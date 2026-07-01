ПАЛЕОГРАФИЯ

Ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­че­ская дис­ци­п­ли­на, изу­чаю­щая соз­да­ние зна­ков пись­мен­но­сти и их раз­ви­тие.

Тео­ре­ти­че­ская П. ус­та­нав­ли­ва­ет за­ко­но­мер­но­сти ис­то­ри­че­ски из­ме­нив­ших­ся осо­бен­но­стей пись­ма, прак­ти­че­ская и опи­са­тель­ная П. ис­сле­ду­ет ин­ди­ви­ду­аль­ные осо­бен­но­сти пис­цов или отд. ру­ко­пи­сей в це­лях оп­ре­де­ле­ния вре­ме­ни и мес­та соз­да­ния этих ру­ко­пи­сей, уча­стия пи­сав­ших их лиц и гра­ниц ра­бо­ты пис­цов.

П. как са­мо­сто­ят. дис­ци­п­ли­на вы­де­ли­лась из ди­пло­ма­ти­ки. В Ев­ро­пе в 1681 поя­вил­ся труд учё­но­го-бе­не­дик­тин­ца Жа­на Ма­биль­о­на «Трак­тат о ди­пло­ма­ти­ке», в ко­то­ром он до­ка­зал под­лин­ность ко­ро­лев­ских гра­мот («ди­пло­мов»), хра­ня­щих­ся в бе­не­дик­тин­ских ар­хи­вах и за­кре­п­ляв­ших важ­ные иму­ществ. и юри­дич. пра­ва это­го ор­де­на. Пер­вое ана­ло­гич­ное до­шед­шее до нас па­лео­гра­фич. ис­сле­до­ва­ние в Рос­сии поя­ви­лось в 1717, ко­гда ста­ро­об­ряд­цы Ан­д­рей Де­ни­сов и его уче­ни­ки и спо­движ­ни­ки Ма­ну­ил Пет­ров и Ле­он­тий Фе­до­се­ев до­ка­за­ли под­лож­ность «Со­бор­но­го дея­ния на ере­ти­ка ар­ме­ни­на на мни­ха Мар­ти­на», вы­да­вав­ше­го­ся про­тив­ни­ка­ми ста­ро­об­ряд­цев за под­лин­ную ру­ко­пись 12 в., и «Треб­ни­ка ми­тро­по­ли­та Фео­гно­ста», вы­да­вав­ше­го­ся за ру­ко­пись 1329. В сво­ём ана­ли­зе ста­ро­об­ряд­цы опи­ра­лись на на­ко­п­лен­ные к то­му вре­ме­ни пред­став­ле­ния о пись­ме и внеш­нем ви­де древ­них ру­ко­пи­сей и на не­ко­то­рые прак­тич. приё­мы ана­ли­за на­чер­та­ний букв, по­лу­чив­шие рас­про­стра­не­ние в Рус. гос-ве ещё в 15–17 вв. Но за­ро­ж­де­ние на­уч. П. свя­за­но с име­нем учё­но­го- бе­не­дик­тин­ца Бер­на­ра де Мон­фо­ко­на, ко­то­рый ввёл в нау­ку и сам тер­мин «П.». Опи­ра­ясь на да­ти­ров. ру­ко­пи­си, он со­ста­вил на­гляд­ные таб­ли­цы, по­ка­зы­ваю­щие ис­то­рию из­ме­не­ния во вре­ме­ни отд. греч. букв («Гре­че­ская па­лео­гра­фия», 1708), и на ос­но­ва­нии этих таб­лиц сде­лал в 1715 пер­вое на­уч. опи­са­ние со­б­ра­ния ру­ко­пи­сей.

Глав­ная за­да­ча П. – ус­та­нов­ле­ние и сис­тема­ти­за­ция хро­но­ло­гич. и ло­каль­ных осо­бен­но­стей пись­ма да­ти­ров. ру­ко­пи­сей для по­сле­дую­щей временнóй и тер­ри­то­ри­аль­ной ат­ри­бу­ции ру­ко­пи­сей, не имею­щих в сво­ём тек­сте ни пря­мой да­ты и ука­за­ния на ме­сто на­пи­са­ния, ни кос­вен­ных све­де­ний об этом.

