ПАЛЕОЛОГ ЗОЯ

ПАЛЕОЛОГ ЗОЯ (СОФЬЯ ФОМИНИЧНА) - великая кня­ги­ня мо­с­ков­ская, 2-я же­на великого кня­зя Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча (с 12.11.1472 года).

Из ди­на­стии Па­лео­ло­гов , дочь дес­по­та Мо­реи Фо­мы Па­лео­ло­га (1409 год - 12.05.1465 года) и его же­ны Ека­те­ри­ны Дзак­ка­рия (? - 1462 год, по др. дан­ным, 1465 год), до­че­ри пра­ви­те­ля Ахей­ско­го княжества на полуострове Пе­ло­пон­нес. Пле­мян­ни­ца двух по­след­них им­пе­ра­то­ров Ви­зан­тии Ио­ан­на VIII Па­лео­ло­га и Кон­стан­ти­на XI Па­лео­ло­га Дра­га­ша. В 1465 году Палеолог вме­сте с млад­ши­ми брать­я­ми (Ан­д­ре­ем и Ма­нуи­лом) вы­зва­на от­цом с острова Корфу в Рим (здесь стали исповедовать католиче­ст­во). По­сле вне­зап­ной смер­ти отца ока­за­лась с брать­я­ми при дво­ре па­пы Пав­ла II (1464-1471 годы), их опе­ку­ном был ак­тив­ный сто­рон­ник Фер­ра­ро-Фло­рен­тий­ской унии кар­ди­нал Вис­са­ри­он (ра­нее митрополит Ни­кей­ский). С 1466 года па­па Рим­ский, ве­не­ци­ан­ский дож К. Мо­ро и Вис­са­ри­он пред­при­ня­ли ряд не­удав­ших­ся по­пы­ток вы­дать Палеолог за­муж (за кипр­ско­го ко­ро­ля Яко­ва II Лу­зинь­я­на, за князя Ка­рач­чо­ло).

Не позд­нее на­ча­ла ию­ня 1468 года в Рим от де­неж­но­го мас­те­ра в Мо­ск­ве, ве­не­ци­ан­ца Дж. Б. дел­ла Воль­пе (в русских ис­точ­ни­ках - Иван Фря­зин), прибыли по­слан­цы с из­вес­тием о смер­ти 1-й же­ны Ива­на III - великой княгини мо­с­ков­ской Ма­рии Бо­ри­сов­ны. Один из по­слан­цев, Юрий Тра­ха­ни­от (в русских ле­то­пи­сях Юрий Грек), 11.02.1469 года вер­нул­ся в Мо­ск­ву в ка­че­ст­ве по­сла кар­ди­на­ла Вис­са­рио­на с «лис­том», в ко­то­ром го­во­ри­лось о «цар­ст­вен­ном» про­ис­хо­ж­де­нии Палеолог и её пра­во­сла­вии (она яко­бы от­ка­за­лась вый­ти за­муж за французского ко­ро­ля и «ве­ли­ко­го кня­зя» Ми­ла­на из-за не­же­ла­ния пе­ре­хо­дить в «ла­тин­ст­во»); ди­пло­ма­тич­но пред­ла­га­лась воз­мож­ность бра­ка Палеолог с великим кня­зем мо­с­ков­ским. В Москве бы­ло при­ня­то ре­ше­ние от­пра­вить в мар­те 1469 года к па­пе Пав­лу II в ка­че­ст­ве по­сла дел­ла Воль­пе для пе­ре­го­во­ров и с це­лью «ца­рев­ну ви­де­ти». Мис­сия про­шла ус­пеш­но, но по не­яс­ным при­чи­нам реа­ли­за­ция брач­но­го про­ек­та замедли­лась.

