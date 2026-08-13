ПАЛЕСТИНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАЛЕСТИНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ - ор­ган па­ле­стин­ско­го са­мо­управ­ле­ния на ок­ку­пи­руе­мых Из­раи­лем западном берегу реки Иор­дан (ЗБРИ) и в сек­то­ре Га­за.

Об­ра­зо­ва­на в 1994 году под эги­дой Ор­га­ни­за­ции ос­во­бо­ж­де­ния Па­ле­сти­ны (ООП) на ос­но­ве па­ле­сти­но-из­ра­иль­ских со­гла­ше­ний Ос­ло-I (1993 год) и Ос­ло-II (1995 год) как временный административный ор­ган на 5-лет­ний пе­ре­ход­ный пе­ри­од, до пол­но­го уре­гу­ли­ро­ва­ния па­ле­сти­но-из­ра­иль­ско­го кон­флик­та. Вви­ду не­за­вер­шён­но­сти мир­но­го про­цес­са ПНА про­дол­жа­ет функ­цио­ни­ро­вать сверх ус­та­нов­лен­но­го сро­ка и пред­став­ля­ет со­бой про­то­тип пра­ви­тель­ст­ва Государства Па­ле­сти­на.

Об­щая пло­щадь ЗБРИ 5655 км2, сек­то­ра Га­за - 365 км2. Со­во­куп­ная чис­лен­ность на­се­ле­ния, вклю­чая Восточный Ие­ру­са­лим (2010 год), 4,05 млн. человек (2,51 млн. человек - на ЗБРИ, 1,54 млн. человек - в сек­то­ре Га­за), из них свыше 17% про­жи­ва­ет в ла­ге­рях бе­жен­цев. Плот­ность на­се­ле­ния в Га­зе свыше 4 тыс. человек/км2, на ЗБРИ 445 человек/км2. По­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во на­се­ле­ния со­став­ля­ют па­ле­стин­цы, ис­по­ве­дую­щие ис­лам сун­нит­ско­го тол­ка. Официальный язык - араб­ский, ши­ро­ко рас­про­стра­нён анг­лий­ский, многие па­ле­стин­цы вла­де­ют ив­ри­том.

По со­стоя­нию на 2013 год ЗБРИ раз­де­лён на мно­го­численные анк­ла­вы 3 ти­пов: зо­на «А» - пол­ный па­ле­стин­ский кон­троль (17,2% тер­ри­то­рии, круп­ные па­ле­стин­ские го­ро­да); зо­на «B» - па­ле­стин­ский кон­троль в гражданских де­лах и со­вме­ст­ный с Из­раи­лем в сфе­ре безо­пас­но­сти (23,8%, ок­ре­ст­но­сти го­ро­дов, отдельные на­се­лён­ные пунк­ты); зо­на «C» - пол­ный из­ра­иль­ский кон­троль (59%, по­гра­нич­ные рай­оны, из­ра­иль­ские во­енные ба­зы и гражданские по­се­ле­ния, при­род­ные за­по­вед­ни­ки, по­бе­ре­жье Мёрт­во­го м.), в т. ч. над па­ле­стин­ским на­се­ле­ни­ем этой зо­ны. Восточный Ие­ру­са­лим с пре­имущественно арабским на­се­ле­ни­ем при­зна­ёт­ся ме­ж­ду­народным со­об­ще­ст­вом ча­стью ок­ку­пи­рованных па­ле­стин­ских тер­ри­то­рий (ЗБРИ), но фор­маль­ная юрис­дик­ция ПНА на не­го не рас­про­стра­ня­ет­ся. Со­глас­но па­ле­сти­но-из­ра­иль­ским со­гла­ше­ни­ям, кон­троль ПНА фор­маль­но рас­про­стра­ня­ет­ся на 96% тер­ри­то­рии сек­то­ра Га­за. С 2006 года в от­но­ше­нии сек­то­ра Га­за Из­раи­лем вве­де­на пол­ная бло­ка­да, в 2007 года сек­тор Га­за фак­ти­че­ски обо­со­бил­ся от ЗБРИ.

