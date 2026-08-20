ПАЛЕКАСТРО
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ПАЛЕКАСТРО - комплекс археологических памятников на восточном берегу острова Крит, близ современного селения Палекастро, около 20 км от города Сития (Греция).
Раскопки Британской археологической школы в Афинах: основные в 1902-1906 годах (Р. К. Бозанкет, Р. М. Докинс), в 1962-1963 годах (Л. Х. Сакетт, М. Р. Пофам), с 1983 года при участии др. научных центров (Сакетт, Дж. А. Макгилливрей, Ж. М. Дрисен и др.).
Важнейшие материалы связаны с минойской культурой. Поселение с раннеминойского периода (начало III-го тысячелетия до н. э.); зафиксировано несколько периодов его разрушений и возрождений. Расцвет Палекастро относится к позднеминойскому периоду, когда он стал одним из крупнейших городов на Крите (площадь 50 тыс. м2), важным торговым пунктом в Восточном Средиземноморье.
В отличие от многих минойских центров, жизнь в Палекастро, хоть и на меньшей площади, продолжалась до XII-XI веков до н. э. Город на протяжении б. ч. своей истории располагался на равнине, примыкающей к гаваням, над которыми господствовала гора Кастри. На большой площади (в основном в урочище Русолакос) изучались улицы, кварталы, постройки, в т. ч. богатые дома. Рядом с городом зафиксирован некрополь. Среди находок: надписи линейным критским письмом А; керамические фигурки мужчин и женщин в одеждах, с причёсками; расписные сосуды. В слоях разрушений позднеминойского периода IB найдены фрагменты т. н. куроса из Палекастро.
В Палекастро локализуют древнегреческое святилище Зевса Диктейского, функционировавшее с VIII века до н. э. по IV век н. э. Этот культ связан с преданием, что в пещере горы Дикта был рождён Зевс, а царь Минос получал здесь от него законы, которые передавал людям. В период венецианского контроля над Критом (XIII-XVII века) на горе Кастрис располагалась крепость. В 10 км от Палекастро находится православный монастырь Топлу (с XIV века). Материалы раскопок в Палекастро публикуются в «The Annual of the British School at Athens» и др. изданиях.