Палеогра́фия

Палеогрáфия (от греч. παλαιός — «древ­ний» и γράφω — «пишу») — специальная (вспомогательная) историко-филологическая дисциплина, предметом которой являются признаки внешней формы памятников письменности (материал и средства для письма, графика, декор, разлиновка, формат, объем и пр.) на мягком материале (листах лотоса, папирусе, пергамене, бумаге и пр.), а также разработка методов палеографического исследования. Задачи П. сводятся к прочтению текста, датировке недатированных рукописей, идентификации почерков, определению вероятного места написания рукописи, установлении фальсификатов. Возможности П. определяются материалом точно датированных рукописей, сличение с которыми позволяет локализовать недатированные и не­атрибутированные памятники письменности по времени и вероятному месту их создания. Методика П. осуществляется в отношении внешних признаков рукописных памятников вне зависимости от их видовой принадлежности: кодексов, актов, берестяных грамот, делопроизводственных документов и пр. В соответствии с объектом исследования П. делится на греческую, латинскую, славянскую, армянскую, грузинскую, арабскую, египетскую, китайскую, палеоеврейского письма, письменности майя и пр. Славянская П. подразделяется на глаголическую и кириллическую.

П. выделилась из дипломатики в качестве научной дисциплины, предлагавшей специфические приемы установления актовых фальсификатов, основанные не на анализе их формуляра и текста, а исключительно на исследовании совокупных признаков их внешней формы. Методы П. используются кодикологией (дифференцировалась от П. в конце 1940‑х), эпиграфикой , сфрагистикой , нумизматикой и другими дисциплинами. Появлению научной П. предшествовала практическая П., основанная на наблюдениях над подлинными и подложными документами, а также на первых навыках сличения их друг с другом. Отдельные случаи применения практической П. в Европе известны с конца VI в., в России фиксируются с середины XV в. и касаются упоминаний о разоблачении актовых фальсификатов. Рождение научной П. связано с именами монахов-­бенедиктинцев конгрегации св. Мавра Бернара де Монфокона и Жана Мабильона . Монфокон впервые применил методы П. в «Трактате о дипломатике» (1681) для доказательства подлинности ряда королевских дипломов и заложил основы греческой П. По датированным греческим рукописям Монфокон составил таблицы, демонстрирующие динамику начертаний букв («Греческая П.», 1708). Опираясь на эти таблицы, он сделал первое научное описание рукописей (1715) и изложил историю греческого письма с древнейших времен до падения Византийской империи . Ж. Мабильон создал первое систематическое исследование латинских рукописей. Разделив письмо на документальное и книжное, Мабильон выделил так называемые национальные типы письма раннего Средневековья и высказал идею их независимости от письма римской эпохи. Постулаты Мабильона были опровергнуты в XVIII в. Ш. Маффеи, который исходил из представления о типологическом единстве раннесредневековых шрифтов, восходящих к трем видам римского письма — маюскулу, минускулу и курсиву. Ученые-­бенедиктинцы Р. П. Тассен и Ш. Ф. Тустен (1750–1765) сформулировали теорию происхождения средневековых типов письма от римского, введя деление последнего на капитальное, унциал, полуунциал и курсив.

Началом П. в России принято считать разоблачение старообрядцами А. Денисовым, М. Петровым и Л. Федосеевым подложного «Соборного деяния на еретика арменина на мниха Мартина» (1717), выдававшегося противниками старообрядчества за подлинник XII в., и «Требника митрополита Феогноста», выдававшегося за рукопись 1329. Как наука с особым предметом, объектом и методами исследования П. получила развитие в России только во 2‑й четверти XIX в. вместе с изданием первых научных описаний рукописей и их собраний (А. Х. Востоков , К. Ф. Калайдович, П. М. Строев и др.). Русский купец И. Лаптев впервые в мире обратил серьезное внимание на бумажные водяные знаки, а в 1824 издал 28 таблиц с изображением 152 филиграней. В 1844 художник К. Тромонин опубликовал уже 1827 бумажных водяных знаков, чем положил начало систематическому выявлению и изучению филиграней как важнейшего датирующего и локализующего признака рукописей на бумаге. В дальнейшем филигранология выделилась в особую область П. Развитию современной П. способствует накопление сведений о языке и графике памятников письменности, использование методов точных наук для их датировки и локализации.

Лит. : Черепнин Л. В. Русская палео­графия. М., 1956; Гранстрем Е. Э. Современное состояние византийской палеографии // Археографический ежегодник за 1961 г. М., 1962. С. 158–173; Жуковская Л. П. Развитие славяно-­русской палеографии. М., 1963; Фонкич Б. Л. Греческие рукописи европейских собраний. М., 1999; Зализняк А. А. Палеография берестяных грамот и их внестратиграфическое датирование // Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1990–1996 гг.). М., 2000; Киселева Л. И. Письмо и книга в Западной Европе в средние века. СПб., 2003; Антонец Е. В. Введение в римскую палеографию. М., 2009; Добиаш-­Рождественская О. А. История письма в средние века. 4‑е изд. М., 2012. Л. В. Столярова.