ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО

ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО - российская научная и благотворительная общественная организация, созданная для объединения и координации усилий по укреплению политического, культурного и научного присутствия в Святой земле и странах библейского региона.

Пра­во­слав­ное па­ле­стин­ское об­ще­ст­во; в 1889-1917 годах и с 1992 года Им­пе­ра­тор­ское пра­во­слав­ное па­ле­стин­ское об­ще­ст­во; в 1918-1992 годах Рос­сий­ское па­ле­стин­ское об­ще­ст­во.

Пред­ло­же­ния об уч­ре­ж­де­нии по­доб­ной ор­га­ни­за­ции вы­ска­зы­ва­лись в 1840-е годы ар­хим. Пор­фи­ри­ем (Ус­пен­ским), Анд. Н. Му­равь­ё­вым , А. С. Но­ро­вым. Ини­циа­тор соз­да­ния - В. Н. Хит­ро­во. Ус­тав Палестинского общества был ут­вер­ждён императором Алек­сан­дром III 08(20).05.1882 года, от­кры­тие со­стоялось 21.05(02.06).1882 года.

За­да­чи общества - раз­ви­тие и обу­ст­рой­ст­во пра­во­слав­но­го па­лом­ни­че­ст­ва, ока­за­ние по­мо­щи и под­держ­ки пра­во­слав­ным пат­ри­ар­ха­там , гу­ма­ни­тар­но-про­све­тительская ра­бо­та сре­ди арабского пра­во­слав­но­го на­се­ле­ния.

Первые пред­се­да­те­ли: великий князь Сер­гей Алек­сан­д­ро­вич (1882-1905 годы), великая княгиня Ели­за­ве­та Фё­до­ров­на (1905-1917 годы). Кол­ле­ги­аль­ным ор­га­ном уп­рав­ле­ния яв­лял­ся со­вет. Име­лись 3 от­де­ле­ния: на­учно-из­да­тель­ское, па­лом­ническое и «под­дер­жа­ния пра­во­сла­вия в Святой зем­ле».

На ру­бе­же XIX-XX веков Палестинское общество насчи­ты­ва­ло до 5 тыс. чле­нов. Фи­нан­си­ро­ва­лось за счёт член­ских и всту­пительных взно­сов, ча­ст­ных по­жерт­во­ва­ний, в т. ч. об­ще­цер­ков­но­го т. н. Верб­но­го, или Па­ле­стин­ско­го, сбо­ра в празд­ник Вхо­да Гос­под­ня в Ие­ру­са­лим, и государственных суб­си­дий.

Палестинское общество до­би­лось сни­же­ния та­ри­фов для пра­во­слав­ных па­лом­ни­ков на железнодорожном и морском транс­пор­те. К 1907 году че­рез уч­ре­ж­де­ния общества про­хо­ди­ло бо­лее 10 тыс. па­лом­ни­ков в год. Палестинское общество пред­при­ни­ма­ло об­шир­ное строи­тель­ст­во в Святой зем­ле, при­над­ле­жав­шая ему не­дви­жи­мость рас­смат­ри­ва­лась как нац. дос­тоя­ние Рос­сии. В ре­зуль­та­те со­вме­ст­ной ра­бо­ты Палестинского общества с Рус­ской ду­хов­ной мис­си­ей в Ие­ру­са­ли­ме и российским кон­суль­ст­вом воз­ник­ла уни­каль­ная ин­фра­струк­ту­ра хра­мов, по­дво­рий, зе­мель­ных уча­ст­ков, боль­ниц и школ - т. н. Русская Па­ле­сти­на.

Палестинскому обществу при­над­ле­жа­ло 2 хра­ма в Па­ле­сти­не (Святой Ма­рии Ма­гда­ли­ны в Геф­си­ма­нии и Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в со­ста­ве Алек­сан­д­ров­ско­го под­во­рья, оба - в Ие­ру­са­ли­ме), в Рос­сии - Ни­ко­ло-Алек­сан­д­ров­ский храм в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Сер­ги­ев скит в Ка­луж­ской губернии. Строи­лись церк­ви для ме­ст­но­го на­се­ле­ния: Святого Сер­гия Ра­до­неж­ско­го в Муд­же­ди­ле (Мжде­ле) (1885 год) и Вмч. Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца в Ка­не Гали­лей­ской (ны­не Кафр-Ка­на) (1888 год).

К 1914 году Палестинскому обществу при­над­ле­жа­ло в Па­ле­сти­не 8 под­во­рий: в Ие­ру­са­ли­ме - Алек­сан­д­ров­ское в Ста­ром горо­де близ Хра­ма Гро­ба Гос­под­ня, Ели­за­ве­тин­ское, Ма­ри­ин­ское, Ни­ко­ла­ев­ское, Сер­ги­ев­ское и Ве­ниа­ми­нов­ское, а так­же под­во­рья в На­за­ре­те и Хай­фе. Име­лось 28 зе­мель­ных уча­ст­ков в Виф­лее­ме, Айн-Ка­ре­ме, На­за­ре­те, Ка­не Га­ли­лей­ской, Афу­ле, Хай­фе, Ие­ри­хо­не, Ра­мал­ла­хе об­щей пло­ща­дью бо­лее 23,5 га. Для па­лом­ни­ков и ме­ст­ных жи­те­лей Палестинское общество со­дер­жа­ло русскую боль­ни­цу в Ие­ру­са­ли­ме и ам­бу­ла­то­рии в Ие­ру­са­ли­ме, На­за­ре­те, Виф­лее­ме, Бет-Джа­ле, Да­ма­ске.

