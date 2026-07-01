ПАЛАУ

ПАЛАУ - Республика Палау.

Об­щие све­де­ния.

Палау - го­су­дар­ст­во в Океа­нии, в западной час­ти Ти­хо­го океана. За­ни­ма­ет западную часть Ка­ро­лин­ских островов, в т. ч. ост­ров­ные груп­пы Па­лау (вклю­ча­ет ост­ро­ва Ба­бел­ту­ап, Ко­рор, Ма­ла­кал, Ара­ка­бе­сан, Пе­ле­лиу и др.), Сон­со­рол, ост­ро­ва Пу­ло-Ан­на, Ме­рир и др. На за­па­де омы­ва­ет­ся во­да­ми Фи­лип­пин­ско­го моря, на вос­то­ке - Ти­хо­го океана. Площадь около 490 км2 (по др. дан­ным, около 460 км2). Население 21,1 тыс. человек (2013 год). Сто­ли­ца - Ме­ле­ке­ок. Официальные язы­ки - анг­лий­ский и па­лау. Де­неж­ная еди­ни­ца - дол­лар США. Административно-территориальное де­ле­ние: 16 шта­тов.

Палау - член ООН (1994 год), МВФ (1997 год), МБРР (1997 год), Фо­ру­ма ти­хо­оке­ан­ских ост­ро­вов (1995 год).

Го­су­дар­ст­вен­ный строй.

Палау - уни­тар­ное государство. Кон­сти­ту­ция при­ня­та 02.04.1979 года. Фор­ма прав­ле­ния - пре­зи­дент­ская рес­пуб­ли­ка.

Гла­вой государства и пра­ви­тель­ст­ва яв­ля­ет­ся пре­зи­дент, из­би­рае­мый все­об­щим го­ло­со­ва­ни­ем на 4 го­да (с пра­вом од­но­го пе­ре­из­бра­ния). Кан­ди­дат в пре­зи­ден­ты дол­жен быть стар­ше 35 лет и быть ре­зи­ден­том Па­лау в те­че­ние 5 лет, пред­ше­ст­вую­щих вы­бо­рам.

Выс­ший за­ко­но­дательный ор­ган - двух­па­лат­ный Национальный кон­гресс (Olbiil Era Kelu­lau), из­би­рае­мый на­се­ле­ни­ем на 4 го­да. Со­сто­ит из Се­на­та (9 чле­нов, из­би­рае­мых на об­ще­национальных вы­бо­рах про­пор­цио­наль­но на­се­ле­нию ост­ров­ных тер­ри­то­рий) и Па­ла­ты де­ле­га­тов (16 чле­нов, по од­но­му от ка­ж­до­го шта­та).

Ис­пол­нительная власть осу­ще­ст­в­ля­ет­ся пра­ви­тель­ст­вом, со­стоя­щим из пре­зи­ден­та, ви­це-пре­зи­ден­та, а так­же пле­мен­ных во­ж­дей, вы­пол­няю­щих кон­суль­та­тив­ные функ­ции (Со­вет ста­рей­шин). Чле­ны Ка­би­не­та ми­ни­ст­ров на­зна­ча­ют­ся пре­зи­ден­том по ре­ко­мен­да­ции и с со­гла­сия Се­на­та.

По­ли­тических пар­тий нет.

На­се­ле­ние.

Мик­ро­не­зий­цы-па­лау со­став­ля­ют 80% населения. На островах Сон­со­рол про­жи­ва­ют близ­кие к чу­ук­цам сон­со­роль­цы (5%). Из ос­таль­ных - фи­лип­пин­цы, аме­ри­кан­цы и др.

Чис­лен­ность на­се­ле­ния с 1980 года воз­рос­ла поч­ти в 1,8 раза главным образом из-за ес­тественного при­рос­та. Ро­ж­дае­мость 10,9 на 1000 жителей (2013 год), смерт­ность 7,9 на 1000 жителей; мла­ден­че­ская смерт­ность 11,8 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных. По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 1,7 ре­бён­ка на жен­щи­ну. Средний воз­раст на­се­ле­ния 32,9 го­да. В воз­рас­тной струк­ту­ре на­се­ле­ния до­ля де­тей (до 15 лет) 20,7%, на­се­ле­ния тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та - 72,5%, лиц 65 лет и стар­ше - 6,8%. В сред­нем на 100 жен­щин при­хо­дит­ся 112 муж­чин. Средняя про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 72,3 го­да (муж­чи­ны - 69,2, жен­щи­ны - 75,7). На­блю­да­ет­ся не­зна­чительный ми­грационный при­ток на­се­ле­ния (7 человек на 10 тысяч жителей), главным образом тру­до­вых ми­гран­тов из Фи­лип­пин. Средняя плот­ность на­се­ле­ния свыше 43 чел./км2 (2012 год; мак­си­маль­ная на острове Ко­рор - около 650 человек/км2; ми­ни­маль­ная на за­па­де острова Ба­бел­ту­ап в шта­тах Нгар­дмау, Ай­ме­лийк и Нга­рем­лен­гуй - 4-5 человек/км2). До­ля городского населения 83% (2010 год). Круп­ней­ший го­род - Ко­рор (8,9 тыс. человек, 2012 год).