Кон­так­ты во­зоб­но­ви­лись в сентябре 1471 года. Окон­чательное ре­ше­ние о за­клю­че­нии бра­ка бы­ло при­ня­то к концу года. 16.01.1472 года Дж. Б. дел­ла Воль­пе вы­ехал из Мо­ск­вы за не­вес­той. 25.05.1472 года на приё­ме у но­во­го па­пы Рим­ско­го Сик­ста IV он со­гла­со­вал ус­ло­вия бра­ка и по­езд­ки Палеолог в Московское великое княжество. 1 ию­ня со­стоя­лась це­ре­мо­ния за­оч­но­го об­ру­че­ния по ка­то­лическому об­ря­ду (Ива­на III пред­став­лял дел­ла Воль­пе), а 24 ию­ня Палеолог, по­лу­чив­шая в ка­че­ст­ве при­да­но­го из пап­ской каз­ны 6 тыс. ду­ка­тов, от­пра­ви­лась в Мо­ск­ву. Сик­ста IV пред­став­лял ле­гат Ан­то­нио Бо­нум­бре, ко­то­рый дол­жен был до­бить­ся от Ивана III при­зна­ния кон­фес­сио­наль­но­го и по­ли­тического вер­хо­вен­ст­ва па­пы и ут­вер­жде­ния унии в Московском великом княжестве.

11 октября на гра­ни­це Псков­ской рес­пуб­ли­ки Палеолог встре­ча­ли псков­ские по­сад­ни­ки и боя­ре. Тор­жественные приё­мы, мо­леб­ны и бо­га­тые да­ры со­про­во­ж­да­ли пре­бы­ва­ние Палеолог в Пско­ве, Нов­го­ро­де и в др. го­ро­дах. Про­цес­сию по­всю­ду воз­глав­лял ле­гат Ан­то­нио Бо­нум­бре с ка­то­лическим кре­стом в ру­ках, что сим­во­ли­зи­ровало пер­вен­ст­во па­пы и пре­иму­ще­ст­во ка­то­лической ве­ры. Кон­фликт­ная си­туа­ция (митрополит Фи­липп I при­гро­зил великому кня­зю мо­с­ков­ско­му отъ­ез­дом из Мо­ск­вы) раз­ре­ши­лась за 15 км до сто­ли­цы: боя­рин Ф. Д. Хро­мой по при­ка­зу Ива­на III вре­мен­но изъ­ял крест у ле­га­та.

Палеолог при­бы­ла в Мо­ск­ву 12.11.1472 года. В тот же день со­стоя­лись об­ру­че­ние по пра­во­слав­но­му об­ря­ду и ли­тур­гия во временном де­ревянном зда­нии Ус­пен­ско­го со­бо­ра (служил митрополит Фи­липп I), по­сле ко­то­рой ко­ло­мен­ский про­то­поп Осия в при­сут­ст­вии Фи­лип­па I об­вен­чал Ива­на III и Па­лео­лог.

В официальных ве­ли­ко­кня­же­ском ле­то­пи­са­нии конца XV века имя Палеолог фи­гу­ри­ру­ет толь­ко в из­вес­ти­ях о ро­ж­де­нии де­тей, а так­же в со­об­ще­нии 1492 года о временном пе­ре­се­ле­нии ве­ли­ко­кня­же­ской се­мьи при строи­тель­ст­ве но­вых ка­мен­ных па­лат в Мо­с­ков­ском Крем­ле . В не­официальных ле­то­пи­са­нии дей­ст­вия Палеолог оце­ни­ва­лись кри­ти­че­ски. В рос­тов­ском сво­де отъезд в Бе­ло­озе­ро по распоряжению Ива­на III «ни­кем не го­ни­мой» Палеолог в преддверии Стояния на Угре 1480 года про­ти­во­пос­тав­лен му­же­ст­ву ма­те­ри Ива­на III, ос­та­вшейся в сто­ли­це; гнев­но­му об­ли­че­нию под­верг­ну­ты гра­бе­жи на­се­ле­ния со сто­ро­ны сви­ты и хо­ло­пов бо­яр из ок­ру­же­ния Палеолог. Ав­тор Ус­пен­ско­го ле­то­пис­ца по­сле­до­ва­тель­но име­ну­ет Палеолог «рим­лян­кой» с яв­но от­ри­ца­тель­ным под­тек­стом. Возможно, в 1483 году по­па­ла в кратковременную опа­лу.

