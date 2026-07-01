ПАЛАУЗОВ СПИРИДОН НИКОЛАЕВИЧ
ПАЛАУЗОВ СПИРИДОН НИКОЛАЕВИЧ - российский историк, публицист, общественный деятель.
Из семьи одесских болгар, сын Н. С. Палаузова, первого почетного директора болгарского училища в Габрове (основано им совместно с В. Априловым в 1835 году). В 1841-1852 годах (с перерывом) учился в Гейдельбергском, Мюнхенском университетах (политико-экономические науки), Московском университете (историко-филологическое отделение), Санкт-Петербургском университете (история болгарской литературы).
Получил отличную языковую подготовку. В 1852 году защитил магистерскую диссертацию на тему «Век болгарского царя Симеона» (один из первых научных трудов по истории Первого Болгарского царства и староболгарской литературы). С 1852 года работал в Министерстве народного просвещения, в 1858-1859 годах цензором, с 1861 года в Министерстве финансов.
Во время Крымской войны 1853-1856 годов находился в Дунайских княжествах, служил адъютантом у князя И. Ф. Паскевича. Участвовал в формировании болгарских добровольческих дружин, организации переселения болгар в Россию. После 1856 года активно занимался вопросом о независимости Болгарской православной церкви и греко-болгарском церковном конфликте (неопубликованная «История болгарской церкви» и др. работы). С 1868 года член Археографической комиссии, участвовал в подготовке изданий «Великие Минеи Четии» (1868-1874 годы), «Летопись по Ипатскому списку» (1871 год).
Палаузов - автор ряда научных и публицистических трудов по истории Болгарии, Румынии и Австрийской империи (в основном на русском языке): «Синодик царя Борила» (1855 год), «Юго- Восток Европы в XIV столетии» (1857 год), «Румынские господарства Валахия и Молдавия в историко-политическом отношении» (1859 год), «Австрия со времени революции 1848 года» (1860 год) и др.
Хотя в работах Палаузова встречались поспешные выводы и фактические ошибки, а описательность преобладала над анализом источников, они внесли свой вклад в развитие российской и болгарской историографии. Палаузов первым обратил внимание на памятники письменности, важные для выяснения вопроса о литературных связях Руси и Болгарии в древнейший период; впервые привлёк в качестве исторического источника «Законник Стефана Душана», указав, что сама структура феодальных обществ балканских славян облегчала их покорение османскими войсками.
Предложил свою интерпретацию понятий «народность» и «нация», проанализировав их с политической, исторической и этнографической точек зрения в работе «Политическое и этнографическое состояние народностей Австрии» (1861 год).
Сочинения:
Избрани трудове. София, 1974–1977. Т. 1–2.