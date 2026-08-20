ПАЛЕКАСТРО На чтение: 1 минута

ПАЛЕКАСТРО - комплекс археологических памятников на восточном берегу острова Крит, близ современного селения Палекастро, около 20 км от города Сития (Гре­ция).

Рас­коп­ки Британской ар­хео­ло­гической шко­лы в Афи­нах: ос­нов­ные в 1902-1906 годах (Р. К. Бо­зан­кет, Р. М. До­кинс), в 1962-1963 годах (Л. Х. Са­кетт, М. Р. По­фам), с 1983 года при уча­стии др. на­учных цен­тров (Са­кетт, Дж. А. Мак­гил­лив­рей, Ж. М. Дри­сен и др.).

Важ­ней­шие ма­те­риа­лы свя­за­ны с ми­ной­ской куль­ту­рой . По­се­ле­ние с ран­неми­ной­ско­го пе­рио­да (начало III-го тысячелетия до н. э.); за­фик­си­ро­ва­но несколько пе­рио­дов его раз­ру­ше­ний и воз­ро­ж­де­ний. Рас­цвет Палекастро от­но­сит­ся к позд­не­ми­ной­ско­му пе­рио­ду, ко­гда он стал од­ним из круп­ней­ших го­ро­дов на Кри­те (площадь 50 тыс. м2), важ­ным тор­го­вым пунк­том в Восточном Сре­ди­зем­но­мо­рье.

В от­ли­чие от многих ми­ной­ских цен­тров, жизнь в Палекастро, хоть и на мень­шей пло­ща­ди, про­дол­жа­лась до XII-XI веков до н. э. Го­род на про­тя­же­нии б. ч. сво­ей ис­то­рии рас­по­ла­гал­ся на рав­ни­не, при­мы­каю­щей к га­ва­ням, над ко­то­ры­ми гос­под­ство­ва­ла го­ра Ка­ст­ри. На боль­шой пло­ща­ди (в основном в уро­чи­ще Ру­со­ла­кос) изу­ча­лись ули­цы, квар­та­лы, по­строй­ки, в т. ч. бо­га­тые до­ма. Ря­дом с го­ро­дом за­фик­си­ро­ван нек­ро­поль . Сре­ди на­хо­док: над­пи­си ли­ней­ным крит­ским пись­мом А; ке­ра­мические фи­гур­ки муж­чин и жен­щин в оде­ж­дах, с при­чёс­ка­ми; рас­пис­ные со­су­ды. В сло­ях раз­ру­ше­ний позд­не­ми­ной­ско­го пе­рио­да IB най­де­ны фраг­мен­ты т. н. ку­ро­са из Па­ле­каст­ро.

В Палекастро ло­ка­ли­зу­ют древнегреческое свя­ти­ли­ще Зев­са Дик­тей­ско­го, функ­цио­ни­ро­вав­шее с VIII века до н. э. по IV век н. э. Этот культ свя­зан с пре­да­ни­ем, что в пе­ще­ре го­ры Дик­та был ро­ж­дён Зевс, а царь Ми­нос по­лу­чал здесь от него за­ко­ны, ко­то­рые пе­ре­да­вал лю­дям. В пе­ри­од ве­не­ци­ан­ско­го кон­тро­ля над Кри­том (XIII-XVII века) на го­ре Ка­ст­рис рас­по­ла­га­лась кре­пость. В 10 км от Палекастро на­хо­дит­ся пра­во­слав­ный монастырь То­п­лу (с XIV века). Ма­те­риа­лы рас­ко­пок в Палекастро пуб­ли­ку­ют­ся в «The Annual of the British School at Athens» и др. из­да­ни­ях.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)