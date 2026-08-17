ПАЛЕОЛОГ ЗОЯ
ПАЛЕОЛОГ ЗОЯ (СОФЬЯ ФОМИНИЧНА) - великая княгиня московская, 2-я жена великого князя Ивана III Васильевича (с 12.11.1472 года).
Из династии Палеологов, дочь деспота Мореи Фомы Палеолога (1409 год - 12.05.1465 года) и его жены Екатерины Дзаккария (? - 1462 год, по др. данным, 1465 год), дочери правителя Ахейского княжества на полуострове Пелопоннес. Племянница двух последних императоров Византии Иоанна VIII Палеолога и Константина XI Палеолога Драгаша. В 1465 году Палеолог вместе с младшими братьями (Андреем и Мануилом) вызвана отцом с острова Корфу в Рим (здесь стали исповедовать католичество). После внезапной смерти отца оказалась с братьями при дворе папы Павла II (1464-1471 годы), их опекуном был активный сторонник Ферраро-Флорентийской унии кардинал Виссарион (ранее митрополит Никейский). С 1466 года папа Римский, венецианский дож К. Моро и Виссарион предприняли ряд неудавшихся попыток выдать Палеолог замуж (за кипрского короля Якова II Лузиньяна, за князя Караччоло).
Не позднее начала июня 1468 года в Рим от денежного мастера в Москве, венецианца Дж. Б. делла Вольпе (в русских источниках - Иван Фрязин), прибыли посланцы с известием о смерти 1-й жены Ивана III - великой княгини московской Марии Борисовны. Один из посланцев, Юрий Траханиот (в русских летописях Юрий Грек), 11.02.1469 года вернулся в Москву в качестве посла кардинала Виссариона с «листом», в котором говорилось о «царственном» происхождении Палеолог и её православии (она якобы отказалась выйти замуж за французского короля и «великого князя» Милана из-за нежелания переходить в «латинство»); дипломатично предлагалась возможность брака Палеолог с великим князем московским. В Москве было принято решение отправить в марте 1469 года к папе Павлу II в качестве посла делла Вольпе для переговоров и с целью «царевну видети». Миссия прошла успешно, но по неясным причинам реализация брачного проекта замедлилась.
Контакты возобновились в сентябре 1471 года. Окончательное решение о заключении брака было принято к концу года. 16.01.1472 года Дж. Б. делла Вольпе выехал из Москвы за невестой. 25.05.1472 года на приёме у нового папы Римского Сикста IV он согласовал условия брака и поездки Палеолог в Московское великое княжество. 1 июня состоялась церемония заочного обручения по католическому обряду (Ивана III представлял делла Вольпе), а 24 июня Палеолог, получившая в качестве приданого из папской казны 6 тыс. дукатов, отправилась в Москву. Сикста IV представлял легат Антонио Бонумбре, который должен был добиться от Ивана III признания конфессионального и политического верховенства папы и утверждения унии в Московском великом княжестве.
11 октября на границе Псковской республики Палеолог встречали псковские посадники и бояре. Торжественные приёмы, молебны и богатые дары сопровождали пребывание Палеолог в Пскове, Новгороде и в др. городах. Процессию повсюду возглавлял легат Антонио Бонумбре с католическим крестом в руках, что символизировало первенство папы и преимущество католической веры. Конфликтная ситуация (митрополит Филипп I пригрозил великому князю московскому отъездом из Москвы) разрешилась за 15 км до столицы: боярин Ф. Д. Хромой по приказу Ивана III временно изъял крест у легата.
Палеолог прибыла в Москву 12.11.1472 года. В тот же день состоялись обручение по православному обряду и литургия во временном деревянном здании Успенского собора (служил митрополит Филипп I), после которой коломенский протопоп Осия в присутствии Филиппа I обвенчал Ивана III и Палеолог.
В официальных великокняжеском летописании конца XV века имя Палеолог фигурирует только в известиях о рождении детей, а также в сообщении 1492 года о временном переселении великокняжеской семьи при строительстве новых каменных палат в Московском Кремле. В неофициальных летописании действия Палеолог оценивались критически. В ростовском своде отъезд в Белоозеро по распоряжению Ивана III «никем не гонимой» Палеолог в преддверии Стояния на Угре 1480 года противопоставлен мужеству матери Ивана III, оставшейся в столице; гневному обличению подвергнуты грабежи населения со стороны свиты и холопов бояр из окружения Палеолог. Автор Успенского летописца последовательно именует Палеолог «римлянкой» с явно отрицательным подтекстом. Возможно, в 1483 году попала в кратковременную опалу.
Брак старшей дочери, Елены Ивановны, стимулировал дипломатическую активность Палеолог, при этом её «речи» при приёме литовских дипломатов (их обычно «говорил» близкий к Палеолог московский грек Д. Траханиот) и переданные с русскими послами в ВКЛ грамоты к дочери в 1494-1499 годах практически повторяли речи и послания от имени Ивана III или устоявшиеся дипломатические трафареты.
Позиции Палеолог заметно изменились к середине 1490-х годов в связи со смертью в марте 1490 года старшего сына и соправителя Ивана III Ивана Ивановича Молодого. Это обстоятельство и взросление старших сыновей Палеолог привели к формированию двух соперничавших в 1497-1502 годах придворных партий - Палеолог и её сына, князя Василия Ивановича; великой княгини московской Елены Стефановны и её сына, князя Дмитрия Ивановича Внука. Раскрытие в декабре 1497 года заговора князя Василия Ивановича и членов его двора привело к опале и Палеолог: Иван III стал жить с Палеолог «в брежении».
Временем опалы датируется пелена (1498 год), вышитая в мастерской Палеолог, где она именуется «царевной царегородской» (ныне - в ризнице Троице-Сергиевой лавры). В начале 1499 года опала с Палеолог была снята. В марте 1499 года был прощён и князь Василий, а 14.04.1502 года он был посажен отцом «на великое княжение Володимерское и Московское и всея Руси самодержцем», став единственным соправителем и наследником отца. Это знаменовало окончательную победу в придворной борьбе партии Палеологов, однако её личная роль в политических коллизиях 1497-1502 года остаётся неясной, не всегда она была значительной.
Личность Палеолог породила немало легенд уже у младших её современников: ей приписывали едва ли не решающую роль в свержении монголо-татарского ига, А. М. Курбский несправедливо обвинял её в отравлении великого князя московского Ивана Ивановича Молодого. В историографии (главным образом XIX - начала XX веков) сформировались мифы, которые, исходя из общих представлений о происхождении Палеолог, необоснованно преувеличивали влияние её эрудиции и ума на появление принципиальных изменений в идеологии власти русских монархов, в придворном этикете и образе жизни великокняжеской семьи.
Была похоронена в соборе Вознесенского монастыря Московского Кремля, в 1929 году её останки перенесены в подклет Архангельского собора.