ПАЛЕОЛИТ
ПАЛЕОЛИТ - древний каменный век, первая эпоха каменного века и истории человечества в целом.
От палео… и греческого λίθος - камень. Хронологические рамки палеолита по результатам в основном радиоизотопных методов датирования: около 2,6 млн. - около 12-10 тыс. лет назад.
Термин введён Дж. Леббоком в 1865 году. Памятники на территории Западной Европы известны с 1820-х годов. В широком признании существования эпохи, когда люди изготавливали каменные орудия и были современниками ряда вымерших животных, важнейшую роль сыграла деятельность Ж. Буше де Перта, Э. Ларте и др. Ларте создал первую периодизацию палеолита (1861 год), выделив эпохи: пещерного медведя; мамонта и шерстистого носорога; северного оленя; зубра и бизона. Французский исследователь Ф. Гарригу добавил к ним древнейший период - древнего слона, носорога Мерка и гиппопотама.
Основу археологической периодизации палеолита заложил ученик Ларте - Г. де Мортилье, предложивший классифицировать каменные орудия по технике изготовления и форме, выделив по набору наиболее характерных форм находок (1869 год, позднее система дорабатывалсь) нижний палеолит, с эпохами Шелль, Ашель, Мустье, Солютре, и верхний палеолит, соответствующий эпохе Мадлен. К 1906 году А. Брёйль выделил между Мустье и Солютре эпоху Ориньяк, которую подразделил на раннюю (Шательперрон), среднюю и позднюю (Граветт) стадии. Д. Пейрони в 1933 году объединил Шательперрон и Граветт в единую культуру - Перигор, а Ориньяк рассматривал как иную культуру, существовавшую в это же время, что было важно методологически, как отход от «линейного» эволюционизма в понимании культур палеолита, хотя ныне Шательперрон рассматривается как самостоятельная индустрия, предшествующая Ориньяку и Перигордьену. В 1950-1970-е годы в результате исследований Лики и др. была открыта древнейшая эпоха - олдувайская (олдован, смотрите в статье Олдувайская культура).
Современная периодизация и выделение локальных групп в рамках палеолита основываются на закономерностях развития технологии раскалывания камня и вторичной обработки заготовок (оббивка, ретушь, подтёска, уплощающие сколы, резцовые сколы), а также на типологической характеристике каменных индустрий, прежде всего - морфологически выраженных орудий. Большинство исследователей делят палеолит Евразии на ранний (нижний; с подразделением на олдован и Ашель, по новейшим разработкам датированный около 1,6 млн. - 250 тыс. лет назад), средний (др. название - эпоха Мустье, от около 250 до 40 - 29/27 тыс. лет назад), поздний палеолит (с более дробным членением на периоды и культуры).
Некоторые специалисты придерживаются 2-членной схемы, объединяя ранний и средний палеолит в один период - раннего (нижнего) палеолита. Для Африки чаще используют др. периодизации, в которых палеолит соответствуют ранний и частично средний периоды каменного века. Для Америки выделяют палеоиндейский период, начало которого стадиально соотносится с неранней частью верхнего палеолита (смотрите в статье Индейцы). В Австралии древнейшие памятники каменного века по времени сопоставимы с концом среднего и верхним П. Евразии.
По геологической периодизации находки палеолита приурочены к эоплейстоцену и плейстоцену, когда климат, растительный и животный мир, особенно в более северных широтах, заметно отличались от современных [смотрите в статье Четвертичная система (период)]. Палеолит - время существования древнейших видов Homo (смотрите в статье Антропогенез).
Основные особенности культуры. Способы добычи пищи в палеолите были ограничены собирательством и охотой, формы и удельный вес которых существенно различались в зависимости от природных условий и нарастающих возможностей человеческих сообществ. В позднем палеолите была одомашнена собака.