В эко­но­ми­ке за­ня­то около 10 тыс. человек (2005 год; по оцен­кам, до 40% со­став­ля­ют иностранные ра­бо­чие), из них в сфе­ре ус­луг (вклю­чая транс­порт, связь и склад­ское хо­зяй­ст­во) - около 80% ра­бо­таю­щих (главным образом в государственном управ­ле­нии, ту­ри­стическом биз­не­се), в промышленности - около 10%, в сельском хозяйстве и ры­бо­лов­ст­ве - свыше 10%. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы свыше 4% (2005 год).

Ре­ли­гия.

Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния - хри­стиа­не : 49,2% на­се­ле­ния - ка­то­ли­ки , 32,6% - пред­ста­ви­те­ли различных про­тес­тант­ских де­но­ми­на­ций (кон­гре­га­цио­на­ли­сты, ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня, мор­мо­ны и др.); 8,5% - адеп­ты син­кре­тического куль­та мо­дек­нгеи (воз­ник в 1915-1918 годах на острове Ба­бел­ту­ап, со­че­та­ет эле­мен­ты тра­диционных ве­ро­ва­ний и хри­сти­ан­ст­ва); около 8% - при­вер­жен­цы др. ре­ли­гий (му­суль­ма­не, буд­ди­сты); около 1% не от­но­сят се­бя ни к од­ной ре­лигиозной груп­пе (2005 год, пе­ре­пись).

Ка­то­лические при­хо­ды от­но­сят­ся к юрис­дик­ции дио­це­за Ка­ро­лин­ских островов (вклю­ча­ет так­же Фе­де­ра­тив­ные Шта­ты Мик­ро­не­зии; епи­скоп­ская ка­фед­ра на острове Яп, Фе­де­ра­тив­ные Шта­ты Мик­ро­не­зии), вхо­дя­ще­го в ми­тро­по­лию Ага­ньи. Круп­ней­шая про­тес­тант­ская организация - Еван­ге­лическая цер­ковь Палау (воз­ник­ла на ос­но­ве германской мис­сии, дей­ст­во­вав­шей на Палау с 1929 года). Ис­лам ис­по­ве­ду­ют главным образом вы­ход­цы из стран Южной Азии.

Ис­то­ри­че­ский очерк.

Ост­ро­ва Палау бы­ли за­се­ле­ны в середине II-го тысячелетия до н. э. От­кры­ты в 1579 Ф. Дрей­ком. В 1710 году ар­хи­пе­лаг по­се­тил испанский мо­ре­пла­ва­тель Ф. Па­ди­лья, в 1712 году - Б. де Эгуи. В 1783 году близ Палау по­тер­пе­ло кру­ше­ние британское суд­но «Ан­ти­ло­па», спас­шие­ся мо­ря­ки ус­та­но­ви­ли кон­так­ты с ме­ст­ны­ми жи­те­ля­ми. С конца XVIII века из-за за­ве­зён­ных ев­ро­пей­ца­ми бо­лез­ней чис­лен­ность ме­ст­но­го на­се­ле­ния ста­ла силь­но со­кра­щать­ся. С середины XIX века на­ча­лось про­ник­но­ве­ние в Палау британских тор­гов­цев. В 1880-х годах Палау за­хва­ти­ли ис­пан­цы, в 1885 году па­па Рим­ский Лев XIII (1878-1903 годы) под­твер­дил пра­во Ис­па­нии на Ка­ро­лин­ские острова, вклю­чая Палау.

На Палау при­бы­ли ка­то­лические мис­сио­не­ры. По­сле по­ра­же­ния Ис­па­нии в ис­па­но-аме­ри­кан­ской вой­не 1898 года Палау ото­шли к Гер­ма­нии, на­чав­шей в свою оче­редь ко­ло­ни­за­цию ост­ро­вов, главным образом с це­лью до­бы­чи по­лез­ных ис­ко­пае­мых и ве­де­ния план­та­ци­он­но­го хо­зяй­ст­ва. Германскими вла­стя­ми ши­ро­ко ис­поль­зо­вал­ся при­ну­дительный труд при про­изводстве коп­ры и на до­бы­че фос­фа­тов. С 1899 года управ­ле­ние Палау осу­ще­ст­в­ля­лось из Германской Но­вой Гви­неи.

