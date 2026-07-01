ПАЛЕЯ

ПАЛЕЯ - памятник, излагающий ветхозаветную историю с дополнениями из неканонических религиозных памятников - апокрифов и некоторых древнехристианских и средневековых христианских произведений («Ле­ст­ви­цы» прп. Ио­ан­на Ле­ст­вич­ни­ка , Шес­тод­не­вов Се­ве­риа­на Ге­валь­ско­го и Ио­ан­на эк­зар­ха Бол­гар­ско­го и др.).

От греческого παλαιός - древ­ний, вет­хий, на­зва­ние про­ис­хо­дит от греческого име­но­ва­ния Вет­хо­го За­ве­та - παλαι&varia;α Δια- θήϰη

Под названием «Палея» из­вест­ны несколько ре­дак­ций, по су­ще­ст­ву - раз­ных па­мят­ни­ков:

1) Палея Тол­ко­вая («Тол­ко­вая Па­лея яже на иу­дея») - пе­ре­сказ книг Вет­хо­го За­ве­та от Со­тво­ре­ния ми­ра до цар­ст­во­ва­ния Со­ло­мо­на с тол­ко­ва­ния­ми, на­прав­лен­ны­ми про­тив иу­да­из­ма , где вет­хо­за­вет­ные со­бы­тия пред­став­ле­ны как про­об­ра­зы со­бы­тий Но­во­го За­ве­та ;

2) Палея Ис­то­ри­че­ская («Кни­га бы­тия не­бе­си и зем­ли»), ко­то­рая из­ла­га­ет биб­лей­скую ис­то­рию до вре­ме­ни ца­ря Да­ви­да и не со­дер­жит тол­ко­ва­ний и ре­лигиозной по­ле­ми­ки;

3) Палея Хро­но­гра­фи­че­ская, со­вме­щаю­щая чер­ты ис­то­рической хро­ни­ки (хро­но­гра­фа) и соб­ст­вен­но Палея и из­вест­ная в двух ре­дак­ци­ях - Крат­кой и Пол­ной. Со­от­но­ше­ние этих па­мят­ни­ков яв­ля­ет­ся дис­кус­си­он­ным в нау­ке, но пре­об­ла­да­ет мне­ние (ар­гу­мен­ти­ро­ван­ное В. М. Ис­т­ри­ным), со­глас­но ко­то­ро­му древ­ней­шей яв­ля­ет­ся Палея Тол­ко­вая, а Палея Хро­но­гра­фи­че­ская обе­их ре­дак­ций - её позд­ней­шая пе­ре­ра­бот­ка.

Ме­сто и вре­мя соз­да­ния Палея не ус­та­нов­ле­но. Су­ще­ст­ву­ет ги­по­те­за о её греческом (ви­зан­тий­ском) про­ис­хо­ж­де­нии, од­на­ко греческий ори­ги­нал Палеи не най­ден. Бы­ту­ет так­же мне­ние о со­став­ле­нии пер­во­на­чаль­ных ре­дак­ций Палеи в Бол­га­рии в IX-X веках и на Ру­си в XIII веке Палея Ис­то­ри­че­ская, по-ви­ди­мо­му, вос­хо­дит к болгарскому пе­ре­во­ду XIII века с гре­че­ско­го.

Текст Палеи об­на­ру­жи­ва­ет пе­ре­клич­ки с из­ло­же­ни­ем вет­хо­за­вет­ных со­бы­тий, со­дер­жа­щих­ся в «По­вес­ти вре­мен­ных лет» , од­на­ко од­но­знач­но­го объ­яс­не­ния это сход­ст­во не име­ет. Воз­мож­но, Палея бы­ла ис­поль­зо­ва­на ле­то­пис­ца­ми, не ис­клю­чён и об­рат­ный слу­чай ли­бо об­ра­ще­ние и со­ста­ви­те­лей Палеи, и соз­да­те­лей «По­вес­ти вре­мен­ных лет» к од­но­му и то­му же ис­точ­ни­ку. Палея Ис­то­ри­че­ская по­влия­ла на Хро­но­граф Рус­ский ре­дак­ции 1617 года - древнерусское ис­то­рическое со­чи­не­ние.

Издания:

Па­лея Тол­ко­вая по спи­ску, сде­лан­но­му в Ко­лом­не в 1406 г. / Труд уче­ни­ков Н. С. Ти­хо­нра­во­ва. М., 1892–1896. Вып. 1–2

Па­лея Тол­ко­вая / Пер. А. М. Кам­чат­но­ва. М., 2002.

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