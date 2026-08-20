Палести́на

Палести́на ( греч. и лат. от семитск. форм Палистин, Пелешет, Пелиштим — «филистимляне», «страна филистимлян») — историческая область на юге Леванта , между Синайским п-овом на юге и горами Ливана и Антиливана на севере, охватывающая прежде всего бассейн Мертвого моря — Иордана. Внутри региона выделяются прибрежная равнина, Галилея (север), Самария (центр), Иудея (юг) и Заиорданье. Заселялась из Африки, а позднее и с других направлений, в верхнем палеолите. Основные археологические фазы и культуры, сменявшие друг друга: культура кебара (эпипалеолит, XX–XIII тысячелетия до н. э.), натуфийская (эпипалеолит, XIII–X тысячелетия до н. э.; развилась из культуры кебара с подселением в ее зону носителей мушабийской культуры из долины Нила), докерамический неолит A (X–IX тысячелетия до н. э., в том числе хиамская культура; продолжает натуфийскую традицию, начинает в регионе стадию производящего хозяйства), докерамический неолит B (B и C) (IX–VII тысячелетия до н. э., в том числе так называемый «тахунийский» комплекс; характеризуется новым по отношению к натуфийской традиции населением); ярмукская (связана с приходом мигрантов с севера) и лодианская ( Иерихон IX) культуры (керамический неолит, VII–VI тысячелетия до н. э.); культура Вади-­Раба (керамический неолит, 2‑я половина VI тысячелетия до н. э., связана с новой волной мигрантов с севера); катифская и бесорская культуры (энеолит, V тысячелетие до н. э.); гхассульская культура (энеолит, исход V — 2‑я половина IV тысячелетия до н. э.; принесена мигрантами неясного происхождения); бронзовый век (с исхода IV тысячелетия до н. э.) характеризуется урбанизацией, начало фазы связано с распадом гхассульской общности и приходом новых волн населения. Этнолингвистическая идентификация населения до конца IV тысячелетия спорна. Наиболее распространенная сейчас гипотеза, помещающая прародину афразийской языковой макросемьи в Сев.-Вост. Африку, подразумевает, что кебаро-­натуфийская культурная традиция (XX–IX тысячелетия до н. э., включая докерамический неолит А) — доафразийская и тем самым досемитская. Выявляемое в рамках ностратического языкознания родство афразийской и ностратической языковых макросемей подразумевает, что ностратические языки отделились от афразийских в результате разделившего их движения носителей первых с территории общей африканской прародины на север, в Евразию (в пределах XX–XI тысячелетий до н. э.), и что П. была главной территорией, через которую проходило это движение. По некоторым гипотезам, семитоязычное население расселилось в регион из Аравии и его приход соотносится со сменой культур энеолита ранним бронзовым веком (рубеж IV–III тысячелетий до н. э.).

В III–II тысячелетиях до н. э. основным населением П. являются ханаанеи ( семитск. кнани, кенани - ) — общность западносемитской языковой принадлежности, а их территория выделялась как страна Ханаан ( семитск. Кина’н, Кенаа), в то время как регион севернее П. (Ханаана) в конце III — 1‑й половине II тысячелетия до н. э. часто выделялся под названием «Амурру» (в античной традиции с середины I тысячелетия до н. э. примерно тот же регион стал называться «Сирией», от «Ассирии»). Прибрежные ханаанеи со 2‑й половины II тысячелетия до н. э. могли выделяться как «финикийцы» ( греч .), а их территория как «Фенеху» ( егип .), «Финикия» ( греч .), что стало обычным в античной традиции.

