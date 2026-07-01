ПАЛЕОЛИТ

ПАЛЕОЛИТ - древ­ний ка­мен­ный век, пер­вая эпо­ха ка­мен­но­го ве­ка и ис­то­рии че­ло­ве­че­ст­ва в це­лом.

От па­лео… и греческого λίθος - ка­мень. Хро­но­ло­гические рам­ки палеолита по ре­зуль­та­там в основном ра­дио­изо­топ­ных ме­то­дов да­ти­ро­ва­ния: около 2,6 млн. - около 12-10 тыс. лет на­зад.

Тер­мин вве­дён Дж. Леб­бо­ком в 1865 году. Па­мят­ни­ки на тер­ри­то­рии Западной Ев­ро­пы из­вест­ны с 1820-х годов. В ши­ро­ком при­зна­нии существования эпо­хи, ко­гда лю­ди из­го­тав­ли­ва­ли ка­мен­ные ору­дия и бы­ли со­вре­мен­ни­ка­ми ря­да вы­мер­ших жи­вот­ных, важ­ней­шую роль сыг­ра­ла дея­тель­ность Ж. Бу­ше де Пер­та, Э. Лар­те и др. Лар­те соз­дал пер­вую пе­рио­ди­за­цию палеолита (1861 год), вы­де­лив эпо­хи: пе­щер­но­го мед­ве­дя; ма­мон­та и шер­сти­сто­го но­со­ро­га; се­вер­но­го оле­ня; зуб­ра и би­зо­на. Французский ис­сле­до­ва­тель Ф. Гар­ри­гу до­ба­вил к ним древ­ней­ший пе­ри­од - древ­не­го сло­на, но­со­ро­га Мер­ка и гип­по­по­та­ма.

Ос­но­ву ар­хео­ло­гической пе­рио­ди­за­ции палеолита за­ло­жил уче­ник Лар­те - Г. де Мор­ти­лье, пред­ло­жив­ший клас­си­фи­ци­ро­вать ка­мен­ные ору­дия по тех­ни­ке из­го­тов­ле­ния и фор­ме, вы­де­лив по на­бо­ру наи­бо­лее ха­рак­тер­ных форм на­хо­док (1869 год, позд­нее сис­те­ма до­ра­ба­ты­валсь) ниж­ний палеолит, с эпо­ха­ми Шелль, Ашель, Му­стье, Со­лют­ре, и верх­ний палеолит, со­от­вет­ст­вую­щий эпо­хе Мад­лен . К 1906 году А. Брёйль вы­делил ме­ж­ду Му­стье и Со­лют­ре эпо­ху Оринь­як, ко­то­рую под­раз­де­лил на ран­нюю (Ша­тель­пер­рон), сред­нюю и позд­нюю (Гра­ветт) ста­дии. Д. Пей­ро­ни в 1933 году объ­е­ди­нил Ша­тель­пер­рон и Гра­ветт в еди­ную куль­ту­ру - Пе­ри­гор­, а Оринь­як рас­смат­ри­вал как иную куль­ту­ру, су­ще­ст­во­вав­шую в это же вре­мя, что бы­ло важ­но ме­то­до­ло­ги­че­ски, как от­ход от «ли­ней­но­го» эво­лю­цио­низ­ма в по­ни­ма­нии куль­тур палеолита, хо­тя ны­не Ша­тель­пер­рон рас­смат­ри­ва­ет­ся как са­мо­сто­ятельная ин­ду­ст­рия, пред­ше­ст­вую­щая Оринь­я­ку и Пе­ри­гор­дь­е­ну. В 1950-1970-е годы в ре­зуль­та­те ис­сле­до­ва­ний Ли­ки и др. бы­ла от­кры­та древ­ней­шая эпо­ха - ол­ду­вай­ская (ол­до­ван, смотрите в статье Ол­ду­вай­ская куль­ту­ра ).

Современная пе­рио­ди­за­ция и вы­де­ле­ние ло­каль­ных групп в рам­ках палеолита ос­но­вы­ва­ют­ся на за­ко­но­мер­но­стях раз­ви­тия тех­но­ло­гии рас­ка­лы­ва­ния кам­ня и вто­рич­ной об­ра­бот­ки за­го­то­вок (об­бив­ка, ре­тушь, под­тёс­ка, уп­ло­щаю­щие ско­лы, рез­цо­вые ско­лы), а так­же на ти­по­ло­гической ха­рак­те­ри­сти­ке ка­мен­ных ин­ду­ст­рий, пре­ж­де все­го - мор­фо­ло­ги­че­ски вы­ра­жен­ных ору­дий. Боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей де­лят палеолит Ев­ра­зии на ран­ний (ниж­ний; с под­раз­де­ле­ни­ем на ол­до­ван и Ашель, по но­вей­шим раз­ра­бот­кам да­ти­ро­ван­ный около 1,6 млн. - 250 тыс. лет на­зад), сред­ний (др. название - эпо­ха Му­стье , от около 250 до 40 - 29/27 тыс. лет на­зад), позд­ний па­лео­лит (с бо­лее дроб­ным чле­не­ни­ем на пе­рио­ды и куль­ту­ры).