Важнейшим материалом для изготовления орудий был камень. Прогресс в обработке каменного сырья характеризует усложнение технологии раскалывания: от простой оббивки до использования стадиальной утилизации специально подготовленных нуклеусов, чтобы получить максимально стандартизированной заготовки нужных размеров и очертаний. Развитие техники вторичной обработки проявлялось в увеличении разнообразия её приёмов (максимальное в Мустье, ранней и средней поре верхнего палеолита) в зависимости от типа обрабатываемой заготовки: ретуширование, подтёска, утоньшение заготовки, техники краевого и резцового скола и др. С верхнего палеолита зафиксирована полировка камня. Определённая стандартизация вторичной обработки в позднюю пору верхнего палеолита связана с возросшей стандартизацией самих заготовок.
Довольно широко применялись кость, рог, в ряде культур - бивни мамонтов. Объективную картину использования дерева и др. органических материалов трудно представить из-за их плохой сохраняемости в слоях большинства археологических памятников. Получают развитие сложные виды оружия: к Мустье относятся древнейшие свидетельства о бола; в позднем палеолите были изобретены копьеметалка, лук. С позднего палеолита зафиксировано использование растительных волокон, плетение, вязание, ткачество. В позднем палеолите в некоторых районах Дальнего Востока появилась керамика. Предметы из обожжённой глины, в т. ч. произведения искусства, были обнаружены на стоянках Восточного Граветта на территории Моравии.
Важнейшие последствия в большинстве областей человеческой жизни имело освоение огня. Возможности расселения человека на различных территориях повысило строительство искусственных жилищ, появление сшитой одежды; их типы, сложившиеся в палеолит, сохраняются в традиционной культуре ряда народов.
С Мустье известны достоверно зафиксированные погребения людей (Спи, Ла-Шапель-о-Сен, Ле-Мустье, Ла-Ферраси, Регурду, Киик-Коба, Мезмай, Тешик-Таш, Шанидар, Кебара, Схул, Кафзех и др.), что является несомненным свидетельством сложных представлений о загробной жизни (смотрите также Погребение). С позднего палеолита известны и погребения с богатым инвентарём (например, Сунгирь, Костёнки 15). Ряд памятников Мустье (Драхенлох) и верхнего палеолита (например, Монтеспан) обоснованно рассматривают как следы сложных культов. С обрядовой практикой связывают изображения в пещерах и ряд др. памятников первобытного искусства.
Древнейшие украшения и знаки относятся к Ашелю, в т. ч.: ритмичная гравировка на фрагменте кости из Бильцингслебена (Германия); бусины из фрагментов окаменелых губок (Бидденхем, Англия) и др. С конца Ашеля известны единичные антропоморфные изображения из камня [стоянки Тан-Тан, Берехат- Рам (Палестина)]. С Мустье известны музыкальные инструменты, например костяные флейты в Молодове. Другая ранняя флейта была найдена при раскопках пещеры Холе-Фельс (Германия, ранний верхний палеолит, около 35 тыс. лет назад). Развитое изобразительное искусство фиксируется с Ориньяка, в верхнем палеолите оно представлено наскальной живописью, барельефами (Лоссель, Рок-де-Сер, Кап-Блан, Англь-сюр-л’Англен, Ла- Магдален во Франции), мелкой пластикой (в т. ч. «Венеры палеолита»), гравировками на камне и кости, в т. ч. изображения людей, животных, растений, орнаментальные мотивы (например, Костёнки I, Авдеево, Мезин, Елисеевичи в Восточной Европе; Ла-Ферраси, Лез-Эзи, Истюриц, на территории Франции). Реалистичные изображения, представленные в живописи пещер на территории Южной Франции и Северной Испании (Шове, Альтамира, Комбарель, Ласко, Ньо, Трёх Братьев пещера, Пеш-Мерль, Фон-де-Гом и др.), Южного Урала (Капова пещера, Игнатьевская пещера), считаются одной из вершин мирового искусства.