Сек­тор Га­за и ЗБРИ раз­де­ле­ны тер­ри­то­ри­ей Из­раи­ля и об­щих гра­ниц не име­ют. Со­об­ще­ние ме­ж­ду ни­ми осу­ще­ст­в­ля­ет­ся су­хо­пут­ным пу­тём че­рез Из­ра­иль ли­бо че­рез со­сед­ние го­су­дар­ст­ва - Еги­пет (для Га­зы) и Иор­да­нию (для ЗБРИ). С учётом со­хра­няю­ще­го­ся ре­жи­ма ок­ку­па­ции Из­ра­иль кон­тро­ли­ру­ет тер­ри­то­ри­аль­ные во­ды сек­то­ра Га­за, воздушное про­стран­ст­во, ра­дио­час­то­ты, а так­же все на­зем­ные гра­ни­цы и по­гра­нич­ные пе­ре­хо­ды.

Временный центр раз­ме­ще­ния ПНА - город Ра­мал­лах (Ра­мал­ла). По­сле за­вер­ше­ния про­цес­са па­ле­стин­ско-из­ра­иль­ско­го уре­гу­ли­ро­ва­ния и окон­чательного оп­ре­де­ле­ния гра­ниц Го­су­дар­ст­ва Па­ле­сти­на по­сто­ян­ной сто­ли­цей дол­жен стать Восточный Ие­ру­са­лим.

Пол­но­мо­чия ПНА оп­ре­де­ля­ют­ся со­гла­ше­ния­ми Ос­ло-I и Ос­ло-II и рас­про­стра­ня­ют­ся на во­про­сы административного управ­ле­ния, хо­зяйственная дея­тель­ность, во­про­сы юс­ти­ции, обес­пе­че­ния безо­пас­но­сти и др. Внутренняя ор­га­ни­за­ция и дея­тель­ность ПНА рег­ла­мен­ти­ру­ют­ся Временым основным за­ко­ном 2003 года (дей­ст­ву­ет в ре­дак­ции 2005 года). Государственное уст­рой­ст­во име­ет ряд осо­бен­но­стей с учё­том временного ста­ту­са ПНА и во­енно-по­ли­тической об­ста­нов­ки. Гла­ва ПНА из­би­ра­ет­ся пу­тём пря­мых все­об­щих вы­бо­ров на 4 го­да. В 1994-2004 годах этот пост за­ни­мал Я. Ара­фат ; с 2005 года - М. Аб­бас (так­же яв­ля­ет­ся ли­де­ром дви­же­ния ФАТХ, председатель Ис­пол­ко­ма ООП, пре­зи­ден­том Го­су­дар­ст­ва Па­ле­сти­на). Оче­ред­ные вы­бо­ры, за­пла­ни­ро­ван­ные на 2009 год, не про­во­ди­лись, пол­но­мо­чия Аб­ба­са бы­ли про­дле­ны че­рез ор­га­ны ООП.

За­ко­но­дательный ор­ган ПНА - Па­ле­стин­ский за­ко­но­дательный со­вет (ПЗС; 132 мес­та), из­би­рае­мый на 4 го­да (по­сле ос­но­ва­ния в 1996 году пе­ре­из­би­рал­ся толь­ко в 2006 году). Основные об­щественно-по­ли­тические си­лы, пред­став­лен­ные в ПЗС, - ор­га­ни­за­ции, вхо­дя­щие в ООП. Наи­бо­лее мно­го­чис­лен­ная и влия­тель­ная из них - ФАТХ (с 2006 годане име­ет пар­ла­мент­ско­го боль­шин­ст­ва, но фак­ти­че­ски ос­та­ёт­ся пар­ти­ей вла­сти).

Ис­пол­нительная власть раз­де­ле­на ме­ж­ду гла­вой ПНА и пра­ви­тель­ст­вом. В 2006 году сфор­ми­ро­ван ка­би­нет во гла­ве с И. Ха­ни­ей (ХАМАС), од­на­ко он был рас­пу­щен гла­вой ПНА в 2007 году. В ре­зуль­та­те на ЗБРИ дей­ст­во­ва­ло пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с С. Фай­я­дом (не­за­ви­си­мый), а в Га­зе ос­тал­ся ка­би­нет И. Ха­нии, ни один из ко­то­рых не был фор­маль­но ут­вер­ждён ПЗС.

В 2011 году при по­сред­ни­че­ст­ве Егип­та акти­ви­зи­ро­вал­ся про­цесс меж­па­ле­стин­ско­го при­ми­ре­ния, пре­ду­смат­ри­ваю­щий, в ча­ст­но­сти, вос­ста­нов­ле­ние административного един­ст­ва ЗБРИ и сек­то­ра Га­за, про­ве­де­ние вы­бо­ров ПЗС и гла­вы ПНА.