Не­ко­то­рые спе­циа­ли­сты при­дер­жи­ва­ют­ся 2-член­ной схе­мы, объ­е­ди­няя ран­ний и сред­ний палеолит в один пе­ри­од - ран­не­го (ниж­не­го) палеолита. Для Аф­ри­ки ча­ще ис­поль­зу­ют др. пе­рио­ди­за­ции, в ко­то­рых палеолит со­от­вет­ст­ву­ют ран­ний и час­тич­но сред­ний пе­рио­ды ка­мен­но­го ве­ка. Для Аме­ри­ки вы­де­ля­ют па­лео­ин­дей­ский пе­ри­од, на­ча­ло ко­то­ро­го ста­ди­аль­но со­от­но­сит­ся с не­ран­ней ча­стью верх­не­го палеолита (смотрите в статье Ин­дей­цы ). В Ав­ст­ра­лии древ­ней­шие па­мят­ни­ки ка­мен­но­го ве­ка по вре­ме­ни со­пос­та­ви­мы с кон­цом сред­не­го и верх­ним П. Ев­ра­зии.

По гео­ло­гической пе­рио­ди­за­ции на­ход­ки палеолита при­уро­че­ны к эо­п­лей­сто­це­ну и плей­сто­це­ну, ко­гда кли­мат, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир, осо­бен­но в бо­лее се­вер­ных ши­ро­тах, за­мет­но от­ли­ча­лись от со­вре­мен­ных [смотрите в статье Чет­вер­тич­ная сис­те­ма (пе­ри­од)]. Палеолит - вре­мя су­ще­ст­вова­ния древ­ней­ших ви­дов Homo (смотрите в статье Ан­тро­по­ге­нез).

Ос­нов­ные осо­бен­но­сти куль­ту­ры. Спо­со­бы до­бы­чи пи­щи в палеолите бы­ли ог­ра­ни­че­ны со­би­ра­тель­ст­вом и охо­той, фор­мы и удель­ный вес ко­то­рых су­ще­ст­вен­но раз­ли­ча­лись в за­ви­си­мо­сти от при­род­ных ус­ло­вий и на­рас­таю­щих воз­мож­но­стей че­ло­ве­че­ских со­об­ществ. В позд­нем палеолите бы­ла одо­маш­не­на со­ба­ка.

Важ­ней­шим ма­те­риа­лом для из­го­тов­ле­ния ору­дий был ка­мень. Про­гресс в об­ра­бот­ке ка­мен­но­го сы­рья ха­рак­те­ри­зу­ет ус­лож­не­ние тех­но­ло­гии рас­ка­лы­ва­ния: от про­стой об­бив­ки до ис­поль­зо­ва­ния ста­ди­аль­ной ути­ли­за­ции спе­ци­аль­но под­го­тов­лен­ных нук­ле­усов, что­бы по­лу­чить мак­си­маль­но стан­дар­ти­зи­рованной за­го­тов­ки нуж­ных раз­ме­ров и очер­та­ний. Раз­ви­тие тех­ни­ки вто­рич­ной об­ра­бот­ки про­яв­ля­лось в уве­ли­че­нии раз­но­об­ра­зия её приё­мов (мак­си­маль­ное в Му­стье, ран­ней и сред­ней по­ре верх­не­го палеолита) в за­ви­си­мо­сти от ти­па об­ра­ба­ты­вае­мой за­го­тов­ки: ре­ту­ши­ро­ва­ние, под­тёс­ка, утонь­ше­ние за­го­тов­ки, тех­ни­ки крае­во­го и рез­цо­во­го ско­ла и др. С верх­не­го палеолита за­фик­си­ро­ва­на по­ли­ров­ка кам­ня. Оп­ре­де­лён­ная стан­дар­ти­за­ция вто­рич­ной об­ра­бот­ки в позд­нюю по­ру верх­не­го палеолита свя­за­на с воз­рос­шей стан­дар­ти­за­ци­ей са­мих за­го­то­вок.

До­воль­но ши­ро­ко при­ме­ня­лись кость, рог, в ря­де куль­тур - бив­ни ма­мон­тов. Объ­ек­тив­ную кар­ти­ну ис­поль­зо­ва­ния де­ре­ва и др. ор­га­нических ма­те­риа­лов труд­но пред­ста­вить из-за их пло­хой со­хра­няе­мо­сти в сло­ях боль­шин­ст­ва ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков. По­лу­ча­ют раз­ви­тие слож­ные ви­ды ору­жия: к Му­стье от­но­сят­ся древ­ней­шие сви­де­тель­ст­ва о бо­ла; в позд­нем палеолите бы­ли изо­бре­те­ны копь­е­ме­тал­ка, лук. С позд­не­го палеолита за­фик­си­ро­ва­но ис­поль­зо­ва­ние рас­тительных во­ло­кон, пле­те­ние, вя­за­ние, тка­че­ст­во. В позд­нем палеолите в не­ко­то­рых рай­онах Даль­не­го Вос­то­ка по­яви­лась ке­ра­ми­ка. Пред­ме­ты из обож­жён­ной гли­ны, в т. ч. про­из­ве­де­ния искусства, бы­ли об­на­ру­же­ны на сто­ян­ках Восточного Гра­вет­та на тер­ри­то­рии Мо­ра­вии.

