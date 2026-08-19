ПАЛЕН КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ

ПАЛЕН КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ ФОН ДЕР - граф, российский государственный дея­тель, действительный тайный советник (1878 год), обер-ка­мер­гер (1904 год).

Из ро­да Па­ле­нов. Круп­ный зем­ле­вла­де­лец (к 1912 году ему при­над­ле­жа­ло 10,2 тыс. га зем­ли). Окон­чил юри­дический факультет Санкт-Пе­тербургского университета (1852 год). С 1854 года на служ­бе в Министерстве народного про­све­ще­ния, с 1855 года - в Государственной кан­целя­рии, в том же го­ду ко­ман­ди­ро­ван для уча­стия в Се­ва­сто­поль­ской обо­ро­не 1854-1855 годов; по­сле сда­чи ча­сти Се­ва­сто­по­ля был чле­ном ко­мис­сии по­мо­щи ра­не­ным уча­ст­ни­кам обо­ро­ны го­ро­да, на­хо­див­шей­ся в Сим­фе­ро­по­ле.

Ви­це-ди­рек­тор Департамента ис­пол­нительной по­ли­ции МВД (1861-1864 годы; до 1862 года и. д.). Гу­бер­на­тор Псков­ской губернии (1864-1867 годы). С начала 1867 года то­ва­рищ министра юс­ти­ции, с ок­тяб­ря то­го же го­да управ­ляю­щий Министерством юс­ти­ции (од­но­вре­мен­но по­жа­ло­ван в статс-сек­ре­та­ри), министр юс­ти­ции [31.03(12.04).1868 года - 30.05(11.06).1878 года]. Про­дол­жил про­ве­де­ние су­деб­ной ре­фор­мы 1864 года.

Под его ру­ко­во­дством но­вые су­ды (су­деб­ные па­ла­ты, ок­руж­ные су­ды и ин­сти­тут ми­ро­вых су­дей) уч­ре­ж­де­ны в 25 гу­бер­ни­ях Ев­ропейской Рос­сии, а так­же в Цар­ст­ве Поль­ском . В 1868 году в тех гу­бер­ни­ях, где ещё ос­та­ва­лись су­ды ста­ро­го уст­рой­ст­ва, на­ча­то вве­де­ние ми­ро­вых су­дов, рас­смат­ри­вав­ших основная часть мел­ких пре­сту­п­ле­ний и гражданских дел.

При уча­стии Палена бы­ли про­ве­де­ны час­тич­ные из­ме­не­ния по­ло­же­ний су­деб­ной ре­фор­мы 1864 года, вы­зван­ные ак­ти­ви­за­ци­ей ре­во­люционного дви­же­ния, при­чи­на­ми ко­то­ро­го Пален счи­тал влия­ние на мо­ло­дёжь «об­ли­чи­тель­ной ли­те­ра­ту­ры», осо­бен­но идей П. Л. Лав­ро­ва и М. А. Ба­ку­ни­на, и пло­хое се­мей­ное вос­пи­та­ние (Все­под­дан­ней­шая за­пис­ка об этом Палена в 1875 году по­па­ла в ру­ки русских эмиг­ран­тов и бы­ла опуб­ли­ко­ва­на ими).

Пален фак­ти­че­ски от­ме­нил не­сме­няе­мость су­деб­ных сле­до­ва­те­лей: они на­зна­ча­лись «ис­прав­ляю­щи­ми долж­ность», и министром юс­ти­ции мог их уво­лить, по­ка они не бы­ли ут­вер­жде­ны в долж­но­сти. По со­гла­ше­нию Палена с ше­фом жан­дар­мов графом П. А. Шу­ва­ло­вым про­ку­рор­ско­му над­зо­ру бы­ло пре­дос­тав­ле­но пра­во поль­зо­вать­ся со­дей­ст­ви­ем чи­нов Отдельного кор­пу­са жан­дар­мов, а жан­дар­мам - пра­во уча­ст­во­вать в рас­сле­до­ва­нии государственных пре­сту­п­ле­ний [за­кон от 19(31).05.1871 года].

