ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ

ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ - раз­дел па­лео­нто­ло­гии, изу­чаю­щий об­раз жиз­ни и ус­ло­вия су­ще­ст­во­ва­ния ор­га­низ­мов гео­ло­ги­че­ско­го про­шло­го и их из­ме­не­ния в про­цес­се раз­ви­тия жиз­ни на Зем­ле.

Вклю­ча­ет изу­че­ние взаи­мо­от­но­ше­ний ор­га­низ­мов с ок­ру­жаю­щей сре­дой (па­лео­ау­тэ­ко­ло­гия) и ор­га­низ­мов ме­ж­ду со­бой в ис­ко­пае­мых био­це­но­зах и био­то­пах, ре­кон­ст­руи­руе­мых на ос­но­ве ана­ли­за со­во­куп­но­стей ис­ко­пае­мых ос­тат­ков ор­га­низ­мов в дан­ном ме­сто­на­хо­ж­де­нии (орик­то­це­но­зе) и ис­сле­до­ва­ний ли­то­ло­гии вме­щаю­щих по­род (па­ле­о­си­нэ­ко­ло­гия).

Ос­но­во­по­лож­ник палеоэкологии - В. О. Ко­ва­лев­ский. Боль­шое зна­че­ние для раз­ви­тия палеоэкологии име­ли ра­бо­ты Л. Дол­ло и О. Абе­ля, пред­ло­жив­ше­го тер­мин «па­лео­био­ло­гия». Тер­мин «палеоэкология» пред­ло­жил американский эко­лог Ф. Э. Кле­ментс в 1916 году. В росссийскую нау­ку этот тер­мин ввёл в 1933 году Р. Ф. Гек­кер, ко­то­рый сфор­му­ли­ро­вал основной круг по­ня­тий это­го на­учного на­прав­ле­ния, ис­поль­зуе­мых и ны­не.

Объ­ек­ты изу­че­ния палеоэкологии - ос­тат­ки ор­га­низ­мов (ви­дов, по­пу­ля­ций и со­об­ществ), ос­тав­лен­ные ими сле­ды (па­лео­их­но­ло­гия), др. про­яв­ле­ния жиз­не­дея­тель­но­сти (линь­ка и пр.), осо­бен­но­сти за­хо­ро­не­ния (та­фоно­мия), а так­же по­ро­ды, в ко­то­рых со­хра­ня­ют­ся ока­ме­не­ло­сти.

Изу­че­ние осо­бен­но­стей ус­ло­вий жиз­ни и ги­бе­ли древ­них ор­га­низ­мов, ве­ще­ст­вен­ный со­став вме­щаю­щих по­род, их струк­ту­ра, тек­стур­ные и гео­хи­мические ха­рак­те­ри­сти­ки по­зво­ля­ют не толь­ко вос­ста­но­вить сре­ду оби­та­ния отдельных групп ор­га­низ­мов, но и рас­смот­реть осо­бен­но­сти раз­ви­тия их со­об­ществ, по­лу­чить цен­ные све­де­ния для гео­ло­гии и др. на­ук; например, ре­кон­ст­руи­ро­вать па­лео­гра­фическую об­ста­нов­ку, ус­ло­вия осад­ко­на­ко­п­ле­ния и об­ра­зо­ва­ния ря­да по­лез­ных ис­ко­пае­мых.

В гу­ма­ни­тар­ных и об­щественных нау­ках па­лео­эко­ло­ги­че­ски­ми на­зы­ва­ют ис­сле­до­ва­ния, на­прав­лен­ные на ком­плекс­ное изу­че­ние различных форм взаи­мо­от­но­ше­ния древ­них и средневековых об­ществ с при­ро­дой: осо­бен­но­сти при­род­ной об­ста­нов­ки и ре­сур­сов, вли­яв­ших на раз­ви­тие че­ло­ве­че­ских об­ществ, воз­дей­ст­вие ан­тро­по­ген­но­го фак­то­ра на при­ро­ду и т. д.

Кро­ме тра­диционных ме­то­дов, ис­поль­зу­ют­ся дан­ные гео­хи­мических, па­лео­поч­вен­ных, па­лео­бо­та­нических, па­лео­эн­то­мо­ло­гических, ар­хео­зоо­ло­гических, па­лео­ан­тро­по­ло­ги­че­ских (в т. ч. бо­лез­ни, сис­те­мы пи­та­ния и т. д.) и др. ис­сле­до­ва­ний.

В современных ра­бо­тах уде­ля­ет­ся всё боль­ше вни­ма­ния изу­че­нию «эко­ло­гического соз­на­ния» до­ин­ду­ст­ри­аль­ной эпо­хи - осо­бен­но­стей от­но­ше­ния различных куль­тур к при­ро­де, от­ра­жён­ных в тра­ди­ци­ях, идео­ло­гических фор­мах, вклю­чая ре­ли­гию.

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