ПАЛЕН КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ
ПАЛЕН КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ ФОН ДЕР - граф, российский государственный деятель, действительный тайный советник (1878 год), обер-камергер (1904 год).
Из рода Паленов. Крупный землевладелец (к 1912 году ему принадлежало 10,2 тыс. га земли). Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1852 год). С 1854 года на службе в Министерстве народного просвещения, с 1855 года - в Государственной канцелярии, в том же году командирован для участия в Севастопольской обороне 1854-1855 годов; после сдачи части Севастополя был членом комиссии помощи раненым участникам обороны города, находившейся в Симферополе.
Вице-директор Департамента исполнительной полиции МВД (1861-1864 годы; до 1862 года и. д.). Губернатор Псковской губернии (1864-1867 годы). С начала 1867 года товарищ министра юстиции, с октября того же года управляющий Министерством юстиции (одновременно пожалован в статс-секретари), министр юстиции [31.03(12.04).1868 года - 30.05(11.06).1878 года]. Продолжил проведение судебной реформы 1864 года.
Под его руководством новые суды (судебные палаты, окружные суды и институт мировых судей) учреждены в 25 губерниях Европейской России, а также в Царстве Польском. В 1868 году в тех губерниях, где ещё оставались суды старого устройства, начато введение мировых судов, рассматривавших основная часть мелких преступлений и гражданских дел.
При участии Палена были проведены частичные изменения положений судебной реформы 1864 года, вызванные активизацией революционного движения, причинами которого Пален считал влияние на молодёжь «обличительной литературы», особенно идей П. Л. Лаврова и М. А. Бакунина, и плохое семейное воспитание (Всеподданнейшая записка об этом Палена в 1875 году попала в руки русских эмигрантов и была опубликована ими).
Пален фактически отменил несменяемость судебных следователей: они назначались «исправляющими должность», и министром юстиции мог их уволить, пока они не были утверждены в должности. По соглашению Палена с шефом жандармов графом П. А. Шуваловым прокурорскому надзору было предоставлено право пользоваться содействием чинов Отдельного корпуса жандармов, а жандармам - право участвовать в расследовании государственных преступлений [закон от 19(31).05.1871 года].
По требованию императора Александра II Пален подготовил создание судебной инстанции для рассмотрения политических преступлений - Особого присутствия Правительствующего Сената для суждения дел о государственных преступлениях и противозаконных сообществах (1872 год). Прекратил дальнейшее открытие новых советов присяжных поверенных (1874 год; там, где они не были открыты, присяжные поверенные состояли при судебных палатах, что подрывало независимость адвокатуры).
Содействовал ограничению круга действия суда присяжных: бо́льшая часть дел, рассматривавшихся окружными судами, была отнесена к компетенции судебных палат с сословными представителями [09(21).05.1878 года]. По инициативе Палена в военные суды передан ряд дел политического характера: о неповиновении властям, оскорблении и явном неуважении к присутственным местам и к чиновникам при исполнении служебных обязанностей и т. п. [законы от 09(21).08.1878 года и 08(20).04.1879 года], а также разработан законопроект, предоставлявший министру юстиции право лишать присяжных поверенных полномочий на ведение дел (1878 год, отвергнут Государственным советом). В ходе процесса по делу В. И. Засулич весной 1878 года в нарушение закона Пален просил председателя суда А. Ф. Кони дать кассационный повод для отмены ожидаемого оправдательного приговора, но получил отказ.
После отставки от должности министра продолжал быть членом Государственного совета (с 1906 года принадлежал к группе правых). Член Комиссии о тюремном преобразовании (1879 год) и Комиссии для составления проектов местного управления (т. н. Кахановская комиссия, 1881-1885 годы). Верховный церемониймейстер на коронации императора Александра III (1883 год), верховный маршал на коронации императора Николая II (1896 год). Председатель Комиссии для пересмотра действующих о евреях в империи законов (1883-1888 годы, смотрите в статье Еврейские комитеты).
С 1889 года в бессрочном отпуске. Председатель Особого присутствия Государственного совета для обсуждения проекта Уголовного уложения (1901 год). В конце 1905 года - начале 1906 года участник Особых совещаний по разработке положений о законодательной Государственной думе и о преобразовании Государственного совета в одну из законодательных палат на началах выборности части его членов.
Награждён орденами Святого Александра Невского (1873 год, алмазными знаками к нему - 1877 год), Святого Владимира 1-й степени (1883 год), Святого Андрея Первозванного (1896 год, алмазными знаками к нему - 1903 год).
Сочинения:
Записка министра юстиции графа Палена. Успехи революционной пропаганды в России // Дейч Л.Г. Социалистическое движение начала 70-х гг. в России. Ростов н/Д., 1925.