ПАЛАУЗОВ СПИРИДОН НИКОЛАЕВИЧ

ПАЛАУЗОВ СПИРИДОН НИКОЛАЕВИЧ - российский историк, публицист , общественный деятель.

Из се­мьи одес­ских бол­гар, сын Н. С. Па­лау­зо­ва, пер­во­го почетного ди­рек­то­ра болгарского училища в Габ­ро­ве (ос­но­ва­но им совместно с В. Ап­ри­ло­вым в 1835 году). В 1841-1852 годах (с пе­ре­ры­вом) учил­ся в Гей­дель­берг­ском, Мюн­хен­ском университетах (по­ли­ти­ко-эко­но­мические нау­ки), Московском университете (ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическое от­де­ле­ние), Санкт-Пе­тербургском университете (ис­то­рия болгарской литературы).

По­лу­чил от­лич­ную язы­ко­вую под­го­тов­ку. В 1852 году за­щи­тил ма­ги­стер­скую диссертацию на те­му «Век бол­гар­ско­го ца­ря Си­ме­о­на» (один из пер­вых на­учных тру­дов по ис­то­рии Пер­во­го Бол­гар­ско­го цар­ст­ва и ста­ро­бол­гар­ской литературы). С 1852 года ра­бо­тал в Министерстве народного про­све­ще­ния, в 1858-1859 годах цен­зо­ром, с 1861 года в Министерстве фи­нан­сов.

Во вре­мя Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов на­хо­дил­ся в Ду­най­ских кня­же­ст­вах, слу­жил адъ­ю­тан­том у князя И. Ф. Пас­ке­ви­ча. Уча­ст­во­вал в фор­ми­ро­ва­нии болгарских доб­ро­вольческих дру­жин, ор­га­ни­за­ции пе­ре­се­ле­ния бол­гар в Рос­сию. По­сле 1856 года ак­тив­но за­ни­мал­ся во­про­сом о не­за­ви­си­мо­сти Бол­гар­ской пра­во­слав­ной церк­ви и гре­ко-болгарском цер­ков­ном кон­флик­те (не­опуб­ли­ко­ван­ная «Ис­то­рия бол­гар­ской церк­ви» и др. ра­бо­ты). С 1868 года член Ар­хео­гра­фической ко­мис­сии, уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке из­да­ний «Ве­ли­кие Ми­неи Че­тии» (1868-1874 годы), «Ле­то­пись по Ипат­ско­му спи­ску» (1871 год).

Палаузов - ав­тор ря­да на­учных и пуб­ли­ци­стических тру­дов по ис­то­рии Бол­га­рии, Ру­мы­нии и Австрийской им­пе­рии (в основном на русском языке): «Си­но­дик ца­ря Бо­ри­ла» (1855 год), «Юго- Вос­ток Ев­ро­пы в XIV сто­ле­тии» (1857 год), «Ру­мын­ские гос­по­дар­ст­ва Ва­ла­хия и Мол­да­вия в ис­то­ри­ко-по­ли­ти­че­ском от­но­ше­нии» (1859 год), «Ав­ст­рия со вре­ме­ни ре­во­лю­ции 1848 года» (1860 год) и др.

Хо­тя в ра­бо­тах Палаузова встре­ча­лись по­спеш­ные вы­во­ды и фак­тические ошиб­ки, а опи­са­тель­ность пре­об­ла­да­ла над ана­ли­зом ис­точ­ни­ков, они вне­сли свой вклад в раз­ви­тие российской и болгарской ис­то­рио­гра­фии . Палаузов пер­вым об­ра­тил вни­ма­ние на па­мят­ни­ки пись­мен­но­сти, важ­ные для вы­яс­не­ния во­про­са о литературных свя­зях Ру­си и Бол­га­рии в древ­ней­ший пе­ри­од; впер­вые при­влёк в ка­че­ст­ве ис­то­рического ис­точ­ни­ка «За­кон­ник Сте­фа­на Ду­ша­на», ука­зав, что са­ма струк­ту­ра феодальных об­ществ балканских сла­вян об­лег­ча­ла их по­ко­ре­ние ос­ман­ски­ми вой­ска­ми.

Пред­ло­жил свою ин­тер­пре­та­цию по­ня­тий «на­род­ность» и «на­ция», про­ана­ли­зи­ро­вав их с по­ли­тической, ис­то­рической и эт­но­гра­фической то­чек зре­ния в ра­бо­те «По­ли­ти­че­ское и эт­но­гра­фи­че­ское со­стоя­ние на­род­но­стей Ав­ст­рии» (1861 год).

Сочинения:

Из­бра­ни тру­до­ве. Со­фия, 1974–1977. Т. 1–2.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)