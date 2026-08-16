ПАЛЕОЛОГИ

ПАЛЕОЛОГИ - последняя византийская императорская династия, правившая в 1259-1453 годах.

Род П., чье родовое прозвище можно перевести как «старьевщик», известен с к. XI в. Никифор П. был стратигом в Месопотамии в царствование Михаила VII Дуки, а его сын, друнгарий императорского флота Георгий стал одним из организаторов переворота 1081 г., приведшего к власти Алексея I Комнина . Занимая исключительно военные должности, ни один представитель П. не имел отношения к гражданской службе.

После краха Византии в 1204 г. П. оказались в Никее, по-прежнему находясь на ответственных командных постах. В условиях малолетства василевса Иоанна IV Ласкариса , великий коноставл Михаил П. , заручившись поддержкой военных кругов, 24.08.1258 г. совершил государственный переворот: синклит присвоил Михаилу ранг мегадуки и права регента, а чуть позже он получил титул деспота. 1.01.1259 г. Михаил П. был провозглашен императором, что фактически означало низложение Иоанна IV.

Царствование Михаила VIII ознаменовалось освобождением Константинополя и реставрацией Византии (1261), что сопровождалось последним всплеском международной активности империи, пытавшейся проводить великодержавную политику, несмотря на мощные и враждебные коалиции. Уже в годы правления сына и преемника Михаила VIII Андроника II (1282-1328) под ударами турок к 1300 г. Византия потеряла почти все владения в Малой Азии, а на Балканах конкурентами стали соперничавшие друг с другом Болгария и Сербия.

В 1321 г. разгорелась гражданская война между Андроником II и его внуком Андроником III (от сына-соправителя Андроника-старшего Михаила IX, умершего годом ранее), завершившаяся 24.05.1328 г. низложением деда.

Кончина Андроника III 15.06.1341 г. и переход власти к его малолетнему сыну Иоанну V привели к новому обострению политической обстановки во все более слабевшей империи. Отсутствие единства среди членов регентского совета при малолетнем василевсе вскоре переросло в очередную гражданскую войну. Влиятельный временщик при дворе вдовствующей императрицы Анны Савойской мегадука Алексей Апокавк составил заговор против крупнейшего земельного магната, великого доместика Иоанна Кантакузина. Едва избежавший гибели в результате устроенной Апокавком константинопольской резни, Кантакузин перебрался в центр своих владений в крепость Дидимотику, где 26.10.1341 г. при поддержке землевладельческой аристократии был провозглашен императором Иоанном VI. В качестве ответной меры Апокавк 19.11.1341 г. организовал коронацию уже Иоанна V, что было призвано выбить почву из-под ног мятежников.

Тем не менее, это не прекратило, а только усилило противостояние между кантакузинистами и сторонниками Апокавка. Разорительная война, участие в которой принимали сербы, болгары, латиняне центральной Греции, турки, началась с крупных поражений Иоанна VI, а завершилась убийством Алексея Апокавка заключенными главной правительственной тюрьмы (11.06.1345), осадой Константинополя и его сдачей армии Кантакузина, вошедшего в город 3.02.1347 г.

До крайности разоренная гражданской войной и «черной смертью» 1347-53 гг. Византия даже не успела оправиться от этих катаклизмов, как в 1352 г. вспыхнула новая междоусобица – против Иоанна VI восстал повзрослевший Иоанн V. К 11.1354 г. положение кантакузинистов стало безнадежным, а когда отряды Иоанна V заняли столицу, Иоанн VI отрекся от престола, принял постриг под именем Иоасафа, но остался при дворе, сохранив огромное политическое влияние.

Тем временем, международное положение империи продолжало ухудшаться: переговоры Иоанна V о предоставлении папством военной помощи в обмен на церковную унию успехом не увенчались, а турки-османы достигли такой ступени могущества, что в 1373 г. василевс признал себя вассалом султана Мурада I и был вынужден участвовать в турецких военных предприятиях.

Летом 1376 г. сын Иоанна V Андроник IV бежал из Константинополя, запросив у турок поддержу против отца. Получил солдат, Андроник 12.08.1376 г. без труда занял столицу и арестовал Иоанна V, которому спустя три года удалось освободиться и при помощи все того же Мурада I возвратить престол после месяца уличных боев в Константинополе (1.07. – 4.08.1379).

Со смертью Иоанна V, последовавшей 16.02.1391 г., власть оказалась в руках его среднего сына Мануила II. Несмотря на многочисленные попытки сдержать османскую экспансию не удавалось: в 1394 г. турки захватили крупнейший балканский город Византии Фессалонику, который, правда, удалось отбить в 1423 г.

Большое европейское турне Мануила II 1399-1403 гг., направленное на сбор военной помощи для Константинополя, успехом не увенчалось, и только разгром и пленение султана Баязида I войсками Тимура в битве при Анкаре в 1403 г., а также начавшаяся после этого внутриосманская смута дали византийцам некоторую передышку. Летом 1422 г. василевсу удалось отразить мощную атаку на столицу со стороны султана Мурада II.

Иоанн VIII – старший сын Мануила II – взошел на престол после его кончины 21.07.1425 г., хотя исполнял обязанности регента при полупарализованном отце уже с 1421 г. Заключенная на Ферраро-Флорентийском соборе 5.07.1439 г. уния с западной церковью фактически оказалась мертворожденной, наткнувшись на решительное сопротивление внутри Византии, а инспирированный папой Евгением IV крестовый поход завершился полным разгромом под Варной 10.11.1444 г.

По смерти Иоанна VIII 31.12.1448 г. диадема василевсов перешла к его младшему брату Константину XII, короткое царствование которого ознаменовалось последней осадой и взятием Константинополя 29.05.1453 г. султаном Мехмедом II, что положило конец византийской истории.

Исторические источники:

Георгий Акрополит. История / Пер., вступ. ст., комм., прил. П.И. Жаворонкова; отв. ред. Г.Г. Литаврин. СПб., 2005;

Георгий Пахимер. История о Михаиле и Андронике Палеологах / Пер. под ред. В.Н. Карпова. СПб., 1862;

Никифор Григора. История ромеев. В 3 т. / Пер. с греч. Р.В. Яшунского, вступ. ст. Л.А. Герд. СПб., 2013-2014.

Иллюстрации:

Император Михаил VIII («История» Георгия Пахимера, XIV в. Баварская государственная библиотека. Мюнхен).

Автор статьи: А. Н. Слядзь