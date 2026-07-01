ПАЛЕОМАГНИТНЫЙ МЕТОД

ПАЛЕОМАГНИТНЫЙ МЕТОД - ме­тод изу­че­ния ес­те­ст­вен­ной ос­та­точ­ной на­маг­ни­чен­но­сти гор­ных по­род, а так­же ар­хео­ло­гических объ­ек­тов с це­лью да­ти­ро­ва­ния гео­ло­гических ком­плек­сов и па­мят­ни­ков ар­хео­ло­гии, их воз­рас­тной кор­ре­ля­ции, а так­же ре­кон­ст­рук­ций по­ло­же­ния кон­ти­нен­тов, кон­ти­нен­таль­ных бло­ков и ли­то­сфер­ных плит; по­зво­ля­ет вос­ста­нав­ли­вать ис­то­рию гео­маг­нит­но­го по­ля.

Ос­но­ван на сле­дую­щих пред­по­ло­же­ни­ях: 1) гор­ная по­ро­да или объ­ект ар­хео­ло­гии при­об­ре­та­ет на­маг­ни­чен­ность по на­прав­ле­нию маг­нит­но­го по­ля Зем­ли, имев­ше­го­ся в мо­мент их об­ра­зо­ва­ния; 2) эта на­маг­ни­чен­ность со­хра­ня­ет­ся в даль­ней­шем без су­ще­ст­вен­ных из­ме­не­ний; 3) гео­маг­нит­ное по­ле, ос­ред­нён­ное за про­ме­жут­ки вре­ме­ни по­ряд­ка 100 тыс. лет, яв­ля­ет­ся по­лем маг­нит­но­го ди­по­ля, по­ме­щён­но­го в центр Зем­ли и ори­ен­ти­ро­ван­но­го по её оси вра­ще­ния.

Ес­те­ст­вен­ная ос­та­точ­ная на­маг­ни­чен­ность бы­ва­ет раз­ных ти­пов (тер­мо­ос­та­точ­ная, хи­мическая, ори­ен­та­ци­он­ная и др.); наи­бо­лее ве­ли­ка и ста­биль­на тер­мо­ос­та­точ­ная на­маг­ни­чен­ность, ко­то­рую при­об­ре­та­ет го­ря­чий, но ос­ты­ваю­щий фер­ро­маг­не­тик в мо­мент пе­ре­хо­да его температуры че­рез Кю­ри точ­ку. Тер­мо­ос­та­точ­ную на­маг­ни­чен­ность при­об­ре­та­ют, например, фер­ри­ты в ос­ты­ваю­щих ла­вах ли­бо из­де­лия из гли­ны, обож­жён­ные до температуры вы­ше точ­ки Кю­ри.

При прак­тическом при­ме­не­нии палеомагнитного метода про­бы гор­ных по­род или ар­хео­ло­гических объ­ек­тов, ото­бран­ные та­ким об­ра­зом, что­бы ори­ен­ти­ров­ка их сто­рон бы­ла из­вест­на от­но­си­тель­но век­то­ра на­пря­жён­но­сти современного гео­маг­нит­но­го по­ля в точ­ке от­бо­ра, на­прав­ля­ют­ся в ла­бо­ра­то­рию, где под­вер­га­ют­ся маг­нит­ной чи­ст­ке - тем­пе­ра­тур­ной или пе­ре­мен­ным маг­нит­ным по­лем, цель ко­то­рой - вы­де­ле­ние пер­вич­ной ос­та­точ­ной на­маг­ни­чен­но­сти. За­тем об­раз­цы ис­сле­ду­ют­ся с по­мо­щью маг­ни­то­мет­ров; ча­ще при­ме­ня­ет­ся рок-ге­не­ра­тор, по­зво­ляю­щий из­ме­рять ве­ли­чи­ну и на­прав­ле­ние век­то­ра ес­тественной ос­та­точ­ной на­маг­ни­чен­но­сти да­же сла­бо­маг­нит­ных об­раз­цов, ко­то­рые, как пра­ви­ло, ис­поль­зу­ют­ся при па­лео­маг­нит­ных ис­сле­до­ва­ни­ях.

При об­ра­бот­ке по­лу­чен­ных из­ме­ре­ний про­из­во­дит­ся рас­чёт по­ло­же­ния древ­не­го ди­поль­но­го гео­маг­нит­но­го по­ля в современной сис­те­ме ко­ор­ди­нат - вир­ту­аль­но­го по­лю­са. По на­прав­ле­нию го­ри­зон­таль­ной со­став­ляю­щей век­то­ра ос­та­точ­ной на­маг­ни­чен­но­сти ус­та­нав­ли­ва­ет­ся на­прав­ле­ние маг­нит­но­го ме­ри­диа­на, а по на­кло­ну это­го век­то­ра к вер­ти­ка­ли в мес­те взя­тия по­ро­ды - па­лео­маг­нит­ная ши­ро­та (уда­лён­ность от маг­нит­но­го эк­ва­то­ра). В си­лу мно­же­ст­ва про­во­ди­мых из­ме­ре­ний век­то­ра древ­не­го гео­маг­нит­но­го по­ля для оп­ре­де­ле­ния сред­не­го по­ло­же­ния по­лю­са и по­вы­ше­ния дос­то­вер­но­сти ре­зуль­та­тов ис­поль­зу­ет­ся т. н. ста­ти­сти­ка Фи­ше­ра.

В ар­хео­ло­гии палеомагнитный метод, на­зы­вае­мый так­же ар­хео­маг­нит­ным ме­то­дом, при­ме­ня­ет­ся для да­ти­ро­ва­ния в основном гли­но­бит­ных со­ору­же­ний (пе­чи, очаж­ные ямы и т. п.), почв и не­по­тре­во­жен­ных из­де­лий из гли­ны. На­чи­ная с 1970-х годов ме­тод ис­поль­зо­вал­ся для оп­ре­де­ле­ния воз­рас­та ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков от не­оли­та до Сред­не­ве­ко­вья ; с конца XX века ча­ще при­ме­ня­ет­ся для да­ти­ро­ва­ния куль­ту­ро­со­дер­жа­щих от­ло­же­ний па­мят­ни­ков ран­не­го па­лео­ли­та.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)