По со­гла­ше­ни­ям Ос­ло, ПНА име­ет пра­во на собственные пра­во­ох­ра­нительные ор­га­ны с воз­мож­но­стью не­се­ния ими служ­бы в зо­нах «А» (рас­ши­рен­ные пол­но­мочия) и «B» (об­щественный по­ря­док, совместно с Из­раи­лем). В 2011 году чис­лен­ность си­ло­вых струк­тур ПНА (Пре­зи­дент­ская гвар­дия, Служ­ба пре­вен­тив­ной безо­пас­но­сти, Служ­ба национальной безо­пас­но­сти, По­ли­ция, Гражданская обо­ро­на и т. д.) пре­вы­си­ла 63 тыс. человек. Си­ло­вые струк­ту­ры ПНА не рас­по­ла­га­ют тя­жё­лым воо­ру­же­ни­ем и бое­вой тех­ни­кой. С 2007 года в сек­то­ре Га­за на­ча­ли дей­ст­во­вать ав­то­ном­ные си­ло­вые струк­ту­ры.

ПНА име­ет пра­во под­дер­жи­вать внеш­ние сно­ше­ния лишь в фор­ме т. н. пред­ста­ви­тельств иностранных го­су­дарств для ко­ор­ди­на­ции до­нор­ской по­мо­щи и др. содей­ст­вия па­ле­стин­цам. Тем не ме­нее ны­не та­кие пред­ста­ви­тель­ст­ва де-фак­то иг­ра­ют роль пол­но­цен­ных иностранных по­сольств. При ПНА в городе Ра­мал­лах ак­кре­ди­то­ва­но 53 пред­ста­ви­тель­ст­ва (в т. ч. РФ), в городе Ие­ру­са­лим функ­цио­ни­ру­ют 10 ге­не­раль­ных кон­сульств (офи­ци­аль­но ак­кре­ди­то­ва­ны в Из­раи­ле, од­на­ко пред­став­ля­ют ин­те­ре­сы сво­их го­су­дарств и на па­ле­стин­ских тер­ри­то­ри­ях). Дей­ст­ву­ют мис­сии свыше 20 ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций, вклю­чая Все­мир­ный банк, МБРР, МВФ , ор­га­ни­за­ции сис­те­мы ООН .

С 2008 года при­нят ряд мас­штаб­ных про­грамм ре­форм с це­лью соз­да­ния эф­фек­тив­ных государственных ин­сти­ту­тов и ук­ре­п­ле­ния национальной эко­но­ми­ки, сни­же­ния за­ви­си­мо­сти от внеш­не­го со­дей­ст­вия. Од­на­ко эко­но­мическое раз­ви­тие на тер­ри­то­ри­ях ПНА ос­та­ёт­ся не­ста­биль­ным, за­ви­сит от до­нор­ской по­мо­щи, а так­же дей­ст­вий Из­раи­ля, под кон­тро­лем ко­то­ро­го на­хо­дят­ся около 40% оро­шае­мых тер­ри­то­рий на ЗБРИ, свыше 80% вод­ных ре­сур­сов ок­ку­пи­рованных тер­ри­то­рий, транс­порт­ное со­об­ще­ние, ра­дио­ком­му­ни­ка­ции, внеш­не­эко­но­мические свя­зи ПНА и т. д. Из­ра­иль пе­рио­ди­че­ски за­дер­жи­ва­ет пе­ре­да­чу ПНА та­мо­жен­ных и на­ло­го­вых сбо­ров (до 70% бюд­жет­ных на­ло­го­вых по­сту­п­ле­ний ПНА), ко­то­рые он упол­но­мо­чен со­би­рать от её име­ни.

Зна­чительный урон па­ле­стин­ской эко­но­ми­ке на­но­сит­ся в ре­зуль­та­те бло­ка­ды сек­то­ра Га­за, а так­же из­ра­иль­ских уда­ров по его тер­ри­то­рии, от ко­то­рых стра­да­ют ме­ст­ная про­из­водственная и энер­ге­тическая ин­фра­струк­ту­ра, жи­лой фонд. С 2010 года в сек­то­ре Га­за на­блю­да­ет­ся улуч­ше­ние со­ци­аль­но-эко­но­мической си­туа­ции, од­на­ко ос­та­ют­ся за­кры­ты­ми тер­ри­то­ри­аль­ные во­ды, ог­ра­ни­че­но пе­ре­ме­ще­ние лю­дей и многих ка­те­го­рий то­ва­ров, све­дён к ми­ни­му­му экс­порт из сек­то­ра.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)