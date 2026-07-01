ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ
ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ - раздел палеонтологии, изучающий образ жизни и условия существования организмов геологического прошлого и их изменения в процессе развития жизни на Земле.
Включает изучение взаимоотношений организмов с окружающей средой (палеоаутэкология) и организмов между собой в ископаемых биоценозах и биотопах, реконструируемых на основе анализа совокупностей ископаемых остатков организмов в данном местонахождении (ориктоценозе) и исследований литологии вмещающих пород (палеосинэкология).
Основоположник палеоэкологии - В. О. Ковалевский. Большое значение для развития палеоэкологии имели работы Л. Долло и О. Абеля, предложившего термин «палеобиология». Термин «палеоэкология» предложил американский эколог Ф. Э. Клементс в 1916 году. В росссийскую науку этот термин ввёл в 1933 году Р. Ф. Геккер, который сформулировал основной круг понятий этого научного направления, используемых и ныне.
Объекты изучения палеоэкологии - остатки организмов (видов, популяций и сообществ), оставленные ими следы (палеоихнология), др. проявления жизнедеятельности (линька и пр.), особенности захоронения (тафономия), а также породы, в которых сохраняются окаменелости.
Изучение особенностей условий жизни и гибели древних организмов, вещественный состав вмещающих пород, их структура, текстурные и геохимические характеристики позволяют не только восстановить среду обитания отдельных групп организмов, но и рассмотреть особенности развития их сообществ, получить ценные сведения для геологии и др. наук; например, реконструировать палеографическую обстановку, условия осадконакопления и образования ряда полезных ископаемых.
В гуманитарных и общественных науках палеоэкологическими называют исследования, направленные на комплексное изучение различных форм взаимоотношения древних и средневековых обществ с природой: особенности природной обстановки и ресурсов, влиявших на развитие человеческих обществ, воздействие антропогенного фактора на природу и т. д.
Кроме традиционных методов, используются данные геохимических, палеопочвенных, палеоботанических, палеоэнтомологических, археозоологических, палеоантропологических (в т. ч. болезни, системы питания и т. д.) и др. исследований.
В современных работах уделяется всё больше внимания изучению «экологического сознания» доиндустриальной эпохи - особенностей отношения различных культур к природе, отражённых в традициях, идеологических формах, включая религию.