Важ­ней­шие по­след­ст­вия в боль­шин­ст­ве об­лас­тей че­ло­ве­че­ской жиз­ни име­ло ос­вое­ние ог­ня. Воз­мож­но­сти рас­се­ле­ния че­ло­ве­ка на различных тер­ри­то­ри­ях по­вы­си­ло строи­тель­ст­во ис­кус­ст­вен­ных жи­лищ, появление сши­той оде­ж­ды; их ти­пы, сло­жив­шие­ся в палеолит, со­хра­ня­ют­ся в тра­диционной куль­ту­ре ря­да на­ро­дов.

С Му­стье из­вест­ны дос­то­вер­но за­фик­си­ро­ван­ные по­гре­бе­ния лю­дей (Спи, Ла-Ша­пель-о-Сен, Ле-Му­стье, Ла-Фер­ра­си, Ре­гур­ду, Ки­ик-Ко­ба, Мез­май, Те­шик-Таш, Ша­ни­дар, Ке­ба­ра, Схул, Каф­зех и др.), что яв­ля­ет­ся не­со­мнен­ным сви­де­тель­ст­вом слож­ных пред­став­ле­ний о за­гроб­ной жиз­ни (смотрите так­же По­гре­бе­ние ). С позд­не­го палеолита из­вест­ны и по­гре­бе­ния с бо­га­тым ин­вен­та­рём (например, Сун­гирь, Кос­тён­ки 15). Ряд па­мят­ни­ков Му­стье (Дра­хен­лох) и верх­не­го палеолита (например, Мон­тес­пан) обос­но­ван­но рас­смат­ри­ва­ют как сле­ды слож­ных куль­тов. С об­ря­до­вой прак­ти­кой свя­зы­ва­ют изо­бра­же­ния в пе­ще­рах и ряд др. па­мят­ни­ков пер­во­быт­но­го ис­кус­ст­ва.

Древ­ней­шие ук­ра­ше­ния и зна­ки от­но­сят­ся к Аше­лю, в т. ч.: рит­мич­ная гра­ви­ров­ка на фраг­мен­те кос­ти из Биль­цин­гс­ле­бе­на (Гер­ма­ния); бу­си­ны из фраг­мен­тов ока­ме­не­лых гу­бок (Бид­ден­хем, Анг­лия) и др. С конца Аше­ля из­вест­ны еди­нич­ные ан­тро­по­морф­ные изо­бра­же­ния из кам­ня [сто­ян­ки Тан-Тан, Бе­ре­хат- Рам (Па­ле­сти­на)]. С Му­стье из­вест­ны музыкальные ин­ст­ру­мен­ты, например кос­тя­ные флей­ты в Мо­ло­до­ве. Дру­гая ран­няя флей­та бы­ла най­де­на при рас­коп­ках пе­ще­ры Хо­ле-Фельс (Гер­ма­ния, ран­ний верх­ний палеолит, около 35 тыс. лет на­зад). Раз­ви­тое изо­бра­зи­тель­ное искусство фик­си­ру­ет­ся с Оринь­я­ка, в верх­нем палеолите оно пред­став­ле­но на­скаль­ной жи­во­пи­сью, ба­рель­е­фа­ми (Лос­сель, Рок-де-Сер, Кап-Блан, Англь-сюр-л’Ан­глен, Ла- Ма­гда­лен во Фран­ции), мел­кой пла­сти­кой (в т. ч. «Ве­не­ры па­лео­ли­та»), гра­ви­ров­ка­ми на кам­не и кос­ти, в т. ч. изо­бра­же­ния лю­дей, жи­вот­ных, рас­те­ний, ор­на­мен­таль­ные мо­ти­вы (например, Кос­тён­ки I, Ав­дее­во, Ме­зин, Ели­сее­ви­чи в Восточной Ев­ро­пе; Ла-Фер­ра­си, Лез-Эзи, Ис­тю­риц, на тер­ри­то­рии Фран­ции). Реа­ли­стич­ные изо­бра­же­ния, пред­став­лен­ные в жи­во­пи­си пе­щер на тер­ри­то­рии Южной Фран­ции и Северной Ис­па­нии (Шо­ве, Аль­та­ми­ра, Ком­ба­рель, Лас­ко, Ньо, Трёх Брать­ев пе­ще­ра, Пеш-Мерль, Фон-де-Гом и др.), Южного Ура­ла (Ка­по­ва пе­ще­ра, Иг­нать­ев­ская пе­ще­ра), счи­та­ют­ся од­ной из вер­шин ми­ро­во­го искусства.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)