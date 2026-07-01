ПАЛЕОМАГНИТНЫЙ МЕТОД
ПАЛЕОМАГНИТНЫЙ МЕТОД - метод изучения естественной остаточной намагниченности горных пород, а также археологических объектов с целью датирования геологических комплексов и памятников археологии, их возрастной корреляции, а также реконструкций положения континентов, континентальных блоков и литосферных плит; позволяет восстанавливать историю геомагнитного поля.
Основан на следующих предположениях: 1) горная порода или объект археологии приобретает намагниченность по направлению магнитного поля Земли, имевшегося в момент их образования; 2) эта намагниченность сохраняется в дальнейшем без существенных изменений; 3) геомагнитное поле, осреднённое за промежутки времени порядка 100 тыс. лет, является полем магнитного диполя, помещённого в центр Земли и ориентированного по её оси вращения.
Естественная остаточная намагниченность бывает разных типов (термоостаточная, химическая, ориентационная и др.); наиболее велика и стабильна термоостаточная намагниченность, которую приобретает горячий, но остывающий ферромагнетик в момент перехода его температуры через Кюри точку. Термоостаточную намагниченность приобретают, например, ферриты в остывающих лавах либо изделия из глины, обожжённые до температуры выше точки Кюри.
При практическом применении палеомагнитного метода пробы горных пород или археологических объектов, отобранные таким образом, чтобы ориентировка их сторон была известна относительно вектора напряжённости современного геомагнитного поля в точке отбора, направляются в лабораторию, где подвергаются магнитной чистке - температурной или переменным магнитным полем, цель которой - выделение первичной остаточной намагниченности. Затем образцы исследуются с помощью магнитометров; чаще применяется рок-генератор, позволяющий измерять величину и направление вектора естественной остаточной намагниченности даже слабомагнитных образцов, которые, как правило, используются при палеомагнитных исследованиях.
При обработке полученных измерений производится расчёт положения древнего дипольного геомагнитного поля в современной системе координат - виртуального полюса. По направлению горизонтальной составляющей вектора остаточной намагниченности устанавливается направление магнитного меридиана, а по наклону этого вектора к вертикали в месте взятия породы - палеомагнитная широта (удалённость от магнитного экватора). В силу множества проводимых измерений вектора древнего геомагнитного поля для определения среднего положения полюса и повышения достоверности результатов используется т. н. статистика Фишера.
В археологии палеомагнитный метод, называемый также археомагнитным методом, применяется для датирования в основном глинобитных сооружений (печи, очажные ямы и т. п.), почв и непотревоженных изделий из глины. Начиная с 1970-х годов метод использовался для определения возраста археологических памятников от неолита до Средневековья; с конца XX века чаще применяется для датирования культуросодержащих отложений памятников раннего палеолита.