Около 2700 до н. э. с севера в П. пришли носители куро-аракской культуры; их памятники на территории Леванта выделяются как хирбет-­керакская культура. В середине III тысячелетия до н. э. они растворились в местной семитской (ханаанейской) среде. С рубежа IV–III тысячелетий до н. э. многие политии П. можно рассматривать как малые государства («города-­государства» в распространенной терминологии). В XXI в. до н. э. в П., особенно в Заиорданье, с севера расселяются сутии- ­амореи (одна из их общностей — егип. шуту, древнеевр. Бене-­Шет, существовала в Заиорданье в XX–XII вв. до н. э., к 1200 до н. э. была представлена Башанским и Хешбонским царствами). В XX — конце XVIII в. до н. э. значительные части П. признавали зависимость от Египта. Одним из крупнейших центров П. в это время является Хацор, через который распространялась традиция усвоения месопотамской клинописи. Около конца XVIII — XVII в. до н. э. в П. с севера приходят хурриты и связанные с ними группы переднеазиатских (индо)ариев «манда» (откуда индоиранские, вероятно индоарийские, имена у некоторых царей П. Амарнской эпохи). Во 2‑й половине XVII — 1‑й половине XVI в. до н. э. на территории П. и части Южн. Сирии (вместе — «Ретену» в египетской терминологии) распространялась верховная власть гиксосского Аварисского царства, а Шарухен и Газа на юге П. были крупными гиксосскими базами. После разгрома гиксосов египтянами (3‑я четверть XVI в. до н. э.) П. перешла под контроль Египта. Египетское господство в П. продолжалось с этого времени до 2‑й половины XII в. до н. э. с небольшими перерывами (кратковременный контроль Митанни при Парраттарне примерно с 1480 до н. э. и восстановление власти Египта над П. Тутмосом III в результате битвы при Мегиддо и его осады в 1468 до н. э., утрата Египтом всех владений в Азии под ударами хеттского царя Суппилулиумы I и хеттский контроль над североцентральной П. в последней трети XIV в. до н. э., отразившийся в Ветхом Завете; восстановление власти Египта над П. при Сети I ок. 1300 до н. э.). Египетские владения в Азии обычно подразделялись на три части: Ханаан (П.), Амурру (Ливан с большей частью Финикии ) и Упе ( Дамаск и другие земли Южн. Сирии). Положение местных царств на их территории под египетской властью в середине XIV в. до н. э. детально отражено в письмах Амарнского архива (рисующих, в частности, ослабление этой власти при Эхнатоне, столкновения местных царей друг с другом и их борьбу с хапиру — вольными объединениями местного населения, вышедшими из-под их контроля). В результате взаимодействия с египетской иероглификой на территории П. и смежных районов (Синай, Библ ) в XVII–XII вв. до н. э. разрабатывались новые системы письма алфавитного типа, давшие в итоге финикийский алфавит.

К середине XIII в. до н. э. в П., в зоне вокруг Мертвого моря, уже существуют (как известно по египетским источникам) племенной союз Израиль и родственные ему племенные союзы Моав и Эдом . Время и характер появления в П. древнееврейских племен, образовавших эти политии, дискуссионны (согласно ветхозаветному счету по поколениям — за 12 поколений до царя Давида , что отвечает XIV в. до н. э.). Ветхозаветная традиция выводит их из Южн. Месопотамии (что подразумевает их выделение из состава сутиев-­амореев Месопотамии) и помещает прибытие предков израильтян в П. на время хеттского конт­роля над соответствующей частью П. (что отвечало бы обстановке конца XIV в. до н. э.).

В конце XIII — 1‑й половине XII в. до н. э. территория П. переживает кризис: разгром Ханаана (включая Израиль) египетским царем Мернептахом (около 1219 до н. э.) в период его борьбы с первой волной «народов моря» ; опустошительное нашествие группы разноплеменных представителей второй волны «народов моря» через территорию П. до рубежа Египта (около 1180‑х до н. э.). Побежденная Рамсесом III , эта группа, в которой, видимо, доминировали эгейские пеласты (пелешет ближневосточных источников) и выходцы с ахейского Крита, осела на побережье П. и образовала здесь общность и конфедерацию Палистин ( семитск. Пелешет, Пелиштим — Филистия, филистимляне; от этих форм, восходящих, вероятно, к этнониму пеласт-, происходит название «П.»; в 1‑й трети I тысячелетия до н. э. филистимляне семитизировались и перешли на арамейский язык). В 1‑й половине XII в. до н. э. израильтяне поставили под контроль значительную часть территории П. по обе стороны от Иордана. В ветхозаветной традиции на это время помещаются легендарные завоевания Моисея в Заиорданье (с аннексией местных аморейских царств) и Иисуса Навина в Ханаане.

