ПАЛАУ
ПАЛАУ - Республика Палау.
Общие сведения.
Палау - государство в Океании, в западной части Тихого океана. Занимает западную часть Каролинских островов, в т. ч. островные группы Палау (включает острова Бабелтуап, Корор, Малакал, Аракабесан, Пелелиу и др.), Сонсорол, острова Пуло-Анна, Мерир и др. На западе омывается водами Филиппинского моря, на востоке - Тихого океана. Площадь около 490 км2 (по др. данным, около 460 км2). Население 21,1 тыс. человек (2013 год). Столица - Мелекеок. Официальные языки - английский и палау. Денежная единица - доллар США. Административно-территориальное деление: 16 штатов.
Палау - член ООН (1994 год), МВФ (1997 год), МБРР (1997 год), Форума тихоокеанских островов (1995 год).
Государственный строй.
Палау - унитарное государство. Конституция принята 02.04.1979 года. Форма правления - президентская республика.
Главой государства и правительства является президент, избираемый всеобщим голосованием на 4 года (с правом одного переизбрания). Кандидат в президенты должен быть старше 35 лет и быть резидентом Палау в течение 5 лет, предшествующих выборам.
Высший законодательный орган - двухпалатный Национальный конгресс (Olbiil Era Kelulau), избираемый населением на 4 года. Состоит из Сената (9 членов, избираемых на общенациональных выборах пропорционально населению островных территорий) и Палаты делегатов (16 членов, по одному от каждого штата).
Исполнительная власть осуществляется правительством, состоящим из президента, вице-президента, а также племенных вождей, выполняющих консультативные функции (Совет старейшин). Члены Кабинета министров назначаются президентом по рекомендации и с согласия Сената.
Политических партий нет.
Население.
Микронезийцы-палау составляют 80% населения. На островах Сонсорол проживают близкие к чуукцам сонсорольцы (5%). Из остальных - филиппинцы, американцы и др.
Численность населения с 1980 года возросла почти в 1,8 раза главным образом из-за естественного прироста. Рождаемость 10,9 на 1000 жителей (2013 год), смертность 7,9 на 1000 жителей; младенческая смертность 11,8 на 1000 живорождённых. Показатель фертильности 1,7 ребёнка на женщину. Средний возраст населения 32,9 года. В возрастной структуре населения доля детей (до 15 лет) 20,7%, населения трудоспособного возраста - 72,5%, лиц 65 лет и старше - 6,8%. В среднем на 100 женщин приходится 112 мужчин. Средняя продолжительность жизни 72,3 года (мужчины - 69,2, женщины - 75,7). Наблюдается незначительный миграционный приток населения (7 человек на 10 тысяч жителей), главным образом трудовых мигрантов из Филиппин. Средняя плотность населения свыше 43 чел./км2 (2012 год; максимальная на острове Корор - около 650 человек/км2; минимальная на западе острова Бабелтуап в штатах Нгардмау, Аймелийк и Нгаремленгуй - 4-5 человек/км2). Доля городского населения 83% (2010 год). Крупнейший город - Корор (8,9 тыс. человек, 2012 год).
В экономике занято около 10 тыс. человек (2005 год; по оценкам, до 40% составляют иностранные рабочие), из них в сфере услуг (включая транспорт, связь и складское хозяйство) - около 80% работающих (главным образом в государственном управлении, туристическом бизнесе), в промышленности - около 10%, в сельском хозяйстве и рыболовстве - свыше 10%. Уровень безработицы свыше 4% (2005 год).
Религия.
Большинство населения - христиане: 49,2% населения - католики, 32,6% - представители различных протестантских деноминаций (конгрегационалисты, адвентисты седьмого дня, мормоны и др.); 8,5% - адепты синкретического культа модекнгеи (возник в 1915-1918 годах на острове Бабелтуап, сочетает элементы традиционных верований и христианства); около 8% - приверженцы др. религий (мусульмане, буддисты); около 1% не относят себя ни к одной религиозной группе (2005 год, перепись).
Католические приходы относятся к юрисдикции диоцеза Каролинских островов (включает также Федеративные Штаты Микронезии; епископская кафедра на острове Яп, Федеративные Штаты Микронезии), входящего в митрополию Аганьи. Крупнейшая протестантская организация - Евангелическая церковь Палау (возникла на основе германской миссии, действовавшей на Палау с 1929 года). Ислам исповедуют главным образом выходцы из стран Южной Азии.
Исторический очерк.
Острова Палау были заселены в середине II-го тысячелетия до н. э. Открыты в 1579 Ф. Дрейком. В 1710 году архипелаг посетил испанский мореплаватель Ф. Падилья, в 1712 году - Б. де Эгуи. В 1783 году близ Палау потерпело крушение британское судно «Антилопа», спасшиеся моряки установили контакты с местными жителями. С конца XVIII века из-за завезённых европейцами болезней численность местного населения стала сильно сокращаться. С середины XIX века началось проникновение в Палау британских торговцев. В 1880-х годах Палау захватили испанцы, в 1885 году папа Римский Лев XIII (1878-1903 годы) подтвердил право Испании на Каролинские острова, включая Палау.
На Палау прибыли католические миссионеры. После поражения Испании в испано-американской войне 1898 года Палау отошли к Германии, начавшей в свою очередь колонизацию островов, главным образом с целью добычи полезных ископаемых и ведения плантационного хозяйства. Германскими властями широко использовался принудительный труд при производстве копры и на добыче фосфатов. С 1899 года управление Палау осуществлялось из Германской Новой Гвинеи.
В 1914 году острова Палау были захвачены Японией, получившей в 1920 году мандат Лиги Наций на их управление; острова были закрыты для внешних сношений. Японцы проводили политику насильственной аккультурации и ассимиляции местного населения, утратившего традиционный образ жизни. На Палау переселялись рабочие из Японии и Кореи, переселенцам передавались отнятые у местных жителей земли. Велись строительство дорог, школ и больниц, разработка полезных ископаемых (в 1935 году начата добыча бокситов), расширились плантационное хозяйство и рыбный промысел.
В конце 1930-х годов на Палау размещены японские военные базы. В годы 2-й мировой войны, в ходе Марианско-Палауанской операции 1944 года, острова Палау оккупированы американскими войсками. С 1947 года в составе Подопечной территории Тихоокеанские острова находились под управлением администрации США. В связи с исчерпанием запасов фосфоритов экономика Палау с середины 1950-х годов переживала серьёзные трудности.
Во 2-й половине 1960-х годов на Палау возникло движение за предоставление островам самостоятельности. Созданная в 1967 году Комиссия по будущему политическому статусу выработала проект предоставления Палау самоуправления в рамках единого микронезийского государства, однако он не получил поддержки со стороны населения островов. На проведённом в 1978 году референдуме большинство жителей высказалось за создание на Палау отдельного государства.
В январе 1981 года вступила в силу Конституция, в соответствии с которой острова Палау получили местное самоуправление, главой государства стал президент, избираемый населением на 4 года, законодательным органом - двухпалатный Национальный конгресс. Оборона, финансы и внешняя политика остались в ведении США. 01.10.1994 года по итогам очередного референдума (состоялся в ноябре 1993 года), 68% участников которого высказались за добровольное присоединение к США, Палау стало независимым государством, «свободно ассоциированным» с США сроком на 50 лет.
В ноябре 1994 года Совет Безопасности ООН принял решение, в соответствии с которым Палау утратило статус подопечной территории. В декабре 1994 года Республика Палау принята в ООН. 28.11.2006 года подписано соглашение об установлении дипломатических отношений между РФ и Палау.