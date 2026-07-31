ПАЛЬИ-АЙКЕ
ПАЛЬИ-АЙКЕ - пещерная стоянка между Магеллановым проливом и рекой Гальегос (провинции Антартика-Чилена; Чили).
Открыта и раскопана в 1936-1937 годах американским археологом Дж. Бердом. Пещера Пальи-Айке - сухая полость в лавовом массиве; длина около 14 м, ширина 6 м, высота до 4 м, мощность отложений около 2,2 м. Находки (условно распределённые по 5 горизонтам, выделяемым стратиграфически) - более 3800 изделий из камня и кости, в т. ч. наконечники метательных орудий, ножи, скрёбла и скребки, бола, шилья и иглы, фрагменты бусин.
На основе хронологической шкалы, разработанной Бердом по результатам раскопок пещеры Фелл, материалы верхних горизонтов Пальи-Айке отнесены к периодам III (8,5-6,5 тысяч лет назад), IV (6,5 тысяч лет назад - до этнографической современности), V (около XIII века н. э. - до этнографической современности; соотнесён с культурой местных индейцев; период Она по Берду). Недалеко от входа, на глубине 45-50 см, были также найдены сильно обожжённые фрагменты 2-3 человеческих черепов (один - ребёнка не старше 5-6 лет). Их антропологическая интерпретация дискуссионна: одни исследователи видят в них монголоидные, другие - негроидные и австралоидные черты.
В нижней части отложений обнаружены кости животных [в т. ч. вымерших представителей плейстоценовой фауны - гигантского ленивца (Mylodon) и лошади (Onohippidium)], несколько каменных изделий - отщепы и обломок наконечника «в форме рыбьего хвоста» (типа Фелл). Наконечник датирован Бердом около 11-10 тысяч лет назад, посчитавшим радиоуглеродную дату, установленную по остеологическим материалам (8639±450 лет назад), слишком поздней. Раскопки Пальи-Айке, наряду с Фелл, положили начало изучению палеоиндейских культур юга Южной Америки.
Иллюстрация:
Пальи-Айке. Наконечники метательных орудий периода III (по Дж. Берду). Архив БРЭ.