Объект П. – письм. зна­ки, гл. обр. бу­к­вы и со­став­ляю­щие их эле­мен­ты, а так­же над­строч­ные и раз­де­лит. зна­ки, приё­мы со­кра­щён­но­го пись­ма и т. п. П. из­уча­ет так­же ма­те­риа­лы и ору­дия пись­ма, ко­то­рые за­ме­ня­лись и из­ме­ня­лись со вре­ме­нем. Осо­бое зна­че­ние соб­ст­вен­но па­лео­гра­фич. ме­тод ис­сле­до­ва­ния име­ет для да­ти­ров­ки тек­стов и за­пи­сей на паль­мо­вых ли­сть­ях, па­пи­ру­се, ло­то­се, бе­ре­сте и пер­га­ме­не. Оп­ре­де­ле­ние вре­ме­ни про­ис­хо­ж­де­ния ср.-век. ру­ко­пи­сей на бу­ма­ге в боль­шин­ст­ве слу­ча­ев наи­бо­лее точ­но про­во­дит­ся по во­дя­ным зна­кам (фи­ли­гра­ням) ма­ну­фак­тур и фаб­рик, из­го­тов­ляв­ших бу­ма­гу. Изу­че­ние во­дя­ных зна­ков по­сте­пен­но вы­де­ли­лось из П. и пе­ре­рос­ло в осо­бую вспо­мо­гат. дис­ци­п­ли­ну – фи­ли­гра­но­ло­гию.

П. об­слу­жи­ва­ет пре­им. по­треб­но­сти ис­то­рич. язы­ко­зна­ния, ис­то­рии, ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ния, ис­кус­ст­во­зна­ния, для ко­то­рых па­лео­гра­фич. ана­лиз со­став­ля­ет обя­за­тель­ный, 1-й этап изу­че­ния ру­ко­пи­си, ма­те­ри­ал ко­то­рой при­вле­ка­ет­ся для ис­сле­до­ва­ния. Но и др. нау­ки гу­ма­ни­тар­но­го цик­ла и да­же точ­ные нау­ки, в той сте­пе­ни, в ка­кой ма­те­ри­ал для них мо­жет быть из­вле­чён из па­мят­ни­ков пись­мен­но­сти, ис­поль­зу­ют П. для ус­та­нов­ле­ния вре­ме­ни и мес­та про­ис­хо­ж­де­ния изу­чае­мо­го ис­точ­ни­ка.

Совр. диф­фе­рен­циа­ция на­ук при­во­дит к то­му, что па­лео­граф дол­жен быть ос­ве­дом­лён в смеж­ных об­лас­тях, ко­то­рые пред­ше­ст­во­ва­ли по­яв­ле­нию П. ру­ко­пи­сей (ди­пло­ма­ти­ка) или от­де­ли­лись от неё: фи­ли­гра­но­ло­гия, ну­миз­ма­ти­ка , сфра­ги­сти­ка (изу­че­ние пе­ча­тей) в 19 в., ко­ди­ко­ло­гия, ис­точ­ни­ко­ве­де­ние, кни­го­ве­де­ние, не­ог­ра­фия (изу­че­ние совр. пись­ма и да­же ма­ши­но­пи­си и про­из­ве­де­ний пе­ча­ти) в 20 в.

Па­лео­гра­фы-лин­гвис­ты уде­ля­ют так­же осо­бое вни­ма­ние вы­яв­ле­нию ра­бо­ты пис­цов, уча­ст­во­вав­ших в на­пи­са­нии дан­ной ру­ко­пис­ной кни­ги, или осо­бен­но­стей гра­фи­ки од­но­го и то­го же ли­ца, на­пи­сав­ше­го неск. ру­ко­пи­сей. Язы­ко­вед с по­мо­щью тек­сто­ло­гии вос­ста­нав­ли­ва­ет язык про­ме­жу­точ­ных спис­ков па­мят­ни­ка и чер­ты язы­ка пер­во­го спи­ска (про­то­гра­фа), на­пи­сан­но­го са­мим ав­то­ром или пе­ре­вод­чи­ком тек­ста на дан­ный язык.