Во 2‑й половине XII в. до н. э. азиатские территории выходят из-под контроля Египта. Сложившиеся к этому времени политии П. (Филистия, Израиль с постепенно подчиняемыми и поглощаемыми им хананейскими центрами, родственные ему Эдом, Моав и Аммон в Заиорданье) существуют большую часть I тысячелетия до н. э. Израильский племенной союз был преобразован в царство в конце XI в. и распался на Северное (Израиль) и Южное (Иудея) царства (около 930 до н. э., на короткое время воссоединен около 630–587 до н. э. при Иосии, при аннексии Навуходоносором в 587 до н. э. снова расчленен на Иудею и другие территории). В IX–VII вв. до н. э. П. неоднократно становилась объектом ассирийской экспансии, в 722–630‑х до н. э. Филистия, Иудея и царства Заиорданья подчиняются Ассирии , а территория Северного (Израильского) царства (Самария) входит в состав ее провинций. В 630‑х до н. э. территория П. подверглась набегу скифов и вы­шла из-под ассирийского контроля (что позволило Иудее присоединить былую территорию Северного царства — Самарию). Около 620–605 до н. э. П. — под верховной властью Египта, с 604 до н. э. — Вавилонии . В 604–582 до н. э. Вавилония неоднократно вела на территории П. вой­ны с Египтом и царями всех политий П., так как последние пытались вернуться под власть египтян. В результате ослабленные вавилонскими карательными акциями Моав и Эдом были заняты набатеями (около 2‑й четверти VI в. до н. э.), а прочие территории в 587–582 до н. э. составили округа Вавилонии, а затем державы Ахеменидов (Аммон; Ашдод/Филистия; вычлененные из состава территории Иудейского царства конца VII в. Дор, Идумея, Иудея, Самария, Галилея, Гилеад). В VI–V вв. до н. э. на всей территории П. широко распространяется арамейский язык (ставший, в частности, массовым разговорным языком древних евреев к рубежу эр).

После завоевания Александром Македонским П. стала объектом противоборства Селевкидов и Птолемеев , подверглась масштабной культурной эллинизации и множеству территориальных переделов, последние стали особенно бурными при распаде державы Селевкидов во II в. до н. э. В начале I в. до н. э. практически вся П. (кроме Аскалона) оказалась поделена между Иудейским царством, восстановленным ранее Маккавеями — Хасмонеями, и Набатейским арабским царством; в 63 до н. э. римляне подчинили П. (с тех пор она находилась под контролем наместников римской провинции Сирия) и выделили на территории П. множество новых политий, но к рубежу эр иудейско-­набатейский раздел П. (кроме Аскалона) был восстановлен под эгидой самих римлян, и Иудейское царство при Ироде I Великом вновь контролировало бо`льшую часть П.; после смерти Ирода римляне в 6 н. э. раздробили его владения, но опять восстановили ситуацию рубежа эр к 40 (правление Ирода Агриппы I в Иудее), а затем снова разделили Иудею. После подавления иудейского восстания 66–73 и смерти Агриппы II Иудейского около 92 уже все территории П. вне Набатеи перешли под прямое провинциальное управление Рима, а в 106 в провинцию было обращено и Набатейское царство. Вся территория П. удерживалась в составе римских (позднее восточно-­римских / византийских провинций) вплоть до арабского завоевания VII в. (не считая короткого периода захвата персидскими Сасанидами в 613/614–629).

Лит. : Cambridge Ancient History. 19 vols. Cambridge, 1924–1939; 1970–2005. А. А. Немировский .