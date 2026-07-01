ПАЛЕСТИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ПАЛЕСТИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - литература палестинцев.
До середины XX века представляла собой часть общеарабской литературы (смотрите в статье Арабо-мусульманская культура). Развитию Палестинской литературы во многом способствовало зарождение национальнй прессы. В 1908 году возник первый литературный журнал «ан-Нафаис аль- Асрийя», издававшийся Х. Бейдасом, основоположником палестинской новеллы (сборник «Размышления», 1924 год) и переводчиком русской литературы. В 1935 году новеллист М. Сейф ад-Дин аль-Ирани основал литературный журнал «аль-Фаджр». В 1920-1930-е годы выступили прозаики Н. Сидки, И. аль- Хусейни, поэты И. Тукан, И. Махмуд. Поэт Абу Сальма создал в 1930-е годы в Иерусалиме «Ассоциацию пера» - первую просветительскую организацию на территории Палестины. Для поэзии этого периода характерен постепенный отход от канонов классического арабского стиха; первую касыду, написанную свободным стихом, сочинил в 1932 году М. И. аль-Нашашиби. В 1920-е годы зарождается драматургия [политические пьесы Д. Бахри «Любимая страна» (1923 год, Каир) и др.].
С началом национально-освободительной борьбы «литературу плача» 1950-х - начала 1960-х годов, проникнутую пессимистическими настроениями, сменила «литература сопротивления». В новеллистике С. Аззам наиболее объёмно воссоздан портрет палестинца с момента утраты родины до арабо-израильской войны 1967 года: сборник рассказов «Вещицы» (1954 год), «Часы и человек» (1963 год) и др. Известность получило творчество В. Раббаха (сборник рассказов «Дневник бойца Сопротивления», 1970 год), Р. Абу Шавира (сборник рассказов «В память о прожитых днях», 1970 год; повесть «Дни любви и смерти», 1973 год), Т. Файяда (пьеса «Дом безумия», 1974 год; сборник рассказов «Клоун», 1977 год), М. Шукейра (сборник рассказов «Палестинский мальчик», 1977 год), Я. Яхлюфа (роман «Красные цветы на мостовой революции», 1979 год) и др. В 1972 году основан Всеобщий союз палестинских писателей и журналистов; в 1981 году учреждён литературно-художественный журнал «аль-Кармаль».
В начале 1980-х годов Палестинская литература вновь обращается к теме героического сопротивления; для неё становятся характерными гражданственная и военно-патриотическая тематика, обострённое чувство исторического момента (поэты Т. Зияд, С. аль-Касим, М. Бсису). Заметным явлением стало творчество поэтов С. Фараджа, аль-Мутаваккила Таха, Д. Кавара, Д. аль-Вахиди; прозаиков И. Насруллы (роман «Больная пустыня», 1985 год), С. Халифы, а также представителей молодого поколения (А. Од, И. Газзави).
С 1987 года, когда Палестинское движение сопротивления снова вошло в активную фазу, в поэзии возобладала тема борьбы за создание независимого палестинского государства. Знаменем борьбы палестинского народа стала поэзия М. Дарвиша, которую отличает пронзительная тоска по родине, боль за судьбу народа-изгнанника (эпическая поэма «Джидария», 2000 год, и др.).
Среди писателей-эмигрантов наибольшее признание снискали Г. Канафани (ему принадлежит термин «литература сопротивления»), поэтесса Ф. Тукан, публицист А. Ваддах аль-Амири; широкую известность получили произведения И. Джабра. Проблемам ассимиляции палестинских эмигрантов в Европе посвящён роман И. Суса «Вдали от Иерусалима» (1986 год, на французском языке). Эмигрантская поэзия представлена творчеством М. аль-Асаада, У. аль-Ашкара, Ю. Абд аль-Азиза, Азз ад-Дина аль-Мунасыра, М. аль-Баргути, А. Дахбура, Т. Сакирка, З. аль-Куса, Ф. Диба (сборник «Цветы мёртвых не воскресят», 2006 год).
Издания:
Поэты Палестины: Сб. А.-А., 1973
Горсть родной земли: Современная палестинская новелла. М., 1981
Anthology of modern Palestinian literature / Ed. Salma Khandra Jayyusi. N. Y., 1992.