ПАЛЕОГРАФИЯ
Историко-филологическая дисциплина, изучающая создание знаков письменности и их развитие.
Теоретическая П. устанавливает закономерности исторически изменившихся особенностей письма, практическая и описательная П. исследует индивидуальные особенности писцов или отд. рукописей в целях определения времени и места создания этих рукописей, участия писавших их лиц и границ работы писцов.
П. как самостоят. дисциплина выделилась из дипломатики. В Европе в 1681 появился труд учёного-бенедиктинца Жана Мабильона «Трактат о дипломатике», в котором он доказал подлинность королевских грамот («дипломов»), хранящихся в бенедиктинских архивах и закреплявших важные имуществ. и юридич. права этого ордена. Первое аналогичное дошедшее до нас палеографич. исследование в России появилось в 1717, когда старообрядцы Андрей Денисов и его ученики и сподвижники Мануил Петров и Леонтий Федосеев доказали подложность «Соборного деяния на еретика арменина на мниха Мартина», выдававшегося противниками старообрядцев за подлинную рукопись 12 в., и «Требника митрополита Феогноста», выдававшегося за рукопись 1329. В своём анализе старообрядцы опирались на накопленные к тому времени представления о письме и внешнем виде древних рукописей и на некоторые практич. приёмы анализа начертаний букв, получившие распространение в Рус. гос-ве ещё в 15–17 вв. Но зарождение науч. П. связано с именем учёного- бенедиктинца Бернара де Монфокона, который ввёл в науку и сам термин «П.». Опираясь на датиров. рукописи, он составил наглядные таблицы, показывающие историю изменения во времени отд. греч. букв («Греческая палеография», 1708), и на основании этих таблиц сделал в 1715 первое науч. описание собрания рукописей.
Главная задача П. – установление и систематизация хронологич. и локальных особенностей письма датиров. рукописей для последующей временнóй и территориальной атрибуции рукописей, не имеющих в своём тексте ни прямой даты и указания на место написания, ни косвенных сведений об этом.
Объект П. – письм. знаки, гл. обр. буквы и составляющие их элементы, а также надстрочные и разделит. знаки, приёмы сокращённого письма и т. п. П. изучает также материалы и орудия письма, которые заменялись и изменялись со временем. Особое значение собственно палеографич. метод исследования имеет для датировки текстов и записей на пальмовых листьях, папирусе, лотосе, бересте и пергамене. Определение времени происхождения ср.-век. рукописей на бумаге в большинстве случаев наиболее точно проводится по водяным знакам (филиграням) мануфактур и фабрик, изготовлявших бумагу. Изучение водяных знаков постепенно выделилось из П. и переросло в особую вспомогат. дисциплину – филигранологию.
П. обслуживает преим. потребности историч. языкознания, истории, литературоведения, искусствознания, для которых палеографич. анализ составляет обязательный, 1-й этап изучения рукописи, материал которой привлекается для исследования. Но и др. науки гуманитарного цикла и даже точные науки, в той степени, в какой материал для них может быть извлечён из памятников письменности, используют П. для установления времени и места происхождения изучаемого источника.
Совр. дифференциация наук приводит к тому, что палеограф должен быть осведомлён в смежных областях, которые предшествовали появлению П. рукописей (дипломатика) или отделились от неё: филигранология, нумизматика, сфрагистика (изучение печатей) в 19 в., кодикология, источниковедение, книговедение, неография (изучение совр. письма и даже машинописи и произведений печати) в 20 в.
Палеографы-лингвисты уделяют также особое внимание выявлению работы писцов, участвовавших в написании данной рукописной книги, или особенностей графики одного и того же лица, написавшего неск. рукописей. Языковед с помощью текстологии восстанавливает язык промежуточных списков памятника и черты языка первого списка (протографа), написанного самим автором или переводчиком текста на данный язык.
П. выработала методику датировки по совокупности палеографич. примет, технику анализа графич. данных, в которой используются и новые приёмы (напр., точное измерение углов букв, имеющих сходные элементы начертания). В 20 в. стали использовать лабораторные методы (напр., голографию для анализа письма), данные точных наук (химии – для анализа чернил и красок, физики – для выявления смытых, угасших или закрашенных текстов посредством цветоотделительного фотографирования и др. спец. методов исследования). В совр. П. применяются также методы математич. статистики (напр., для анализа корпуса используемых письм. знаков), создаются электронные базы данных, доступные в т. ч. через Интернет (напр., электронные копии рукописей на сайтах крупнейших библиотек).
Сфера П. не остаётся неизменной. В период формирования П. изучалось преим. книжное письмо чернилами и красками на спец. писчем материале – для Европы это пергамен и бумага. Вне внимания палеографов остаются надписи на предметах материальной культуры – каменных, дерев. и металлич. памятниках, посуде, утвари и т. п., а также на объектах естеств. происхождения – скалах, камнях. Всё это изучает эпиграфика, так же как нумизматика и сфрагистика соответственно изучают надписи на монетах и печатях. Текстами на папирусе занимается папирология. В сферу П. попали и конфигурация букв, вышитых или вытканных на старинных тканях, надписи иконописцев на иконах. В 1951 П. получила принципиально новый объект исследования – берестяные грамоты 11 – сер. 15 вв., письмо на которые наносилось путём продавливания или процарапывания внутр. слоя бересты (начертания чернилами на грамотах, открываемых во время археологич. раскопок, утрачены или утрачиваются сразу же после попадания бересты на воздух и необходимой промывки берестяных грамот).
Объект П. ограничен не только материалом, но и содержанием источников. Он складывался постепенно за счёт охвата разных видов письменности, различающейся как по используемому материалу и способам нанесения письма, так и по содержанию памятников. Некоторые историки считают важной задачей П. издание комментированных сводов письм. источников, однако этой цели должны служить отрасли знания, связанные с источниковедением (напр., источниковедение рус. истории, источниковедение истории рус. языка и т. п.).
Расширение задач П. выражается и в том, что к ней относят приобретение навыков чтения древних и ср.-век. рукописей, но процесс чтения не сводится к узнаванию буквы и непременно включает в себя понимание прочитанного, что невозможно без знания данного языка в его истории, а следовательно, является специфич. задачей языкознания.
П. изучает почерки, имеющие вид древних. Если путём палеографич. анализа удаётся определить, что они не являются столь древними, за какие выдаются лицами, использующими содержание определённого текста, то такая рукопись считается поддельной. Определение поддельности или подлинности рукописи не составляет особой задачи П. и является следствием решения осн. её задачи – установления времени написания рукописи.
В соответствии с исследуемыми письменностями П. подразделяется на греческую, латинскую, славянскую, армянскую (см. Армянское письмо), грузинскую (см. Грузинское письмо), индийскую (см. Индийское письмо), арабскую (см. Арабское письмо), египетскую (см. Египетское письмо), китайскую (см. Китайское письмо), П. письменности майя (см.Майя письмо) и др. древнеиндейских цивилизаций и т. д.
Совр. наука ставит вопрос о создании общей П., которая изучала бы общие закономерности письма всех видов, всех времён и на любых материалах. Междунар. палеографич. коллоквиум в Париже в 1953 принял решение об организации Междунар. палеографич. к-та (создан в 1957, в него вошли представители мн. стран, в т. ч. России). В 1995 создана орг-ция «Междунар. палеографич. ассоциация: культура, письмо, общество», которая объединила широкий круг специалистов, работающих над изучением разл. аспектов письм. культуры.
Автор: Жуковская Л. П.; дополнения – И. А.В.