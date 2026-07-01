ПАЛЕОЛОГ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Чиновник Министерства внутренних дел, общественный деятель русской эмиграции.

Биография и карьера

В 1900 г. окончил юридический факультет Московского университета и поступил на службу в Министерство внутренних дел Российской империи. Дослужился до поста вице-директора департамент общих дел в 1914 г.

Во время Гражданской войны входил в Совет начальника управления внутренних дел при Добровольческой армии. В июне 1920 г. его избрали председателем колонии русских беженцев в Белграде. 26 августа 1920 г. барон П.Н. Врангель, по рекомендации А.Е. Стрельбицкого, назначил С.Н. Палеолога правительственным уполномоченным по делам русских беженцев. Палеолог занимался приемом самой многочисленной «крымской» волны русских эмигрантов, назначив для этого генерала Лемана и В.Ф. Романова, и предоставив денежные средства для их размещения. С августа 1921 г. в качестве товарища председателя входил в Исполнительное бюро Комитета помощи голодающим в России. Осенью 1921 г. должность уполномоченного была упразднена, Палеолог возглавил Управление по делам русских беженцев при российской дипломатической миссии в Белграде. 1 мая 1922 г. оно было также закрыто, поскольку ранее правительство Королевства СХС создало Державную (Государственную) комиссию, куда также вошел С.Н. Палеолог. С конца 1923 г. занимался сбором средств для Фонда спасения родины, созданного великим князем Николаем Николаевичем. Возглавлял югославское отделение Братства Русской правды. Также занимался сбором средств для строительства Храма Св. Иова Многострадального в Брюсселе. Идея о его сооружении в память о царе Николае II принадлежала Палеологу и Н.М. Котляровскому. С 1930 г. был почетным членом комитета, занимавшегося строительством храма. К сожалению, он так и не дожил до освящения храма, скончался в Белграде и был похоронен на русском участке Нового кладбища.

Библиография

Јовановић М. Досељавање руских избеглица у Краљевину СХС 1919—1924. Београд, 1996.

Йованович М. Русская эмиграция на Балканах (1920—1940). М., 2005.

Козлитин В.Д. Русская и украинская эмиграция в Югославии 1919–1945. Харьков, 1996.

Маевский В.А. Русские в Югославии. 1920-1945. Нью-Йорк, 1966.

Палеолог С. Около власти. Очерки пережитого. Белград, 1929.