П. вы­ра­бо­та­ла ме­то­ди­ку да­ти­ров­ки по со­во­куп­но­сти па­лео­гра­фич. при­мет, тех­ни­ку ана­ли­за гра­фич. дан­ных, в ко­то­рой ис­поль­зу­ют­ся и но­вые приё­мы (напр., точ­ное из­ме­ре­ние уг­лов букв, имею­щих сход­ные эле­мен­ты на­чер­та­ния). В 20 в. ста­ли ис­поль­зо­вать ла­бо­ра­тор­ные ме­то­ды (напр., го­ло­гра­фию для ана­ли­за пись­ма), дан­ные точ­ных на­ук (хи­мии – для ана­ли­за чер­нил и кра­сок, фи­зи­ки – для вы­яв­ле­ния смы­тых, угас­ших или за­кра­шен­ных тек­стов по­сред­ст­вом цве­то­от­де­ли­тель­но­го фо­то­гра­фи­ро­ва­ния и др. спец. ме­то­дов ис­сле­до­ва­ния). В совр. П. при­ме­ня­ют­ся так­же методы ма­те­ма­тич. ста­ти­сти­ки (напр., для ана­ли­за кор­пу­са ис­поль­зу­е­мых письм. зна­ков), соз­да­ют­ся эле­кт­рон­ные ба­зы дан­ных, до­ступ­ные в т. ч. че­рез Ин­тер­нет (напр., эле­кт­рон­ные ко­пии ру­ко­писей на сай­тах круп­ней­ших биб­лио­тек).

Сфе­ра П. не ос­та­ёт­ся не­из­мен­ной. В пе­ри­од фор­ми­ро­ва­ния П. изу­ча­лось пре­им. книж­ное пись­мо чер­ни­ла­ми и кра­с­ка­ми на спец. пис­чем ма­те­риа­ле – для Ев­ро­пы это пер­га­мен и бу­ма­га. Вне вни­ма­ния па­лео­гра­фов ос­та­ют­ся над­пи­си на пред­ме­тах ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры – ка­мен­ных, де­рев. и ме­тал­лич. па­мят­ни­ках, по­су­де, ут­ва­ри и т. п., а так­же на объ­ек­тах ес­теств. про­ис­хо­ж­де­ния – ска­лах, кам­нях. Всё это изу­ча­ет эпи­гра­фи­ка, так же как ну­миз­ма­ти­ка и сфра­ги­сти­ка со­от­вет­ст­вен­но изу­ча­ют над­пи­си на мо­не­тах и пе­ча­тях. Тек­ста­ми на па­пи­ру­се за­ни­ма­ет­ся па­пи­ро­ло­гия. В сфе­ру П. по­па­ли и кон­фи­гу­ра­ция букв, вы­ши­тых или вы­ткан­ных на ста­рин­ных тка­нях, над­пи­си ико­но­пис­цев на ико­нах. В 1951 П. по­лу­чи­ла прин­ци­пи­аль­но но­вый объ­ект ис­сле­до­ва­ния – бе­ре­стя­ные гра­мо­ты 11 – сер. 15 вв., пись­мо на ко­то­рые на­но­си­лось пу­тём про­дав­ли­ва­ния или про­ца­ра­пы­ва­ния внутр. слоя бе­ре­сты (на­чер­та­ния чер­ни­ла­ми на гра­мо­тах, от­кры­вае­мых во вре­мя ар­хео­ло­гич. рас­ко­пок, ут­ра­че­ны или ут­ра­чи­ва­ют­ся сра­зу же по­сле по­па­да­ния бе­ре­сты на воз­дух и не­об­хо­ди­мой про­мыв­ки бе­ре­стя­ных гра­мот ).