Брак стар­шей до­че­ри, Елены Ива­нов­ны, сти­му­ли­ро­вал ди­пло­ма­тическую ак­тив­ность Палеолог, при этом её «ре­чи» при приё­ме ли­товских ди­пло­ма­тов (их обыч­но «го­во­рил» близкий к Палеолог московский грек Д. Тра­ха­ни­от) и пе­ре­дан­ные с русскими по­сла­ми в ВКЛ гра­мо­ты к до­че­ри в 1494-1499 годах прак­ти­че­ски по­вто­ря­ли ре­чи и по­сла­ния от име­ни Ива­на III или ус­то­яв­шие­ся ди­пло­ма­тические тра­фа­ре­ты.

По­зи­ции Палеолог за­мет­но из­ме­ни­лись к середине 1490-х годов в свя­зи со смер­тью в мар­те 1490 года стар­ше­го сы­на и со­пра­ви­те­ля Ива­на III Ива­на Ива­но­ви­ча Мо­ло­до­го. Это об­стоя­тель­ст­во и взрос­ле­ние стар­ших сы­но­вей Палеолог при­ве­ли к фор­ми­ро­ва­нию двух со­пер­ни­чав­ших в 1497-1502 годах при­двор­ных пар­тий - Палеолог и её сы­на, князя Ва­си­лия Ива­но­ви­ча; великой княгини мо­с­ков­ской Еле­ны Сте­фа­нов­ны и её сы­на, князя Дмит­рия Ива­но­ви­ча Вну­ка. Рас­кры­тие в декабре 1497 года за­го­во­ра князя Ва­си­лия Ива­но­ви­ча и чле­нов его дво­ра при­ве­ло к опа­ле и Палеолог: Иван III стал жить с Палеолог «в бре­же­нии».

Вре­ме­нем опа­лы да­ти­ру­ет­ся пе­ле­на (1498 год), вы­ши­тая в мас­тер­ской Палеолог, где она име­ну­ет­ся «ца­рев­ной ца­ре­го­род­ской» (ны­не - в риз­ни­це Трои­це-Сер­гие­вой лав­ры). В начале 1499 года опа­ла с Палеолог бы­ла сня­та. В марте 1499 года был прощён и князь Ва­си­лий, а 14.04.1502 года он был по­са­жен от­цом «на ве­ли­кое кня­же­ние Во­ло­ди­мер­ское и Мо­с­ков­ское и всея Ру­си са­мо­держ­цем», став един­ст­венным со­пра­ви­те­лем и на­след­ни­ком от­ца. Это зна­ме­но­ва­ло окон­чательную по­бе­ду в при­двор­ной борь­бе пар­тии Палеологов, од­на­ко её лич­ная роль в по­ли­тических кол­ли­зи­ях 1497-1502 года ос­та­ёт­ся не­яс­ной, не всегда она бы­ла значительной.

Лич­ность Палеолог по­ро­ди­ла не­ма­ло ле­генд уже у млад­ших её со­вре­мен­ни­ков: ей при­пи­сы­ва­ли ед­ва ли не ре­шаю­щую роль в свер­же­нии мон­го­ло-та­тар­ско­го ига, А. М. Курб­ский не­спра­вед­ли­во об­ви­нял её в от­рав­ле­нии великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на Ива­но­ви­ча Мо­ло­до­го. В ис­то­рио­гра­фии (главным образом XIX - начала XX веков) сфор­ми­ро­ва­лись ми­фы, ко­то­рые, ис­хо­дя из об­щих пред­став­ле­ний о про­ис­хо­ж­де­нии Палеолог, не­обос­но­ван­но пре­уве­ли­чи­ва­ли влия­ние её эру­ди­ции и ума на по­яв­ле­ние прин­ци­пи­аль­ных из­ме­не­ний в идео­ло­гии вла­сти русских мо­нар­хов, в при­двор­ном эти­ке­те и об­ра­зе жиз­ни ве­ли­ко­кня­же­ской се­мьи.

Бы­ла по­хо­ро­не­на в со­бо­ре Воз­не­сен­ско­го монастыря Мо­с­ков­ско­го Крем­ля, в 1929 году её ос­тан­ки пе­ре­не­се­ны в под­клет Ар­хан­гель­ско­го со­бо­ра.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)