01(06.02).1895 года, Тиф­лис - 10.06.1976 года, Тби­ли­си], ком­по­зи­тор, му­зы­ко­вед, пе­да­гог, народный артист Грузинской ССР (1967 год). В 1922 году окон­чил Тиф­лис­скую консерваторию по клас­су ком­по­зи­ции К. Н. Шве­до­ва, был так­же уче­ни­ком Н. Н. Че­реп­ни­на (смотрите Че­реп­ни­ны). Пре­по­да­вал в музыкальных учи­ли­щах Гру­зии, в 1933-1975 годах - в Тиф­лис­ской (Тби­лис­ской) консерватории (с 1941 года до­цент). Ав­тор опер, со­чи­не­ний для сим­фо­нического ор­ке­ст­ра, для фортепиано, хо­ров, ро­ман­сов, пе­сен, а так­же тру­дов об опер­ном твор­че­ст­ве сво­его бра­та З. П. Па­лиа­шви­ли, учеб­ни­ков по эле­мен­тар­ной тео­рии му­зы­ки и гар­мо­нии.

Сын по­след­не­го Вах­танг Ле­ва­но­вич (02.07.1919 года, Тиф­лис - 07.12.1980 года, Тби­ли­си), ди­ри­жёр, народный артист Грузинской ССР (1965 год). В 1943 году окон­чил Тби­лис­скую консерваторию по клас­су А. В. Гау­ка. С 1944 года ди­ри­жёр, в 1968-1973 годах главный ди­ри­жёр Грузинского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та. В ре­пер­туа­ре - все опе­ры З. П. Па­лиа­шви­ли, все ба­ле­ты П. И. Чай­ков­ско­го и др. С 1944 года пре­по­да­вал в Тби­лис­ской консерватории (профессор с 1964 года). Государственная премия Грузинской ССР (1971 год).

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