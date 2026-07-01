ПАЛЕМБАНГ
ПАЛЕМБАНГ - город в Индонезии, административный центр провинции Южная Суматра.
Население 1428,7 тысяч человек (2012 год; в пределах городской агломерации - свыше 2,1 млн. человек); второй по числу жителей на острове Суматра после Медана. Расположен на плоской заболоченной низменности в юго-восточной части острова Суматра, на реке Муси, в начале её обширной дельты, в 80 км от побережья пролива Банка. Крупный транспортный узел: Транссуматранское шоссе, железнодорожна линия Бандар-Лампунг - Лубуклингау, совмещённый речной и морской порт (морские суда поднимаются вверх по углублённым до 6,5 м рукавам дельты), паромное сообщение с островом Батам (провинция Кепулауан-Риау) и город Мунток (провинция Банка- Белитунг), международный аэропорт имени Султана Махмуда Бадаруддина II. Городскую территорию пересекают многочисленные реки и ручьи. В период наиболее интенсивных дождей (ноябрь - апрель) Палембанг затапливается, за что получил неофициальное название «Венеция Востока».
Основан предположительно в 683 году как столица государства Шривиджайя. Первоначально располагался на морском побережье (за последующие столетия береговая линия сместилась к востоку), являлся крупным торговым центром [вывозились золото (по одной из версий, название города произошло от слова limbang - «лоток для промывки золота»), древесина, кофе, перец, позднее - каменный уголь] и морским портом Юго-Восточной Азии. В 1025 году захвачен войсками Чолов, лишился столичного статуса. В XIV веке попал под власть государства Маджапахит. В 1617 году основана первая фактория Нидерландской Ост-Индской компании (смотрите Ост-Индские компании), в 1659 году для защиты её служащих построен форт.
В 1659-1825 годах столица султаната Палембанг. В 1811-1814 годах и 1818-1821 годах контролировался англичанами. После упразднения султаната с 1825 года под властью Нидерландов. В конце 1920-х - 1930-е годы в Южной Суматре разведаны первые месторождения нефти. В 1942-1945 годах оккупирован японцами. С 1948 года столица государства Южная Суматра, с 1950 года административный центр провинции Южная Суматра в составе независимой Индонезии.
Река Муси (ширина 500-1100 м) делит город на две неравные части (бóльшая - северная левобережная и южная - правобережная); соединяющий их автомобильный вертикальный подъёмный мост Ампера - «визитная карточка» города (построен в 1965 году на японские кредиты в качестве компенсации за ущерб, нанесённый в ходе 2-й мировой войны; длина 1177 м, высота 60 м).
Для города характерна плотная 2-4-этажная застройка с отдельными многоэтажными офисными зданиями и отелями. Сохранились традиционные деревянные жилые дома с 4-скатными черепичными крышами (т. н. пирамидальные дома). Среди основных достопримечательностей старой части города (на правом берегу реки Муси) - Большая мечеть Султана Махмуда Бадаруддина II (1740 год; минарет - 1753 год; крупнейшая в провинции Южная Суматра), форт Куто-Бесак (1797 год), мэрия (в здании водонапорной башни голландской постройки). К западу от исторического центра находятся Археологические парки Шривиджайя и Букит-Сегунтанг, где в 1920-е годы обнаружены каменные стелы с древнемалайскими надписями, статуэтки Будды и др. артефакты, а также захоронения правителей, следы строений эпохи Шривиджайи.