В 1914 году ост­ро­ва Палау бы­ли за­хва­че­ны Япо­ни­ей, по­лу­чив­шей в 1920 году ман­дат Ли­ги На­ций на их управ­ле­ние; ост­ро­ва бы­ли за­кры­ты для внеш­них сно­ше­ний. Япон­цы про­во­ди­ли по­ли­ти­ку на­сильственной ак­куль­ту­ра­ции и ас­си­ми­ля­ции ме­ст­но­го на­се­ле­ния, ут­ра­тив­ше­го тра­диционный об­раз жиз­ни. На Палау пе­ре­се­ля­лись ра­бо­чие из Япо­нии и Ко­реи, пе­ре­се­лен­цам пе­ре­да­ва­лись от­ня­тые у ме­ст­ных жи­те­лей зем­ли. Ве­лись строи­тель­ст­во до­рог, школ и боль­ниц, раз­ра­бот­ка по­лез­ных ис­ко­пае­мых (в 1935 году на­ча­та до­бы­ча бок­си­тов), рас­ши­ри­лись план­та­ци­он­ное хо­зяй­ст­во и рыб­ный про­мы­сел.

В конце 1930-х годов на Палау раз­ме­ще­ны японские во­енные ба­зы. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны , в хо­де Ма­ри­ан­ско-Па­лау­ан­ской опе­ра­ции 1944 года, острова Палау ок­ку­пи­ро­ва­ны американскими вой­ска­ми. С 1947 года в со­ста­ве По­до­печ­ной тер­ри­то­рии Ти­хо­оке­ан­ские ост­ро­ва на­хо­ди­лись под управ­ле­ни­ем ад­ми­ни­ст­ра­ции США. В свя­зи с ис­чер­па­ни­ем за­па­сов фос­фо­ри­тов эко­но­ми­ка Палау с середины 1950-х годов пе­ре­жи­ва­ла серь­ёз­ные труд­но­сти.

Во 2-й половине 1960-х годов на Палау воз­ник­ло дви­же­ние за пре­дос­тав­ле­ние ост­ро­вам са­мо­стоя­тель­но­сти. Со­здан­ная в 1967 году Ко­мис­сия по бу­ду­ще­му по­ли­тическому ста­ту­су вы­ра­бо­та­ла про­ект пре­дос­тав­ле­ния Палау са­мо­управ­ле­ния в рам­ках еди­но­го мик­ро­не­зий­ско­го государства, од­на­ко он не по­лу­чил под­держ­ки со сто­ро­ны на­се­ле­ния ост­ро­вов. На про­ве­дён­ном в 1978 году ре­фе­рен­ду­ме боль­шин­ст­во жи­те­лей вы­ска­за­лось за соз­да­ние на Палау отдельного государства.

В январе 1981 года всту­пи­ла в си­лу Кон­сти­ту­ция, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой острова Палау по­лу­чи­ли ме­ст­ное са­мо­управ­ле­ние, гла­вой государства стал пре­зи­дент, из­би­рае­мый на­се­ле­ни­ем на 4 го­да, за­ко­но­дательным ор­га­ном - двух­па­лат­ный Национальный кон­гресс. Обо­ро­на, фи­нан­сы и внеш­няя по­ли­ти­ка ос­та­лись в ве­де­нии США. 01.10.1994 года по ито­гам оче­ред­но­го ре­фе­рен­ду­ма (со­сто­ял­ся в но­ябре 1993 года), 68% уча­ст­ни­ков ко­то­ро­го вы­ска­за­лись за доб­ро­воль­ное при­сое­ди­не­ние к США, Палау ста­ло не­за­ви­си­мым го­су­дар­ст­вом, «сво­бод­но ас­со­ции­ро­ван­ным» с США сро­ком на 50 лет.

В но­ябре 1994 года Со­вет Безо­пас­но­сти ООН при­нял ре­ше­ние, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым Палау ут­ра­ти­ло ста­тус по­до­печ­ной тер­ри­то­рии. В декабре 1994 года Рес­пуб­ли­ка Палау при­ня­та в ООН. 28.11.2006 года под­пи­са­но со­гла­ше­ние об ус­та­нов­ле­нии ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний ме­ж­ду РФ и Па­лау.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)