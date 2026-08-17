Пале́рмский ка́мень

Пале́рмский ка́мень — выдающийся памятник древнеегипетской эпиграфики: древнейшая летопись . Ценнейший документ по истории 1‑й половины III тысячелетия до н. э.; начала писаной истории Египта. Фрагмент двусторонней плиты из диорита с текстом, высеченным на обеих ее сторонах. Уцелела небольшая его часть, около 1/10. Она охватывает период от правления додинастических царей (прежде неизвестных) до царя Нефериркара включительно (2452–2442; V династия; XXV в. до н. э.), на котором текст обрывается. Династическая часть содержит погодные записи, сопровождаемые комментариями. Особый интерес представляет выборка событий года: уровень Нила; перепись скота, «воссияние» на троне новых царей, военные конфликты, строительство храма, религиозные праздники («Бег Аписа»), подати и др. Чем ближе события к моменту составления летописи, тем обстоятельнее записи. Составители применяли особую систему записи данных, что свидетельствует об опыте и наличии архива. Плиты поделены на продольные ряды, разделенные вертикальными иероглифами со значением «год»; в получившиеся прямоугольники вписаны данные.

П. к. известен с 1877; надежный провенанс отсутствует; известен как дар Археологическому музею Палермо (Италия). В Каирском музее и Музее Питри (Лондон) хранятся шесть осколков, предположительно принадлежащих П. к.; исследования продолжаются.

Ист. : «Палермский камень» / Пер. И. С. Кацнельсона // Хрестоматия по истории древнего мира. Т. I. Древний Восток. М., 1950. C. 30–32; «Палермский камень» / Пер. Н. С. Петровского // Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. акад. В. В. Струве и Д. Г. Редера. Т. I. М., 1963. С. 14–26.

Лит. : Kemp B. Ancient Egypt: Ana­tomy of a Civilization. London, 1989; Перепелкин Ю. Я. История Древнего Египта. СПб., 2000; Эмери У. Б. Архаический Египет / Пер. с англ. М., 2001. В. А. Головина .