ПАЛЕРМСКИЙ КАМЕНЬ

ПАЛЕРМСКИЙ КАМЕНЬ - фраг­мент пли­ты из дио­ри­та (43,5×25×6,5 см; пред­по­ло­жи­тель­ные раз­ме­ры са­мой пли­ты - 210×60 см), обе сто­ро­ны ко­то­ро­й раз­граф­ле­ны на кле­точ­ки, со­дер­жа­щие запи­си со­бы­тий по го­дам; древнеегипетская летопись.

На­чи­на­ют­ся с де­вя­ти имён до­ди­на­сти­че­ских ца­рей Ниж­не­го Егип­та, ко­то­рым, воз­мож­но, пред­ше­ст­во­ва­ли ца­ри Верх­не­го Егип­та. С I ди­на­стии, кро­ме име­ни ца­ря, обя­за­тель­но ука­зы­ва­ет­ся вы­со­та подъ­ё­ма Ни­ла (в лок­тях, пя­дях, ла­до­нях и паль­цах), а отдельные го­да прав­ле­ний име­ну­ют­ся по важ­ным со­бы­ти­ям: религиозные празд­ни­ки, соз­да­ние хра­мов и ос­вя­ще­ние ста­туй бо­га или ца­ря, фис­каль­ные ме­ро­прия­тия [по­вин­ность «со­про­во­ж­де­ния Хо­ра (Го­ра)»; позд­нее ре­гу­ляр­ный счёт «зо­ло­та и по­лей», а за­тем и ско­та].

С IV ди­на­стии за­пи­си ста­но­вят­ся ещё под­роб­нее (во­енные дей­ст­вия, тор­го­вые экс­пе­ди­ции, строи­тель­ст­во ла­дей, да­ре­ние ца­рём зе­мель хра­мам, жерт­во­при­но­ше­ния бо­гам, со­ору­же­ние пи­ра­мид), но об­ры­ва­ют­ся на Не­фе­рир­ка­ре, треть­ем ца­ре V ди­на­стии, по­это­му Палермский камень да­ти­ру­ет­ся этим вре­ме­нем.

Дан­ных о про­ис­хо­ж­де­нии это­го важ­но­го ис­то­рического ис­точ­ни­ка, до­пол­няю­ще­го цар­ские спи­ски Ма­не­фо­на, нет. С 1877 года хра­нит­ся в Ар­хео­ло­гическом му­зее города Па­лер­мо (от­сю­да название). Из­вест­ны пять не­боль­ших фраг­мен­тов, ве­ро­ят­но, этой же пли­ты в Ка­ир­ском му­зее и один фраг­мент в кол­лек­ции Уни­вер­си­тет­ско­го кол­лед­жа (му­зей Пит­ри) в Лон­до­не.

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