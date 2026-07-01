ПАЛЕЯ
ПАЛЕЯ - памятник, излагающий ветхозаветную историю с дополнениями из неканонических религиозных памятников - апокрифов и некоторых древнехристианских и средневековых христианских произведений («Лествицы» прп. Иоанна Лествичника, Шестодневов Севериана Гевальского и Иоанна экзарха Болгарского и др.).
От греческого παλαιός - древний, ветхий, название происходит от греческого именования Ветхого Завета - παλαι&varia;α Δια- θήϰη
Под названием «Палея» известны несколько редакций, по существу - разных памятников:
1) Палея Толковая («Толковая Палея яже на иудея») - пересказ книг Ветхого Завета от Сотворения мира до царствования Соломона с толкованиями, направленными против иудаизма, где ветхозаветные события представлены как прообразы событий Нового Завета;
2) Палея Историческая («Книга бытия небеси и земли»), которая излагает библейскую историю до времени царя Давида и не содержит толкований и религиозной полемики;
3) Палея Хронографическая, совмещающая черты исторической хроники (хронографа) и собственно Палея и известная в двух редакциях - Краткой и Полной. Соотношение этих памятников является дискуссионным в науке, но преобладает мнение (аргументированное В. М. Истриным), согласно которому древнейшей является Палея Толковая, а Палея Хронографическая обеих редакций - её позднейшая переработка.
Место и время создания Палея не установлено. Существует гипотеза о её греческом (византийском) происхождении, однако греческий оригинал Палеи не найден. Бытует также мнение о составлении первоначальных редакций Палеи в Болгарии в IX-X веках и на Руси в XIII веке Палея Историческая, по-видимому, восходит к болгарскому переводу XIII века с греческого.
Текст Палеи обнаруживает переклички с изложением ветхозаветных событий, содержащихся в «Повести временных лет», однако однозначного объяснения это сходство не имеет. Возможно, Палея была использована летописцами, не исключён и обратный случай либо обращение и составителей Палеи, и создателей «Повести временных лет» к одному и тому же источнику. Палея Историческая повлияла на Хронограф Русский редакции 1617 года - древнерусское историческое сочинение.
Издания:
Палея Толковая по списку, сделанному в Коломне в 1406 г. / Труд учеников Н. С. Тихонравова. М., 1892–1896. Вып. 1–2
Палея Толковая / Пер. А. М. Камчатнова. М., 2002.