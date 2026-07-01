ПАЛЕМБАНГ

ПАЛЕМБАНГ - город в Индонезии , административный центр провинции Южная Су­мат­ра.

Население 1428,7 тысяч человек (2012 год; в пре­де­лах городской аг­ло­ме­ра­ции - свыше 2,1 млн. человек); вто­рой по чис­лу жи­те­лей на острове Су­мат­ра по­сле Ме­да­на. Рас­по­ло­жен на пло­ской за­бо­ло­чен­ной низ­мен­но­сти в юго-восточной час­ти острова Су­мат­ра, на реке Му­си, в на­ча­ле её об­шир­ной дель­ты, в 80 км от по­бе­ре­жья пролива Бан­ка. Круп­ный транс­порт­ный узел: Транс­су­матранс­кое шос­се, железнодорожна ли­ния Бан­дар-Лам­пунг - Лу­бук­лин­гау, со­вме­щён­ный реч­ной и морской порт (морские су­да под­ни­ма­ют­ся вверх по уг­луб­лён­ным до 6,5 м ру­ка­вам дель­ты), па­ром­ное со­об­ще­ние с островом Ба­там (провинция Ке­пу­лау­ан-Ри­ау) и город Мун­ток (провинция Бан­ка- Бе­ли­тунг), ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени Сул­та­на Мах­му­да Ба­да­руд­ди­на II. Городскую тер­ри­то­рию пе­ре­се­ка­ют мно­го­численные ре­ки и ру­чьи. В пе­ри­од наи­бо­лее ин­тен­сив­ных до­ж­дей (но­ябрь - ап­рель) Палембанг за­та­п­ли­ва­ет­ся, за что по­лу­чил не­официальное название «Ве­не­ция Вос­то­ка».

Ос­но­ван пред­по­ло­жи­тель­но в 683 году как сто­ли­ца государства Шри­вид­жайя. Пер­во­на­чаль­но рас­по­ла­гал­ся на морском по­бе­ре­жье (за по­сле­дую­щие сто­ле­тия бе­ре­го­вая ли­ния сме­сти­лась к вос­то­ку), яв­лял­ся круп­ным тор­го­вым цен­тром [вы­во­зи­лись зо­ло­то (по од­ной из вер­сий, название го­ро­да про­изош­ло от сло­ва limbang - «ло­ток для про­мыв­ки зо­ло­та»), дре­ве­си­на, ко­фе, пе­рец, позд­нее - ка­мен­ный уголь] и морским пор­том Юго-Восточной Азии. В 1025 году за­хва­чен вой­ска­ми Чо­лов, ли­шил­ся сто­лич­но­го ста­ту­са. В XIV веке по­пал под власть государства Мад­жа­па­хи т. В 1617 году ос­но­ва­на пер­вая фак­то­рия Ни­дерландской Ост-Инд­ской ком­па­нии (смотрите Ост-Инд­ские ком­па­нии ), в 1659 году для за­щи­ты её слу­жа­щих по­стро­ен форт.

В 1659-1825 годах сто­ли­ца сул­та­на­та Па­лем­банг. В 1811-1814 годах и 1818-1821 годах кон­тро­ли­ро­вал­ся анг­ли­ча­на­ми. По­сле уп­разд­не­ния сул­та­на­та с 1825 года под вла­стью Ни­дер­лан­дов. В конце 1920-х - 1930-е годы в Южной Су­мат­ре раз­ве­да­ны пер­вые ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти. В 1942-1945 годах ок­ку­пи­ро­ван япон­ца­ми. С 1948 года сто­ли­ца государства Южная Су­мат­ра, с 1950 года административный центр провинции Южная Су­мат­ра в со­ста­ве не­за­ви­си­мой Ин­до­не­зии.

Ре­ка Му­си (ши­ри­на 500-1100 м) де­лит го­род на две не­рав­ные час­ти (бóль­шая - се­вер­ная ле­во­бе­реж­ная и юж­ная - пра­во­бе­реж­ная); со­еди­няю­щий их ав­то­мо­биль­ный вер­ти­каль­ный подъ­ём­ный мост Ам­пе­ра - «ви­зит­ная кар­точ­ка» города (по­стро­ен в 1965 году на японские кре­ди­ты в ка­че­ст­ве ком­пен­са­ции за ущерб, на­не­сён­ный в хо­де 2-й ми­ро­вой вой­ны ; дли­на 1177 м, высота 60 м).

Для го­ро­да ха­рак­тер­на плот­ная 2-4-этаж­ная за­строй­ка с отдельными мно­го­этаж­ны­ми офис­ны­ми зда­ния­ми и оте­ля­ми. Со­хра­ни­лись тра­диционные де­ревянные жи­лые до­ма с 4-скат­ны­ми че­ре­пич­ны­ми кры­ша­ми (т. н. пи­ра­ми­даль­ные до­ма). Сре­ди основных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей ста­рой час­ти города (на пра­вом бе­ре­гу реки Му­си) - Боль­шая ме­четь Сул­та­на Мах­му­да Ба­да­руд­ди­на II (1740 год; ми­на­рет - 1753 год; круп­ней­шая в провинции Южная Су­мат­ра), форт Ку­то-Бе­сак (1797 год), мэ­рия (в зда­нии во­до­на­пор­ной баш­ни голландской по­строй­ки). К за­па­ду от ис­то­рического цен­тра на­хо­дят­ся Ар­хео­ло­гические пар­ки Шри­вид­жайя и Бу­кит-Се­гун­танг, где в 1920-е годы об­на­ру­же­ны ка­мен­ные сте­лы с древ­не­ма­лай­ски­ми над­пи­ся­ми, ста­ту­эт­ки Буд­ды и др. ар­те­фак­ты, а так­же за­хо­ро­не­ния пра­ви­те­лей, сле­ды стро­е­ний эпо­хи Шри­вид­жайи.

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