Объ­ект П. ог­ра­ни­чен не толь­ко ма­те­риа­лом, но и со­дер­жа­ни­ем ис­точ­ни­ков. Он скла­ды­вал­ся по­сте­пен­но за счёт ох­ва­та раз­ных ви­дов пись­мен­но­сти, раз­ли­чаю­щей­ся как по ис­поль­зуе­мо­му ма­те­риа­лу и спо­со­бам на­не­се­ния пись­ма, так и по со­дер­жа­нию па­мят­ни­ков. Не­ко­то­рые ис­то­ри­ки счи­та­ют важ­ной за­да­чей П. из­да­ние ком­мен­ти­ро­ван­ных сво­дов письм. ис­точ­ни­ков, од­на­ко этой це­ли долж­ны слу­жить от­рас­ли зна­ния, свя­зан­ные с ис­точ­ни­ко­ве­де­ни­ем (напр., ис­точ­ни­ко­ве­де­ние рус. ис­то­рии, ис­точ­ни­ко­ве­де­ние ис­то­рии рус. язы­ка и т. п.).

Рас­ши­ре­ние за­дач П. вы­ра­жа­ет­ся и в том, что к ней от­но­сят при­об­ре­те­ние на­вы­ков чте­ния древ­них и ср.-век. ру­ко­пи­сей, но про­цесс чте­ния не сво­дит­ся к уз­на­ва­нию бу­к­вы и не­пре­мен­но вклю­ча­ет в се­бя по­ни­ма­ние про­чи­тан­но­го, что не­воз­мож­но без зна­ния дан­но­го язы­ка в его ис­то­рии, а сле­до­ва­тель­но, яв­ля­ет­ся спе­ци­фич. за­да­чей язы­ко­зна­ния.

П. изу­ча­ет по­чер­ки, имею­щие вид древ­них. Ес­ли пу­тём па­лео­гра­фич. ана­ли­за уда­ёт­ся оп­ре­де­лить, что они не яв­ля­ют­ся столь древ­ни­ми, за ка­кие вы­да­ют­ся ли­ца­ми, ис­поль­зую­щи­ми со­дер­жа­ние оп­ре­де­лён­но­го тек­ста, то та­кая ру­ко­пись счи­та­ет­ся под­дель­ной. Оп­ре­де­ле­ние под­дель­но­сти или под­лин­но­сти ру­ко­пи­си не со­став­ля­ет осо­бой за­да­чи П. и яв­ля­ет­ся след­ст­ви­ем ре­ше­ния осн. её за­да­чи – ус­та­нов­ле­ния вре­ме­ни на­пи­са­ния ру­ко­пи­си.

В со­от­вет­ст­вии с ис­сле­дуе­мы­ми пись­мен­но­стя­ми П. под­раз­де­ля­ет­ся на гре­че­скую, ла­тин­скую, сла­вян­скую, ар­мян­скую (см. Ар­мян­ское пись­мо), гру­зин­скую (см. Гру­зин­ское пись­мо), ин­дий­скую (см. Ин­дий­ское пись­мо), араб­скую (см. Араб­ское пись­мо), еги­пет­скую (см. Еги­пет­ское пись­мо), ки­тай­скую (см. Ки­тай­ское пись­мо), П. письменности майя (см. Майя письмо) и др. древнеиндейских ци­вилизаций и т. д.

Совр. нау­ка ста­вит во­прос о соз­да­нии об­щей П., ко­то­рая изу­ча­ла бы об­щие за­ко­но­мер­но­сти пись­ма всех ви­дов, всех вре­мён и на лю­бых ма­те­риа­лах. Ме­ж­ду­нар. па­лео­гра­фич. кол­ло­к­ви­ум в Па­ри­же в 1953 при­нял ре­ше­ние об ор­га­ни­за­ции Ме­ж­ду­нар. па­лео­гра­фич. к-та (со­здан в 1957, в не­го во­шли пред­ста­ви­те­ли мн. стран, в т. ч. Рос­сии). В 1995 соз­да­на орг-ция «Меж­ду­нар. па­лео­гра­фич. ас­со­циа­ция: куль­ту­ра, пись­мо, об­ще­ст­во», ко­то­рая объ­еди­ни­ла ши­ро­кий круг спе­циа­ли­стов, ра­бо­таю­щих над из­уче­ни­ем разл. ас­пек­тов письм. куль­ту­ры.

Автор: Жу­ков­ская Л. П.; до­пол­не­ния – И. А.В.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)