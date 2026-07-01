ПАЛЕСТИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ПАЛЕСТИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - литература палестинцев.

До середины XX века пред­став­ля­ла со­бой часть об­ще­араб­ской литературы (смотрите в статье Ара­бо-му­суль­ман­ская куль­ту­ра). Раз­ви­тию Палестинской литературы во мно­гом спо­соб­ст­во­ва­ло за­ро­ж­де­ние национальнй прес­сы. В 1908 году воз­ник пер­вый литературный журнал «ан-На­фа­ис аль- Ас­рийя», из­да­вав­ший­ся Х. Бей­да­сом, ос­но­во­по­лож­ни­ком па­ле­стин­ской но­вел­лы (сборник «Раз­мыш­ле­ния», 1924 год) и пе­ре­во­д­чи­ком русской литературы. В 1935 году но­вел­лист М. Сейф ад-Дин аль-Ира­ни ос­но­вал литературный журнал «аль-Фаджр». В 1920-1930-е годы выступили про­заи­ки Н. Сид­ки, И. аль- Ху­сей­ни, по­эты И. Ту­кан, И. Мах­муд. По­эт Абу Саль­ма со­здал в 1930-е годы в Ие­ру­са­ли­ме «Ас­со­циа­цию пе­ра» - пер­вую про­све­ти­тель­скую ор­га­ни­за­цию на тер­ри­то­рии Па­ле­сти­ны. Для по­эзии это­го пе­рио­да ха­рак­те­рен по­сте­пен­ный от­ход от ка­но­нов клас­сического арабского сти­ха; пер­вую ка­сы­ду, на­пи­сан­ную сво­бод­ным сти­хом, со­чи­нил в 1932 году М. И. аль-На­ша­ши­би. В 1920-е годы за­ро­ж­да­ет­ся дра­ма­тур­гия [по­ли­тические пье­сы Д. Бах­ри «Лю­би­мая стра­на» (1923 год, Ка­ир) и др.].

С на­ча­лом национально-ос­во­бо­дительной борь­бы «ли­те­ра­ту­ру пла­ча» 1950-х - начала 1960-х годов, про­ник­ну­тую пес­си­ми­стическими на­строе­ния­ми, сме­ни­ла «ли­те­ра­ту­ра со­про­тив­ле­ния». В но­вел­ли­сти­ке С. Аз­зам наи­бо­лее объ­ём­но вос­соз­дан порт­рет па­ле­стин­ца с мо­мен­та ут­ра­ты ро­ди­ны до ара­бо-из­ра­иль­ской вой­ны 1967 года: сборник рас­ска­зов «Ве­щи­цы» (1954 год), «Ча­сы и че­ло­век» (1963 год) и др. Из­вест­ность полу­чи­ло твор­че­ст­во В. Раб­ба­ха (сборник рас­ска­зов «Днев­ник бой­ца Со­про­тив­ле­ния», 1970 год), Р. Абу Ша­ви­ра (сборник рас­ска­зов «В па­мять о про­жи­тых днях», 1970 год; по­весть «Дни люб­ви и смер­ти», 1973 год), Т. Фай­я­да (пье­са «Дом бе­зу­мия», 1974 год; сборник рас­ска­зов «Кло­ун», 1977 год), М. Шу­кей­ра (сборник рас­ска­зов «Па­ле­стин­ский маль­чик», 1977 год), Я. Ях­лю­фа (ро­ман «Крас­ные цве­ты на мос­то­вой ре­во­лю­ции», 1979 год) и др. В 1972 году ос­но­ван Все­об­щий со­юз па­ле­стин­ских пи­са­те­лей и жур­на­ли­стов; в 1981 году уч­ре­ж­дён литературно-ху­дожественный журнал «аль-Кар­маль».

В начале 1980-х годов Палестинская литература вновь об­ра­ща­ет­ся к те­ме ге­ро­ического со­про­тив­ле­ния; для неё ста­но­вят­ся ха­рак­тер­ны­ми гра­ж­дан­ст­вен­ная и во­енно-пат­рио­тическая те­ма­ти­ка, обо­ст­рён­ное чув­ст­во ис­то­рического мо­мен­та (по­эты Т. Зи­яд, С. аль-Ка­сим, М. Бси­су). За­мет­ным яв­ле­ни­ем ста­ло твор­че­ст­во по­этов С. Фа­рад­жа, аль-Му­та­вак­ки­ла Та­ха, Д. Ка­ва­ра, Д. аль-Ва­хи­ди; про­заи­ков И. На­срул­лы (ро­ман «Боль­ная пус­ты­ня», 1985 год), С. Ха­ли­фы, а так­же пред­ста­ви­те­лей мо­ло­до­го по­ко­ле­ния (А. Од, И. Газ­за­ви).

С 1987 года, ко­гда Па­ле­стин­ское дви­же­ние со­про­тив­ле­ния сно­ва во­шло в ак­тив­ную фа­зу, в по­эзии во­зоб­ла­да­ла те­ма борь­бы за соз­да­ние не­за­ви­си­мо­го па­ле­стин­ско­го го­су­дар­ст­ва. Зна­ме­нем борь­бы па­ле­стин­ско­го на­ро­да ста­ла по­эзия М. Дар­ви­ша, ко­то­рую от­ли­ча­ет прон­зи­тель­ная тос­ка по ро­ди­не, боль за судь­бу на­ро­да-из­гнан­ни­ка (эпическая по­эма «Джи­да­рия», 2000 год, и др.).

Сре­ди пи­са­те­лей-эмиг­ран­тов наи­боль­шее при­зна­ние сни­ска­ли Г. Ка­на­фа­ни (ему при­над­ле­жит тер­мин «ли­те­ра­ту­ра со­про­тив­ле­ния»), по­этес­са Ф. Ту­кан, пуб­ли­цист А. Вад­дах аль-Ами­ри; ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ли про­из­ве­де­ния И. Джаб­ра . Про­бле­мам ас­си­ми­ля­ции па­ле­стин­ских эмиг­ран­тов в Ев­ро­пе по­свя­щён ро­ман И. Су­са «Вда­ли от Ие­ру­са­ли­ма» (1986 год, на французском языке). Эмиг­рант­ская по­эзия пред­став­ле­на твор­че­ст­вом М. аль-Асаа­да, У. аль-Аш­ка­ра, Ю. Абд аль-Ази­за, Азз ад-Ди­на аль-Му­на­сы­ра, М. аль-Бар­гу­ти, А. Дах­бу­ра, Т. Са­кир­ка, З. аль-Ку­са, Ф. Ди­ба (сборник «Цве­ты мёрт­вых не вос­кре­сят», 2006 год).

Издания:

По­эты Па­ле­сти­ны: Сб. А.-А., 1973

Горсть род­ной зем­ли: Со­вре­мен­ная па­ле­стин­ская но­вел­ла. М., 1981

Anthology of modern Palestinian literature / Ed. Salma Khandra Jayyusi. N. Y., 1992.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)