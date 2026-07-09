ПАЛАТЫ СТРОГАНОВЫХ, МУЗЕЙ

Усольский историко-архитектурный музей «Палаты Строгановых».​ Музей располагается в историческом здании, где находилась резиденция Строгановых, в центре Пермских вотчин.

Роскошный дворцовый фасад выгодно отличает здание от рядом расположенных построек, вместе с тем оно органически входит в ансамбль с церковью и колокольней, построенными в начале XVIII века в традициях стиля «московского» барокко , - период, когда в столице уже внедрялся новый европейский стиль - классицизм.

Уникальность здания состоит в том, что здесь не только живы элементы архитектуры XVII века наряду с выраженным московским стилем, но и прямыми заимствованиями из северного прикамского деревянного зодчества. Особенно это проявилось на северном и западном-уличном фасадах: «секиры», «точеные» капители колонн здесь особенно выдают деревянную природу Северного Прикамья.

Есть ещё одно немаловажное обстоятельство, отличающее местное барокко от европейского , где для объекта создавалось искусственное пространство. В русской сельской архитектуре здание подчинялось окружающему пейзажу, что было наруку мастеру-простолюдину, черпавшему и вдохновение, и материал от природы.

Европейское начало, проявило себя наибольшим образом в протяженном восточном фасаде, связавшим здание палат с горизонталью Камской долины. Фасад этот с массивным крыльцом, с группами окон, изысканным узором наличников, контрастом цвета стен и декора, виден издалека.

После длительной реконструкции, с 2002 года, здание палат постепенно обретает вид, который оно имело когда-то. Почти полвека дом был полностью заброшен, и краткосрочные ремонты, закладки окон и дверей не спасали его от разрушений.

С начала работы музея в здании палат ведутся не только регулярные ремонтно-восстановительные работы, но и реконструируются его утраченные элементы. В палатах появились изразцовые печи во всем их прежнем великолепии, кованые наличники и двери, ажурные оконные решетки. Окружающее пространство палат стало доступным и удобным для обзора.

Иллюстрации:

Усольский историко-архитектурный музей «Палаты Строгановых».