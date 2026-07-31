ПАЛЬИ-АЙКЕ

ПАЛЬИ-АЙКЕ - пе­щер­ная сто­ян­ка ме­ж­ду Ма­гел­ла­но­вым проливом и рекой Галь­е­гос (провинции Ан­тар­ти­ка-Чи­ле­на; Чи­ли).

От­кры­та и рас­копа­на в 1936-1937 годах американским ар­хео­ло­гом Дж. Бер­дом. Пе­ще­ра Пальи-Айке - су­хая по­лость в ла­во­вом мас­си­ве; дли­на около 14 м, ши­ри­на 6 м, высота до 4 м, мощ­ность от­ло­же­ний около 2,2 м. На­ход­ки (ус­лов­но рас­пре­де­лён­ные по 5 го­ри­зон­там, вы­де­ляе­мым стра­ти­гра­фи­че­ски) - бо­лее 3800 из­де­лий из кам­ня и кос­ти, в т. ч. на­ко­неч­ни­ки ме­та­тель­ных ору­дий, но­жи, скрёб­ла и скреб­ки, бо­ла, ши­лья и иг­лы, фраг­мен­ты бу­син.

На ос­но­ве хро­но­ло­гической шка­лы, раз­ра­бо­тан­ной Бер­дом по ре­зуль­та­там рас­ко­пок пе­ще­ры Фелл, ма­те­риа­лы верх­них го­ри­зон­тов Пальи-Айке от­не­се­ны к пе­рио­дам III (8,5-6,5 тысяч лет на­зад), IV (6,5 тысяч лет на­зад - до эт­но­гра­фической со­вре­мен­но­сти), V (около XIII века н. э. - до эт­но­гра­фической со­вре­мен­но­сти; со­от­не­сён с куль­ту­рой ме­ст­ных ин­дей­цев; пе­ри­од Она по Бер­ду). Не­да­ле­ко от вхо­да, на глу­би­не 45-50 см, бы­ли так­же най­де­ны силь­но обож­жён­ные фраг­мен­ты 2-3 че­ло­ве­че­ских че­ре­пов (один - ре­бён­ка не стар­ше 5-6 лет). Их ан­тро­по­ло­гическая ин­тер­пре­та­ция дис­кус­си­он­на: од­ни ис­сле­до­ва­те­ли ви­дят в них мон­го­ло­ид­ные, дру­гие - нег­ро­ид­ные и ав­ст­ра­ло­ид­ные чер­ты.

В ниж­ней час­ти от­ло­же­ний об­на­ру­же­ны кос­ти жи­вот­ных [в т. ч. вы­мер­ших пред­ста­ви­те­лей плей­сто­це­но­вой фау­ны - ги­гант­ско­го ле­нив­ца (Mylodon) и ло­ша­ди (Onohip­pi­dium)], несколько ка­мен­ных из­де­лий - от­ще­пы и об­ло­мок на­ко­неч­ни­ка «в фор­ме рыбь­е­го хво­ста» (ти­па Фелл). На­ко­нечник да­ти­ро­ван Бер­дом около 11-10 тысяч лет на­зад, по­счи­тав­шим ра­дио­уг­ле­род­ную да­ту, ус­та­нов­лен­ную по ос­тео­ло­гическим ма­те­риа­лам (8639±450 лет на­зад), слиш­ком позд­ней. Рас­коп­ки Пальи-Айке, на­ря­ду с Фелл, по­ло­жи­ли на­ча­ло изу­че­нию па­лео­ин­дей­ских куль­тур юга Южной Аме­ри­ки.

Иллюстрация:

Па­льи-Ай­ке. На­ко­неч­ни­ки ме­та­тель­ных ору­дий пе­рио­да III (по Дж. Бер­ду). Архив БРЭ.

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