В 1911-1915 годах на сред­ст­ва Палестинского общества был при­об­ре­тён так­же зе­мель­ный уча­сток в итальянском городе Ба­ри и по­строе­ны там храм Святителя Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца и под­во­рье.

Пред­ме­том осо­бо­го вни­ма­ния бы­ли шко­лы Палестинского общества для па­ле­стин­ско­го на­се­ле­ния, пер­вые из ко­то­рых от­кры­лись уже в 1882 году. С 1895 года про­све­ти­тель­ская дея­тель­ность Палестинского общества рас­про­стра­ни­лась в пре­де­лы Ан­ти­охий­ско­го пат­ри­ар­ха­та. На 1909 году в 24 учеб­ных за­ве­де­ни­ях Па­ле­сти­ны (в т. ч. в двух учи­тель­ских се­ми­на­ри­ях - муж­ской и жен­ской) обу­ча­лось 1576 человек, в 77 шко­лах Си­рии и Ли­вана - 9974 человек.

Луч­шие уча­щие­ся в ка­че­ст­ве сти­пен­диа­тов Палестинского общества про­дол­жа­ли об­ра­зо­ва­ние в ду­хов­ных и свет­ских выс­ших учеб­ных за­ве­де­ни­ях Рос­сии, мно­гие из них за­ня­ли вид­ное ме­сто в ис­то­рии арабской национальной литературы и куль­ту­ры. В 1912 году император Ни­ко­лай II ут­вер­дил за­кон о бюд­жет­ном фи­нан­си­ро­ва­нии учеб­ных за­ве­де­ний Палестинского общества в Си­рии, ана­ло­гич­ная ме­ра пла­ни­ро­ва­лась и для Па­ле­сти­ны.

Од­но из важ­ней­ших на­прав­ле­ний дея­тель­но­сти Палестинского общества - на­учная ра­бо­та. Ар­хео­ло­гические рас­коп­ки близ Хра­ма Гро­ба Гос­под­ня (1883 год) при­ве­ли к от­кры­тию древ­ней сте­ны и по­ро­га «Суд­ных врат», че­рез ко­то­рые Хри­стос шёл на Гол­го­фу, а так­же ос­тат­ков ба­зи­ли­ки вре­ме­ни императора Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го . К мас­штаб­ным на­учным про­ек­там от­но­сят­ся экс­пе­ди­ции под руководством Н. П. Кон­да­ко­ва по Си­рии, Па­ле­сти­не и Заи­ор­да­нью (1891 год), Ф. И. Ус­пен­ско­го в Паль­ми­ру и Ба­аль­бек (1898 год), А. А. Ца­га­ре­ли на Си­най, Афон и в Ие­ру­са­лим для изу­че­ния грузинских древ­но­стей (1883 год), русского вра­ча и ан­тро­по­ло­га А. В. Ели­сее­ва для ис­сле­до­ва­ния древ­не­го пу­ти в Свя­тую зем­лю че­рез Кав­каз и Ма­лую Азию (1886 год) и др.

В 1882-1907 годах Палестинское общество вы­пус­тило 347 на­зва­ний книг и бро­шюр по па­ле­сти­но­ве­де­нию. До­ны­не со­хра­ня­ют на­учное зна­че­ние пуб­ли­ка­ции в «Пра­во­слав­ном Па­ле­стин­ском сбор­ни­ке» (вы­хо­дит с 1881 года, в го­ды советской вла­сти «Па­ле­стин­ский сбор­ник») и на­учном вре­мен­ни­ке «Со­об­ще­ния Им­пе­ра­тор­ско­го Пра­во­слав­но­го Па­ле­стин­ско­го об­ще­ст­ва» (1886-1916 годы, в 1917 году вы­шел но­мер без сло­ва «им­пе­ра­тор­ское» в на­зва­нии, в 1926 году - но­мер под названием «Со­об­ще­ния Рос­сий­ско­го Па­ле­стин­ско­го об­ще­ст­ва»). В 1903-1915 годах раз­ра­ба­ты­вал­ся во­прос о соз­да­нии Русского ар­хео­ло­гического института в Ие­ру­са­ли­ме.

