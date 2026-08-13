ПАЛЕСТИНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАЛЕСТИНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ - орган палестинского самоуправления на оккупируемых Израилем западном берегу реки Иордан (ЗБРИ) и в секторе Газа.
Образована в 1994 году под эгидой Организации освобождения Палестины (ООП) на основе палестино-израильских соглашений Осло-I (1993 год) и Осло-II (1995 год) как временный административный орган на 5-летний переходный период, до полного урегулирования палестино-израильского конфликта. Ввиду незавершённости мирного процесса ПНА продолжает функционировать сверх установленного срока и представляет собой прототип правительства Государства Палестина.
Общая площадь ЗБРИ 5655 км2, сектора Газа - 365 км2. Совокупная численность населения, включая Восточный Иерусалим (2010 год), 4,05 млн. человек (2,51 млн. человек - на ЗБРИ, 1,54 млн. человек - в секторе Газа), из них свыше 17% проживает в лагерях беженцев. Плотность населения в Газе свыше 4 тыс. человек/км2, на ЗБРИ 445 человек/км2. Подавляющее большинство населения составляют палестинцы, исповедующие ислам суннитского толка. Официальный язык - арабский, широко распространён английский, многие палестинцы владеют ивритом.
По состоянию на 2013 год ЗБРИ разделён на многочисленные анклавы 3 типов: зона «А» - полный палестинский контроль (17,2% территории, крупные палестинские города); зона «B» - палестинский контроль в гражданских делах и совместный с Израилем в сфере безопасности (23,8%, окрестности городов, отдельные населённые пункты); зона «C» - полный израильский контроль (59%, пограничные районы, израильские военные базы и гражданские поселения, природные заповедники, побережье Мёртвого м.), в т. ч. над палестинским населением этой зоны. Восточный Иерусалим с преимущественно арабским населением признаётся международным сообществом частью оккупированных палестинских территорий (ЗБРИ), но формальная юрисдикция ПНА на него не распространяется. Согласно палестино-израильским соглашениям, контроль ПНА формально распространяется на 96% территории сектора Газа. С 2006 года в отношении сектора Газа Израилем введена полная блокада, в 2007 года сектор Газа фактически обособился от ЗБРИ.
Сектор Газа и ЗБРИ разделены территорией Израиля и общих границ не имеют. Сообщение между ними осуществляется сухопутным путём через Израиль либо через соседние государства - Египет (для Газы) и Иорданию (для ЗБРИ). С учётом сохраняющегося режима оккупации Израиль контролирует территориальные воды сектора Газа, воздушное пространство, радиочастоты, а также все наземные границы и пограничные переходы.
Временный центр размещения ПНА - город Рамаллах (Рамалла). После завершения процесса палестинско-израильского урегулирования и окончательного определения границ Государства Палестина постоянной столицей должен стать Восточный Иерусалим.
Полномочия ПНА определяются соглашениями Осло-I и Осло-II и распространяются на вопросы административного управления, хозяйственная деятельность, вопросы юстиции, обеспечения безопасности и др. Внутренняя организация и деятельность ПНА регламентируются Временым основным законом 2003 года (действует в редакции 2005 года). Государственное устройство имеет ряд особенностей с учётом временного статуса ПНА и военно-политической обстановки. Глава ПНА избирается путём прямых всеобщих выборов на 4 года. В 1994-2004 годах этот пост занимал Я. Арафат; с 2005 года - М. Аббас (также является лидером движения ФАТХ, председатель Исполкома ООП, президентом Государства Палестина). Очередные выборы, запланированные на 2009 год, не проводились, полномочия Аббаса были продлены через органы ООП.
Законодательный орган ПНА - Палестинский законодательный совет (ПЗС; 132 места), избираемый на 4 года (после основания в 1996 году переизбирался только в 2006 году). Основные общественно-политические силы, представленные в ПЗС, - организации, входящие в ООП. Наиболее многочисленная и влиятельная из них - ФАТХ (с 2006 годане имеет парламентского большинства, но фактически остаётся партией власти).
Исполнительная власть разделена между главой ПНА и правительством. В 2006 году сформирован кабинет во главе с И. Ханией (ХАМАС), однако он был распущен главой ПНА в 2007 году. В результате на ЗБРИ действовало правительство во главе с С. Файядом (независимый), а в Газе остался кабинет И. Хании, ни один из которых не был формально утверждён ПЗС.
В 2011 году при посредничестве Египта активизировался процесс межпалестинского примирения, предусматривающий, в частности, восстановление административного единства ЗБРИ и сектора Газа, проведение выборов ПЗС и главы ПНА.
По соглашениям Осло, ПНА имеет право на собственные правоохранительные органы с возможностью несения ими службы в зонах «А» (расширенные полномочия) и «B» (общественный порядок, совместно с Израилем). В 2011 году численность силовых структур ПНА (Президентская гвардия, Служба превентивной безопасности, Служба национальной безопасности, Полиция, Гражданская оборона и т. д.) превысила 63 тыс. человек. Силовые структуры ПНА не располагают тяжёлым вооружением и боевой техникой. С 2007 года в секторе Газа начали действовать автономные силовые структуры.
ПНА имеет право поддерживать внешние сношения лишь в форме т. н. представительств иностранных государств для координации донорской помощи и др. содействия палестинцам. Тем не менее ныне такие представительства де-факто играют роль полноценных иностранных посольств. При ПНА в городе Рамаллах аккредитовано 53 представительства (в т. ч. РФ), в городе Иерусалим функционируют 10 генеральных консульств (официально аккредитованы в Израиле, однако представляют интересы своих государств и на палестинских территориях). Действуют миссии свыше 20 международных организаций, включая Всемирный банк, МБРР, МВФ, организации системы ООН.
С 2008 года принят ряд масштабных программ реформ с целью создания эффективных государственных институтов и укрепления национальной экономики, снижения зависимости от внешнего содействия. Однако экономическое развитие на территориях ПНА остаётся нестабильным, зависит от донорской помощи, а также действий Израиля, под контролем которого находятся около 40% орошаемых территорий на ЗБРИ, свыше 80% водных ресурсов оккупированных территорий, транспортное сообщение, радиокоммуникации, внешнеэкономические связи ПНА и т. д. Израиль периодически задерживает передачу ПНА таможенных и налоговых сборов (до 70% бюджетных налоговых поступлений ПНА), которые он уполномочен собирать от её имени.
Значительный урон палестинской экономике наносится в результате блокады сектора Газа, а также израильских ударов по его территории, от которых страдают местная производственная и энергетическая инфраструктура, жилой фонд. С 2010 года в секторе Газа наблюдается улучшение социально-экономической ситуации, однако остаются закрытыми территориальные воды, ограничено перемещение людей и многих категорий товаров, сведён к минимуму экспорт из сектора.