По тре­бо­ва­нию императора Алек­сан­д­ра II Пален под­го­то­вил соз­да­ние су­деб­ной ин­стан­ции для рас­смот­ре­ния по­ли­тических пре­сту­п­ле­ний - Осо­бо­го при­сут­ст­вия Пра­ви­тель­ст­вую­ще­го Се­на­та для су­ж­де­ния дел о государственных пре­сту­п­ле­ни­ях и про­ти­во­за­кон­ных со­об­ще­ст­вах (1872 год). Пре­кра­тил даль­ней­шее от­кры­тие но­вых со­ве­тов при­сяж­ных по­ве­рен­ных (1874 год; там, где они не бы­ли от­кры­ты, при­сяж­ные по­ве­рен­ные со­стоя­ли при су­деб­ных па­ла­тах, что под­ры­ва­ло не­за­ви­си­мость ад­во­ка­ту­ры).

Со­дей­ст­во­вал ог­ра­ни­че­нию кру­га дей­ст­вия су­да при­сяж­ных: бо́ль­шая часть дел, рас­смат­ри­вав­ших­ся ок­руж­ны­ми су­да­ми, бы­ла от­не­се­на к ком­пе­тен­ции су­деб­ных па­лат с со­слов­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми [09(21).05.1878 года]. По ини­циа­ти­ве Палена в во­енные су­ды пе­ре­дан ряд дел по­ли­тического ха­рак­те­ра: о не­по­ви­но­ве­нии вла­стям, ос­корб­ле­нии и яв­ном не­ува­же­нии к при­сут­ст­вен­ным мес­там и к чи­нов­ни­кам при ис­пол­не­нии слу­жеб­ных обя­зан­но­стей и т. п. [за­ко­ны от 09(21).08.1878 года и 08(20).04.1879 года], а так­же раз­ра­бо­тан за­ко­но­про­ект, пре­дос­тав­ляв­ший ми­ни­ст­ру юс­ти­ции пра­во ли­шать при­сяж­ных по­ве­рен­ных пол­но­мо­чий на ве­де­ние дел (1878 год, от­верг­нут Государственным со­ве­том). В хо­де про­цес­са по де­лу В. И. За­су­лич вес­ной 1878 года в на­ру­ше­ние за­ко­на Пален про­сил председателя су­да А. Ф. Ко­ни дать кас­са­ци­он­ный по­вод для от­ме­ны ожи­дае­мо­го оп­рав­дательного при­го­во­ра, но по­лу­чил от­каз.

По­сле от­став­ки от долж­но­сти ми­ни­ст­ра про­дол­жал быть чле­ном Государственного со­ве­та (с 1906 года при­над­ле­жал к груп­пе пра­вых). Член Ко­мис­сии о тю­рем­ном пре­об­ра­зо­ва­нии (1879 год) и Ко­мис­сии для со­став­ле­ния про­ек­тов ме­ст­но­го управ­ле­ния (т. н. Ка­ха­нов­ская ко­мис­сия, 1881-1885 годы). Вер­хов­ный це­ре­мо­ний­мей­стер на ко­ро­на­ции императора Алек­сан­д­ра III (1883 год), вер­хов­ный мар­шал на ко­ро­на­ции императора Ни­ко­лая II (1896 год). Председатель Ко­мис­сии для пе­ре­смот­ра дей­ст­вую­щих о ев­ре­ях в им­пе­рии за­ко­нов (1883-1888 годы, смотрите в статье Ев­рей­ские ко­ми­те­ты ).

С 1889 года в бес­сроч­ном от­пус­ке. Председатель Осо­бо­го при­сут­ст­вия Государственного со­ве­та для об­су­ж­де­ния про­ек­та Уго­лов­но­го уло­же­ния (1901 год). В конце 1905 года - начале 1906 года уча­ст­ник Осо­бых со­ве­ща­ний по раз­ра­бот­ке по­ло­же­ний о за­ко­но­дательной Государственной ду­ме и о пре­об­ра­зо­ва­нии Государственного со­ве­та в од­ну из за­ко­но­дательных па­лат на на­ча­лах вы­бор­но­сти час­ти его чле­нов.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1873 год, ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1877 год), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1883 год), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1896 год, ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1903 год).

Сочинения:

За­пис­ка ми­ни­ст­ра юс­ти­ции гра­фа Па­ле­на. Ус­пе­хи ре­во­лю­ци­он­ной про­па­ган­ды в Рос­сии // Дейч Л.Г. Со­циа­ли­сти­че­ское дви­же­ние на­ча­ла 70-х гг. в Рос­сии. Рос­тов н/Д., 1925.

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