Пер­вая ми­ро­вая вой­на и ре­во­лю­ция пре­рва­ли русское при­сут­ст­вие на Ближ­нем Вос­то­ке, од­на­ко по­ли­тические и иму­ще­ст­вен­ные ин­те­ре­сы, свя­зан­ные с на­сле­ди­ем Палестинского общества, по­зво­ли­ли обществу в советские го­ды про­дол­жить ра­бо­ту в су­гу­бо на­учном ка­че­ст­ве под названием «Российское па­ле­стин­ское общество» при АН СССР. В 1923 году оно бы­ло за­кры­то, в 1925 году офи­ци­аль­но за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но НКВД, по­сле 1934 года ни­кем фор­маль­но не за­кры­тое пре­кра­ти­ло дея­тель­ность. Эми­г­ри­ро­вав­шие чле­ны Палестинского общества соз­да­ли Со­вет общества в Бер­ли­не (позд­нее он на­хо­дил­ся в Па­ри­же), в под­чи­не­ние ко­то­ро­му во­шли под­во­рья в Па­ле­сти­не, од­на­ко до 1948 года ими фак­ти­че­ски рас­по­ря­жа­лись британские вла­сти в Па­ле­сти­не.

Во­зоб­нов­ле­нию Палестинского общества по­сле Второй ми­ровой вой­ны спо­соб­ст­во­ва­ли по­ли­тическая борь­ба СССР и стран За­па­да за влия­ние на Ближ­нем Вос­то­ке и ус­та­нов­ле­ние со­вет­ско-из­ра­иль­ских ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний (1948 год). 25.09.1950 года СМ СССР из­дал рас­по­ря­же­ние о во­зоб­нов­ле­нии дея­тель­но­сти Палестинского общества и его пред­ста­ви­тель­ст­ва в Из­раи­ле. Пер­вым за­яв­ле­ние о всту­п­ле­нии в Палестинское общество по­дал председатель От­де­ла внеш­них цер­ков­ных сно­ше­ний Мо­с­ков­ско­го пат­ри­ар­ха­та митрополит Кру­тиц­кий и Ко­ло­мен­ский Ни­ко­лай (Яру­ше­вич).

Уч­ре­дительное со­б­ра­ние со­стоя­лось 16.01.1951 года. Б ́oль­шая часть при­над­ле­жав­шей Палестинскому обществу не­дви­жи­мо­сти в Свя­той зем­ле, ока­зав­шей­ся по­сле ара­бо-из­ра­иль­ской вой­ны 1948-1949 годов (смотрите Ара­бо-из­ра­иль­ские вой­ны) на тер­ри­то­рии Из­раи­ля, бы­ла пе­ре­да­на СССР, в 1964 году она, за не­сколь­ки­ми ис­клю­че­ния­ми, бы­ла про­да­на советским пра­ви­тель­ст­вом из­ра­иль­ским вла­стям за 4,5 млн. долларов (т. н. апель­си­но­вая сдел­ка). По­сле Шес­ти­днев­ной вой­ны (1967 год) СССР пре­рвал ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с Из­раи­лем, со­труд­ни­ки Палестинского общества, как и все советские пред­ста­ви­те­ли, по­ки­ну­ли стра­ну.

За­ру­беж­ное Палестинское общество в 1970 году раз­де­ли­лось на 3 вет­ви (США, Па­риж, Ие­ру­са­лим), но все су­ще­ст­во­ва­ли под эги­дой РПЦЗ. В 1986 году часть ие­ру­са­лим­ско­го Палестинского общества от­дели­лась от РПЦЗ (ны­не име­ну­ет се­бя «Им­пе­ра­тор­ское Пра­во­слав­ное Па­ле­стин­ское Об­ще­ст­во: Ие­ру­са­лим и Ближ­ний Вос­ток»), удер­жав за со­бой Алек­сан­д­ров­ское под­во­рье.

В Рос­сии на ру­бе­же 1980-1990-х годов Палестинское общество смог­ло вер­нуть се­бе ис­то­рическое имя Императорского пра­во­слав­но­го па­ле­стин­ско­го общества и по­ста­вить во­прос о вос­ста­нов­ле­нии сво­их иму­ще­ст­вен­ных прав и при­сут­ст­вия на Ближ­нем Вос­то­ке (по­ста­нов­ле­ние Пре­зи­диу­ма ВС РФ от 25.05.1992 года).

Председателем Комитета по­чёт­ных чле­нов общества стал пат­ри­арх Мо­с­ков­ский и всея Руси Алек­сий II (1992 год), с 2009 года - пат­ри­арх Мо­с­ков­ский и всея Ру­си Ки­рилл. С 2007 года Палестинское общество воз­глав­ля­ет С. В. Сте­па­шин. Соз­да­ны но­вые от­де­ле­ния Палестинского общества в Рос­сии и за ру­бе­жом, воз­вра­ще­но Сер­ги­ев­ское под­во­рье в Ие­ру­са­ли­ме (2008 год), во­зоб­нов­ле­ны ар­хео­ло­гические ра­бо­ты и от­крыт Му­зей­но-пар­ко­вый ком­плекс в Ие­ри­хо­не (2011 год), по­стро­ен Об­ще­ст­вен­но-про­све­ти­тель­ский центр в Виф­лее­ме (2012 год). По­сле вос­соеди­не­ния Мо­с­ков­ско­го пат­ри­ар­ха­та и РПЦЗ под­пи­са­но со­гла­ше­ние (2007 год) о со­труд­ни­че­ст­ве Палестинского общества с за­ру­беж­ным Па­ле­стин­ским об­ще­ст­вом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)