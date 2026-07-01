Палея́

Палея́ (от греч . Παλαιά Διαθήκη — «Ветхий Завет») — общее название группы памятников средневековой славянской книжности, представляющих христианское восприятие космологии и всемирной истории. Исследователи выделяют три разновидности П.: 1) толковая, текст которой охватывает период от сотворения мира до правления царя Соломона и включает значительное число полемических комментариев, обращенных к некоему «жидовину»; 2) историческая, в которой повествование доведено до времен царя Давида , а комментарии отсутствуют; 3) хронографическая (краткой и полной редакции), в которой история древнего Израиля дополнена историей Греции, Рима и Византии вплоть до событий X в. В основе П. — пересказ Ветхого Завета, дополненный многочисленными пространными выписками и пара­фразами из апокрифов , Шестодневов , «Христианской топографии» Косьмы Индикоплова , всемирных хроник и других сочинений. Время и место создания, вероятные византийские и (или) южнославянские прообразы, а также происхождение разновидностей П. остаются предметом дискуссии.

Публ. : Палея Толковая по списку, сделанному в Коломне в 1406 г. 2 вып. М., 1892–1896.

Лит. : Истрин В. М. Редакции Толковой Палеи. СПб., 1907; Водолазкин Е. Г. Всемирная история в литературе Древней Руси (на материале хронографического и палейного повествования XI–XV веков). СПб., 2008. И. П. Смирнов.